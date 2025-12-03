Fichajes como los de Ramsey, James y Ramos le dan jerarquía a la Liga MX, asegura Bruno Marioni
El argentino Bruno Marioni fue un goleador rentable en su paso por la Liga MX. Cosechó tres títulos de goleo, uno de ellos con Pumas en la Copa Sudamericana, además de un campeonato de liga y otro de Campeón de Campeones.
Su nombre fue sinónimo de calidad en las canchas, sobre todo en su paso con los Pumas, con los que anotó 35 veces en 74 partidos. Es una voz autorizada a la hora de hablar de extranjeros en México y con su pedigrí por delante admite que fichajes como los de Aaron Ramsey, James Rodríguez y Sergio Ramos, que han quedado a deber en el campo, le suman jerarquía a la Liga mexicana.
“Son jugadores con mundiales, campeones del mundo, representantes de sus selecciones en su momento. Su llegada le dio jerarquía a la liga, pero creo que se debieron acompañar con un campeonato más sólido. Me refiero a una liga en la que haya ascenso y descenso, como en todo el mundo, y que solo ocho de los 18 equipos se clasifiquen a la Liguilla y no 10”, explicó a Sports Illustrated México.
A inicios de 2025, los ex campeones de la Champions League con el Real Madrid, James Rodríguez y Sergio Ramos, aterrizaron en México. El colombiano fichó por el León y el español por el Monterrey.
Esta firmas pusieron en el mapa europeo y mundial a la Liga MX. En España y gran parte de Europa y Sudamérica, se celebraron las contrataciones de dos elementos mundialistas y claves en sus selecciones nacionales.
Sin embargo, a casi un año de su llegada, ha sido poco lo que aportaron en el terreno de juego. James llegó con 34 años al León, su séptimo equipo en los últimos seis años.
Venía en la parte final de su carrera, con la motivación de disputar el Mundial de Clubes. Al final, la FIFA excluyó a su equipo para evitar la multipropiedad en el certamen (solo dejó jugar al otro cuadro del grupo al que pertenece, el Pachuca) y eso bajó el ánimo de Rodríguez.
Los números son fríos: cinco goles y nueve asistencias en nueve partidos, sin guiar al León al un título, mientras que Ramos, de 39 años, ha tenido destellos del liderazgo en la cancha que lo convirtió en un histórico central del Real Madrid y la selección española, pero todavía no lograr obtener un trofeo con el Monterrey, aunque todavía tiene oportunidad: los Rayados están en las semifinales del Apertura 2025, que jugarán ante el campeón Toluca.
En el caso de Ramsey, su llegada a Pumas levantó dudas de la afición y medios de comunicación. A diferencia de las otras dos figuras europeas, el galés de 34 años se encontraba semiretirado por una lesión en el tendón de la corva que lo obligó a pasar de ser un futbolista del Cardiff City a su entrenador, rol en el que no fue capaz de evitar el descenso a la tercera división de Inglaterra.
Se sabía que era una mala decisión que terminó en una prematura salida, se fue tres jornadas antes de terminar la fase regular del torneo, con solo seis partidos jugados, con un promedio de 39.1 minutos por duelo y un gol. Las lesiones nunca lo dejaron en paz y el extravío de su perro en un viaje fuera de Ciudad de México terminó por finalizar la relación.
“Están los rendimientos a la vista. En pocos casos han estado al nivel que se esperaba”, añadió Marioni, quien tras su retirada en 2010, se convirtió en director técnico y directivo.
Canales, Gignac y Ocampos, los “europeo” favoritos de Marioni
Antes de la llegada de estos pesos pesados a las Liga MX, vinieron otros ex jugadores de Europa, con menos cartel, pero más efectivos: André-Pierre Gignac, Sergio Canales y Lucas Ocampos, los favoritos de Marioni.
Gignac arribó a los Tigres en 2015 y en una década se convirtió en su máximo goleador, con 221 dianas, y ha sido clave en la conquista de cinco títulos de liga y de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2020.
En el caso de Canales, fichó por el Monterrey en julio de 2023 con 32 años, tras pasar toda su carrera en España, en donde militó para clubes como el Real Madrid, Valencia y el Betis.
Su mejor momento fue con el modesto Betis, cuadro del que provenía antes de llegar a México, y con el que en cinco años se convirtió en un referente y le ayudó a ganar su primer Copa del Rey en 17 años.
“A mí me gusta ver a Canales. Me parece que es un jugador diferente que ve el pase donde pocos jugadores lo ven. El pase llega a donde pocos jugadores pueden llevarlo”.
En tanto Ocampos, tampoco presumía una trayectoria del caché de Ramsey, Ramos o James, apenas suma 12 partidos con la selección Argentina, ninguno de Copa del Mundo, y en clubes, sus mejores momentos fueron con el Sevilla, que como el Betis, forman parte de la clase media de España.
“Me han gustado algunos buenos momentos que ha tenido Lucas Ocampos, cuando está bien físicamente creo que marca la diferencia bastante” expresó el ex artillero.
¿Por qué llegan estos futbolistas a México?
Luego de colgar los botines de futbolista, Marioni comenzó una carrera como entrenador, primero con los Venados FC en la Liga de Ascenso (hoy Liga Expansión) entre 2017 y 2018, luego con Pumas (2019), Tepatitlán en Expansión (2022), Venados otra vez (2022-2023) y en 2023 comenzó su paso como directivo en el Alianza Lima de Perú y actualmente es presidente del Tepatitlán.
Ha estado en los tres roles prinicpales en el futbol y con esa experiencia cree que antes de traer a un fichaje de las características de Ramsey, Ramos o James, o algún otro que provenga con gran cartel de Europa, se deben analizar las necesidades particulares de cada plantilla.
“Siempre hay que analizar cuáles son los objetivos institucionales. Muchas veces una figura mediática te acerca gente al estadio y patrocinadores. A veces funciona y otras veces no, porque el rendimiento de un futbolista depende de del grupo. Siempre hay que analizar todos los aspectos de fútbol, la necesidad del entrenador, la necesidad del club, la necesidad del plantel, la economía. También tiene que evaluar el momento actual de casa jugador”.
Además, las condiciones actuales del mercado sudamericano, que se ha encarecido, provocan que los equipos de Liga MX volteen a Europa en los últimos torneos a buscar talento.
“El mercado brasileño es inaccesible, más allá de que puedas traer algún jugador libre. Los jugadores jóvenes de Argentina ya no son prácticamente imposibles de traer porque los compran los equipos importantes de Europa por 20 millones de dólares, eso ha encarecido al resto de futbolistas. En cambio en Europa muchas veces hay jugadores libres, con trayectoria, que son rentables y no debes pagar por el traspaso”, comentó Marioni.
Junto con las oportunidades de mercado, como significaron las llegadas de Ramos y Ramsey, ambos que provenían libres, se da que a la hora de negociar, el futbol europeo es “más serio”, en la experiencia de Bruno como directivo.
“En Europa las negociaciones son más formales. No todos los clubes, pero en general el mercado latinoamericano tiene un poco más de volatilidad y el mercado europeo es mucho más claro. Cuando te piden algo saben por qué te lo piden, el mercado latinoamericano muchas veces es mucho más flexible para una operación”, concluyó el "Baurullo", un histórico extranjero en México.