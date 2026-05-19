El Mundial se le escapó a Charly Rodríguez; la décima puede ser su revancha
El mismo técnico que un día le abrió la ventana —que le dijo, en una conversación que Charly guarda con la discreción de quien atesora algo valioso, que no se enamorara del equipo, que pensara en él, que se fuera a Cruz Azul porque ahí iba a crecer— fue el mismo que esta vez no marcó su nombre en la lista.
Doce jugadores de Liga MX separados de sus clubes antes de la Liguilla para concentrarse con el Tricolor rumbo al Mundial que México organizará por tercera vez en su historia. Carlos Rodríguez no estaba ahí. No apareció su nombre en la lista de Javier Aguirre.
Erik Lira, su compañero, su hermano de trinchera en los años más oscuros de La Máquina, sí fue. Y ahí, en la concentración del Tri, Lira lo dijo sin rodeos frente a los medios, con la claridad de quien conoce el peso exacto de lo que está diciendo: "Él tiene que levantar la décima". No como consuelo. Como mandato.
Y sin embargo, ahí está la sombra. Aguirre llegó en agosto de 2024 con una misión histórica: llevar a México, por primera vez desde el mítico quinto partido del 86, más allá de los Cuartos de Final en un Mundial. Y lo hizo con Charly Rodríguez como uno de sus hombres de confianza. Lo convocó casi sin interrupción. Lo puso en el mediocampo como eje. Lo vio crecer torneo a torneo hasta convertirse en el mejor pasador de última línea del futbol mexicano.
Te puede interesar: Javier Aguirre da a conocer los primeros 12 jugadores del Mundial para México
Porque hay una crueldad particular en lo que le pasó a Charly Rodríguez este año. Un jugador que estuvo en prácticamente todas las convocatorias del Vasco desde agosto de 2024, cuando Aguirre regresó por tercera vez al banquillo tricolor con la misión de llevar a México más allá de los Cuartos de Final que se han convertido en techo y trauma nacional.
Fue pieza inamovible del mediocampo durante casi dos años. En su propio club no faltó a un solo partido entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, acumulando 2,867 minutos, siete goles, seis asistencias, y la mejor calificación individual de las semifinales según los portales especializados. Un jugador que lideró a todos los mexicanos en pases clave esta temporada con 82, una cifra que lo pone por encima de Jesús Ángulo, de Kevin Castañeda, de Diego Lainez y Efraín Álvarez— y que de todas formas se quedó afuera.
En la entrevista que dio días antes de conocer la lista, Charly hablaba del Mundial con una ilusión que duele leer ahora. "Me imagino un Periférico cerrado desde aquí hasta allá", decía a Sports Illustrated. "Cantar el himno de tu selección en una Copa del Mundo no tiene comparación". Y cuando se le preguntó qué desearía dejar en este mundial —el primero que se juega en México desde 1986, el que Aguirre les recuerda casi todos los días que no tiene comparación con nada— respondió con una carcajada que mezclaba ambición y sueño en partes iguales: "Ser campeón. Me retiro del futbol".
El Mundial parece que se fue sin él. Pero quedó la final. Y la frase de Lira resonando como una sentencia.
Los huevos con tortilla
Carlos Alberto Rodríguez Gómez nació en Monterrey el 3 de enero de 1997. No en el Monterrey de las cumbres empresariales ni de los fraccionamientos cerrados, sino en el de las familias que hacen cuentas a fin de quincena y no les sobra nada pero tampoco dejan faltar nada. Su papá salía temprano y regresaba a las ocho de la noche. Su mamá era maestra y daba doble turno. Dos hijos. Ningún lujo. Todos los días, si era necesario, cenaba huevos con tortilla. "Y no pasaba nada", dice Charly.
Esa frase corta, sin lamento, casi orgullosa, es quizás la mejor descripción de su carácter. No hay en él nostalgia de la precariedad ni borrón de la memoria. Creció aficionado a Rayados —"siempre con el balón, siempre con la familia rayada"— y entró a la escuela de futbol del club con esa mezcla de ilusión e inconsciencia que solo tienen los niños cuando todavía no saben cuántos quedarán en el camino.
