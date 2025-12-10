El portero rebelde: Nahuel Guzmán y su activismo en un deporte que calla
Pelo teñido con la bandera de arcoíris LGBT+ en un campo de futbol de la Liga MX, uno de los terrenos más masculinizados de México. Es Nahuel Guzmán, un portero que polariza. Para unos, es una figura, para otros, es la viva imagen del cancherismo sudamericano.
Pero el arquero de 39 años es más que eso, es un guardameta con alma de activista, comprometido con diferentes causas sociales, algo inusual en el balompié tricolor y mundial, en el que pocos jugadores dan a conocer sus posturas políticas.
"A veces uno piensa que es poco lo que podemos hacer dentro de la cancha, pero es un deporte tan popular que con muy poco se puede ayudar mucho. Me parece importante debatir este tema (la homofobia en el futbol)", reveló sobre la razón que le hizo salir públicamente a apoyar a la comunidad LGBT+.
En la historia del balompié, han sido pocos los futbolistas hombres profesionales que han declarado abiertamente homosexuales. El primero de ellos, Justin Fashanu, en 1990, quien se suicidó por la presión social que recibió.
En México, no ha habido casos en la Liga MX varonil, pero sí en la Femenil, en la que este tema no es tabú. Guzmán es de los pocos que han dado un paso al frente para visibilizar la causa, en un campeonato que ha empezado a implementar campañas como las que se realizan en la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.
La Liguilla del Clausura 2024 se disputó con un balón con los colores de la diversidad sexual, de los pocos esfuerzos de una liga y federación que ha sido multada por la FIFA por el grito homofóbico que manifiestan sus aficionados.
"Soy parte de una generación que creció de una forma demasiado estructurada dentro de un orden que hoy se empieza a romper. Me parecía importante poner sobre la mesa un tema que en el ámbito del fútbol está siendo visto por todo el mundo desde que la FIFA ha llamado la atención de manera fuerte", señaló Guzmán.
Nahuel, un portero de dos caras
El “Patón” Guzmán surgió del Newell’s, el mismo club que descubrió a Lionel Messi. Permaneció ahí hasta 2007, tras lo cual salió cedido hasta 2010 con el Independiente Rivadia de la segunda división argentina, en donde apenas jugó cuatro partidos.
Volvió en 2010 a su equipo de casa y se hizo del arco titular, 96 partidos y el título de la Liga Argentina de 2013, después de lo cual fue fichado por los Tigres, equipo en el que ha marcado una época, pero también se ha convertido en uno de los villanos, por su forma de “meter presión a los rivales”.
Hay una imagen que describe lo que es Nahuel como jugador. En el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2022, se puso a llorar antes de un penalti con Aldo Rocha. Fue espontáneo, para tratar de desconcentrar a su rival. No funcionó, los felinos fueron eliminados, pero es una muestra de cómo le gusta incluir en la mente de los rivales con el “cancherismo sudamericano”.
Pero esta forma “tramposa” de sacar ventaja choca con su defensa de causas sociales, como a la hora de recordar a las Abuelas de Plaza de Mayo, de pedir la despenalización del aborto o de sentirse un artista a la hora de ponerse el buzo de arquero.
“Si hay espectadores, es porque hay un espectáculo. Si hay un espectáculo, es porque hay artistas o actores. Y nosotros nos disfrazamos, nos vestimos diferente –y más los arqueros– para entrar a una cancha. Yo no ando por la calle con un buzo, guantes y botines. Un poco nos parecemos a ese actor que se sube al escenario y se pone un bigote postizo. Y en el teatro o en la cancha, todos nos transformamos”, comentó para Página 12.
En la portería, la jerarquía de Guzmán ha sido fundamental en esta Liguilla para los felinos. En los cuartos de final, mantuvo su arco en cero en el duelo de vuelta de los cuartos de final para imponerse al Tijuana y en las semifinales, atajó un penalti importante a Gabriel Fernández que pudo encaminar al Cruz Azul a la final.
Su nueva tarea será darle un título más a los felinos y su histórica generación que vive tal vez su última final. Será al frente del Toluca, a partir de este viernes, en la serie por el título del Apertura 2025.