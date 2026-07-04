El Tri de 2026 ya es el más goleador de todos los tiempos
Hay récords que llegan con una celebración. Y hay otros que se construyen casi sin que nadie los note. Mientras México avanzaba con paso perfecto por la fase de grupos y después eliminaba a Ecuador para instalarse en los Octavos de Final, una marca histórica comenzó a caer silenciosamente.
Gol tras gol. Partido tras partido. Hasta que, sin hacer demasiado ruido, esta generación alcanzó una cifra que ninguna otra había conseguido en casi un siglo de Copas del Mundo. Ocho goles. Los mismos que la inolvidable selección de Francia 1998, que durante 28 años presumió el ataque más productivo que México había presentado en un Mundial.
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La diferencia es enorme. Aquella selección de Manuel Lapuente necesitó cuatro partidos para marcar ocho veces y el torneo terminó ahí, con la eliminación frente a Alemania.
La historia de ese equipo quedó cerrada. La de Javier Aguirre sigue. Porque estos ocho goles llegaron también en cuatro encuentros, pero con un boleto todavía vigente hacia los Octavos de Final frente a Inglaterra.
Eso significa que el próximo gol mexicano romperá un récord que sobrevivió durante casi tres décadas. Y lo hará con, al menos, un partido más por disputar.
El contraste con el resto de la historia mundialista del Tri también resulta revelador. En 1970, la generación encabezada por Enrique Borja y Gustavo Peña alcanzó los Cuartos de Final, con seis goles. En 1986, el equipo de Hugo Sánchez, Tomás Boy, Fernando Quirarte y Manuel Negrete también llegó entre los ocho mejores del mundo con seis anotaciones.
Durante mucho tiempo, esas campañas fueron consideradas el modelo del éxito mexicano. Ganaban más de lo que goleaban. Competían desde el orden, la disciplina y la solidez defensiva.
Esta selección eligió otro camino. Ya suma ocho goles en apenas cuatro partidos, un promedio exacto de dos anotaciones por encuentro, el más alto que haya registrado México en una Copa del Mundo con más de tres partidos disputados.
Pero quizá el dato más llamativo no está en el promedio. Está en la perspectiva. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, México disputó 17 Copas del Mundo. En nueve de ellas ni siquiera alcanzó cinco goles. En siete ocasiones terminó con cuatro o menos.
Sólo una vez había logrado llegar a ocho. Ahora lo consiguió otra vez, antes de terminar su participación. Es una diferencia que explica muchas cosas.
Durante décadas, el futbol mexicano soñó con encontrar un delantero capaz de cambiar partidos. Esta generación encontró algo todavía más valioso: múltiples caminos para llegar al gol. El ataque dejó de depender de un solo nombre.
Los goles aparecieron desde distintas zonas del campo, con diferentes protagonistas y en momentos decisivos. Esa diversidad ofensiva es la que convirtió a este equipo en el más productivo que ha vestido la camiseta nacional en un Mundial. Y el libro todavía tiene páginas en blanco. Porque el récord ya está empatado.
Inglaterra aparece ahora como el siguiente obstáculo, pero también como la oportunidad perfecta para romper definitivamente la marca. Si México vuelve a celebrar un gol frente a los ingleses, el dato dejará de ser compartido. Será exclusivamente suyo.
Y entonces esta generación no sólo será recordada por haber construido la mejor fase de grupos en la historia del Tri, por haber enlazado victorias como nunca antes o por acercarse a los Cuartos de Final en el Mundial más grande de todos los tiempos.
También será la selección que, por primera vez en casi cien años de historia mundialista, convirtió al ataque en su mayor legado.
Mundial
Goles
Partidos
Uruguay 1930
4
3
Brasil 1950
2
3
Suiza 1954
2
2
Suecia 1958
1
3
Chile 1962
3
3
Inglaterra 1966
1
3
México 1970
6
4
Argentina 1978
2
3
México 1986
6
5
E.U. 1994
4
4
Francia 1998
8
4
Corea-Japón 2002
4
4
Alemania 2006
5
4
Sudáfrica 2010
4
4
Brasil 2014
5
4
Rusia 2018
3
4
Qatar 2022
2
3
2026 (en curso)
8
4