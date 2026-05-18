El Tri suma jerarquía: llegan los primeros europeos a la concentración
La Selección Mexicana ya comienza a sentirse mundialista. Este lunes, el Centro de Alto Rendimiento recibió a tres futbolistas provenientes del futbol europeo: Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, quienes se incorporaron a la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre para comenzar la preparación rumbo a los últimos partidos amistosos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La llegada de los tres europeos representa el primer gran golpe de autoridad dentro de una concentración que poco a poco empieza a tomar forma. Hasta ahora, el grupo trabajaba principalmente con futbolistas de la Liga MX y elementos que terminaron antes su actividad con clubes, entre ellos Guillermo Ochoa, Erick Lira, Guillermo Martínez y varios jóvenes que buscan abrirse camino en la recta final del proceso mundialista.
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Pero la presencia de Edson cambia el ambiente. Capitán, líder del vestidor y uno de los futbolistas mexicanos con mayor peso internacional, el mediocampista llega para convertirse nuevamente en el eje futbolístico y emocional del equipo. Su incorporación le devuelve al Tri intensidad, equilibrio y jerarquía, justo en el momento donde Aguirre comienza a perfilar la estructura definitiva de cara al Mundial. Aunque esa posición la ocupado Erik Lira en los últimos partidos del Vasco.
A su lado aparece Jorge Sánchez, un futbolista de plena confianza para Aguirre, capaz de aportar experiencia, profundidad y recorrido por la banda derecha, además de liderazgo en un grupo que mezcla juventud y jugadores consolidados. Mientras tanto, Mateo Chávez representa una de las apuestas jóvenes más interesantes del futbol mexicano, vive un crecimiento acelerado tras su llegada al futbol neerlandés y buscando ganar terreno en una posición donde México necesita alternativas rumbo a 2026.
La concentración actual marca el inicio de una etapa clave para el cuerpo técnico nacional. México tendrá en las próximas semanas sus últimos partidos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo en casa, encuentros donde Aguirre probará sociedades, definirá jerarquías y terminará de evaluar a varios futbolistas que pelean por un lugar definitivo en la lista. La primera prueba será el viernes ante Ghana en Puebla.
Además, el Tri todavía espera la incorporación de más jugadores que continúan compitiendo en el extranjero y en fases finales con sus clubes, por lo que el plantel aún no está completo.
A poco más de un año del arranque del Mundial, la Selección Mexicana empieza a reunir a sus piezas más importantes. Y los primeros en aparecer desde Europa dejan claro que la competencia interna ya comenzó y que el proyecto de Aguirre entra en su momento más serio.