El primer sueldo fue de mil doscientos pesos a la quincena, a los catorce años. En qué lo gastó no lo recuerda. Quizás el cine. Lo que sí recuerda, con precisión de fecha y emoción, es el primer premio grande: seis meses juntando para comprarle una casa a sus papás. No era agradecimiento. Era una devolución. La única forma que encontró de decirles que los vio, que entendió lo que hicieron, que los huevos con tortilla no se olvidan.
Cada entrenador dejó una marca. Charly lo dice sin resentimiento hacia ninguno, con la generosidad de quien aprendió que incluso los que no te pusieron te enseñaron algo. Pero el primero que recuerda con nombre propio es el Profe Liut, que pedía tachones negros y al final de cada entrenamiento exigía que los jugadores sacaran cera y cepillo para limpiarlos.
"En ese momento le pasaba la toalla pensando que no se iba a dar cuenta", dice Charly. "Y al otro día, ¿qué pasó?".
Esas cosas menores que en el momento parecen caprichosas son las que forman. Nadie lo entiende cuando tiene doce años. Casi todos lo entienden cuando tienen veintinueve años y están en la final de un torneo.
Cincuenta que se quedaron
Hay una pregunta que Charly responde sin dudar cuando alguien quiere entender de dónde viene todo esto. ¿Cuántos llegaron contigo desde el principio? Desde los doce, trece años, cuando los agarraron a todos juntos y empezó la selección."Por lo menos cincuenta se quedaron en el camino".
Uno solo llegó al profesionalismo en Monterrey. Él. Esa cifra no es un trofeo. Es una herida con cicatriz. Las fuerzas básicas de los Rayados son, como las de cualquier club grande, una máquina de sueños y de decepciones en proporciones brutalmente desiguales. Cada seis meses llegaban los recortes. No había anuncio ni ceremonia. Solo un nombre que dejaba de aparecer y una locker vacía al día siguiente. Charly los vio irse a todos. A los de Sinaloa que dormían en su casa los fines de semana, cuando su papá pedía permiso en la casa club y se los llevaba, su mamá cocinaba para siete u ocho muchachos que no tenían a nadie más cerca. A los que lloraban cuando sus familias no podían pagar el autobús para ir a verlos jugar."Son mis hermanos para siempre", dice. "Aunque no llegaron".
Toledo: el arroz malísimo y el autobús al entrenamiento
Antes de ser titular en Cruz Azul, antes del primer campeonato con Monterrey, antes incluso de debutar en Liga MX, hubo un Charly Rodríguez que vivía en Toledo, España, cocinando arroces malísimos en un departamento compartido, tomando el autobús para ir a entrenar, caminando de regreso porque el departamento quedaba cerca y para qué gastar.
Se fue sin avisarle a su papá. Nicolás Martelotto, encargado de fuerzas básicas de Monterrey, le propuso el préstamo al Toledo CF, entonces en la Segunda B española —la tercera división del futbol ibérico, una categoría áspera y sin glamour donde los veteranos pelean por sobrevivir y los jóvenes aprenden o desaparecen— y Charly dijo que sí antes de hacer ninguna consulta. "Ya le dije que me voy", recuerda con una sonrisa cómplice. Luego, en el estacionamiento, le habló al teléfono. Su familia dijo que estaban felices.
"Por dentro estaban destrozados".
En España disputó treinta partidos y anotó tres goles. Compitió contra veteranos que habían pisado la primera división española y ahora pelean por el ascenso. El ritmo era otro. La exigencia era otra. Y él, que siempre había entrenado con el primer equipo de Monterrey pero jugado los fines de semana con la Sub-20, por fin entendió lo que era competir de verdad, partido a partido, sin red de protección. Quería quedarse. Ya lo buscaban equipos de segunda división. Pero Monterrey lo llamó de regreso.
Los primeros meses de vuelta fueron duros. Bajaba a la Sub-20. Y él, que había crecido tanto en esos meses en Europa, pensaba: ¿para qué volví? Una noche contra Tijuana, minuto ochenta, lluvia, ya estaba parado en la línea de banda esperando entrar. El balón iba a salir. Era cuestión de segundos. El partido se suspendió. No entró. No debutó.
El Turco, la promesa y la camiseta
El debut real llegó el 28 de septiembre de 2016, con Antonio Mohamed, en la Liga de Campeones de Concacaf contra el Don Bosco de Haití. Fueron cuatro jugadores jóvenes convocados esa noche. El Turco, entre bromista y serio como siempre, les dijo en pocas palabras que disfrutaran el momento. Que estaban cumpliendo el sueño de muchos que se habían quedado en el camino.
Pero había algo más entre Mohamed y Charly. Algo que Charly no sabía si el Turco recordaba, que por eso guardó durante años con el pudor de quien no quiere presumir una conexión que quizás no existía en la memoria del otro.
De niño, Charly había jugado con el hijo de Mohamed. El hijo que murió. Jugaron juntos en un torneo. Una mamá de un compañero tenía fotos de esa época. El niño tenía el pelo largo y era bueno para el futbol. "Yo pensaba que el profe ni se acordaba". Pero sí se acordaba.
Cuando Monterrey salió campeón, Mohamed lo buscó entre los abrazos. Estaba llorando. Le dijo que era para Farid. Que era la promesa que había hecho, la razón por la que siempre ponía el escapulario de su hijo en la banca antes de cada partido. Después le pidió la camiseta de esa final. La tiene en su casa. Cuando le preguntan por qué esa camiseta, el Turco explica: "Es con la que salí campeón en Monterrey, es de Charly, quien jugó con mi hijo".
Hay historias en el futbol que no caben en ninguna estadística.
La llamada de Aguirre y el salto al vacío
Cruz Azul llegó el 26 de diciembre de 2021. Charly regresaba de vacaciones, entrenó en la tarde, y el preparador físico lo interceptó en el vestidor con una pregunta que no esperaba. "¿Qué, te vas?" Él no sabía nada. Esa tarde lo llamaron a una reunión y le explicaron la operación: un jugador como Luis Romo llegaba de Rayados, él se iba a La Máquina.
Tres días sin dormir. Sus compañeros no querían que se fuera. Él tampoco tenía claridad. Venía de ganar la Concacaf, tenía un Mundial de Clubes a menos de un mes. Era feliz en Monterrey. La ciudad era la única que había conocido toda su vida.
Lo que lo convenció fue una conversación con Javier Aguirre, entonces su técnico en Rayados. No va a revelar qué le dijo —"eso no lo puedo decir"— pero sí el espíritu: Aguirre le habló de una situación similar que él mismo había vivido y le dijo que no se enamorara del equipo. Que pensara en él. Que crecería más lejos de casa.
"Me abrió la ventana para poder ver todo mucho mejor". Firmó hasta 2029. Tenía veintitrés años. Años después, ese mismo hombre que le abrió la ventana sería quien lo dejara fuera del Mundial.
El infierno antes del paraíso
En Cruz Azul le tocó lo peor antes que lo mejor. La Máquina es una institución que carga con el peso específico de sus fracasos: nueve títulos de liga, el último en 2021 tras una sequía de 23 años, y una afición que ha aprendido a querer con la desconfianza de quien ya fue traicionado demasiadas veces. Charly llegó a ese entorno justo cuando el proyecto empezaba a resquebrajarse.
Un torneo sin clasificar a la liguilla. La presión de una afición enorme que no entiende de reconstrucciones. Partidos en tres estadios distintos —el Azul, la Ciudad Universitaria, el Cuauhtémoc de Puebla— sin hogar fijo, como equipo nómada en su propia ciudad. Y en su primer torneo, la lesión en la jornada ocho, justo cuando todo empezaba a funcionar. Tres meses yendo al palco a ver entrenar a sus compañeros con unas ganas de estar ahí que le comían por dentro.
"Nunca había tenido ese sentido de ir al estadio, pero ir al palco". El punto de inflexión fue Martín Anselmi. El técnico argentino llegó al club en 2023 con un proyecto claro —posesión, construcción desde atrás, presión alta, identidad— y Cruz Azul lo creyó al cien por ciento. Con Anselmi, Charly encontró su mejor versión. Se le preguntó en qué momento de su carrera se había sentido más cómodo y respondió sin dudar: desde que llegó Anselmi hasta la fecha. Coincidió también con el nacimiento de su hijo.
"Estoy en un momento de plenitud y de felicidad en mi vida que lo demuestro en la cancha". Los números lo sostienen. Esta temporada lideró a todos los mexicanos en pases clave con 82, una cifra que lo posicionó entre los mejores del mundo en ese rubro. Entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 acumuló 2,867 minutos en 38 partidos, siendo el único jugador de Cruz Azul que no faltó a un solo encuentro entre fase regular y liguilla en ese periodo.
El capitán y la final
Cuando Anselmi se fue —llamado por Porto para dirigir en la Champions League, algo que Charly entiende y celebra sin hipocresía— hubo un momento de incertidumbre. Luego vino Vicente Sánchez, que al principio no encontró la tecla pero supo escuchar al grupo y terminó ganando la Concacaf. Luego llegó Nicolás Larcamón, a quien Charly describe con precisión: "Nuevo entrenador, estudiado, vive para el futbol, 24/7 pensando en esto". Y al final Joel Huiqui arribó como el lider del proyecto.
En las semifinales de ida del Clausura 2026 ante Chivas, fue el jugador mejor evaluado de la jornada con 9.50 de calificación, cerró la noche con un golazo de vaselina tras un pase filtrado dentro del área. Cruz Azul eliminó a Chivas y se metió a la final contra Pumas, una serie que no se disputaba desde 1981, hace 45 años, cuando el futbol mexicano era otro país.
De toda su generación en Cruz Azul, solo él y Erik Lira sobrevivieron a todos los cambios, a todos los mercados, a todas las crisis. "Somos los que más disfrutamos", dice. "Porque nos tocó vivir esos momentos de tensión".
La herida del Mundial y la décima como respuesta
Y sin embargo, ahí está la sombra. Aguirre llegó en agosto de 2024 con una misión histórica: llevar a México, por primera vez desde el mítico quinto partido del 86, más allá de los Cuartos de Final en un Mundial. Y lo hizo con Charly Rodríguez como uno de sus hombres de confianza. Lo convocó casi sin interrupción. Lo puso en el mediocampo como eje. Lo vio crecer torneo a torneo hasta convertirse en el mejor pasador de última línea del futbol mexicano.
Y luego, cuando llegó la lista definitiva de los doce jugadores de Liga MX separados antes de la Liguilla, cuando el país entero empezaba a contar los días para el 11 de junio y el Azteca pintado de verde, Charly no estaba.
La decisión cayó sobre el futbol mexicano como un jarro de agua fría. En la prelista de 55 jugadores que Aguirre había presentado, el nombre de Carlos Rodríguez aparecía. Pero entre esa prelista y la lista definitiva hay un abismo que Charly conoce bien: el mismo abismo que separa estar en la banca bajo la lluvia en Tijuana de entrar al partido. No entró.
Hay una esperanza que algunos señalan: si Cruz Azul gana la final, si Charly sostiene el nivel que ha mostrado en toda la liguilla, si Aguirre decide hacer un último movimiento antes de cerrar la convocatoria definitiva, todavía podría ser llamado. Su nombre sigue en esa prelista. La ventana no está del todo cerrada.
Pero por ahora, lo único cierto es que Erik Lira ya está concentrado con el Tri y que antes de irse le dijo a su compañero, en voz alta y para que todos lo escucharan, lo que tenía que hacer: "Él tiene que levantar la décima".
Cincuenta niños se quedaron en el camino cuando Charly tenía doce años y todo estaba por decidirse. Él llegó solo, cocinó arroces malísimos en Toledo, esperó en la banca bajo la lluvia, resistió los torneos sin clasificar, y ahora resiste también la ausencia que más duele: la del Mundial que soñó, en su país, con su gente, con el Periférico cerrado y el himno retumbando en el Azteca.
Aun así está aquí. Capitán de Cruz Azul. A 180 minutos de la décima. Con el contrato firmado hasta 2029 y la plenitud de un hombre que aprendió, después de muchos años y muchas puertas cerradas, que vivir cada día como si fuera el último no es una frase hecha.
Es la única forma en que supo llegar hasta aquí. Y no piensa parar.