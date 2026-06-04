El último tren del Lobo. El goleador que todavía no anota en un Mundial
Raúl Jiménez llega al Mundial 2026 con 44 goles con la Selección Mexicana, pero cero anotados en mundiales. La aritmética nunca fue tan cruel con alguien tan prolífico.
En 125 partidos con la Selección Mexicana, el delantero de Tepeji del Río ha convertido 44 veces, repartió 16 asistencias y acumuló siete mil 850 minutos con la verde. Son números de leyenda. Son, también, los números de un hombre que carga la paradoja más dolorosa del futbol mexicano contemporáneo: tres participaciones mundialistas, 116 minutos jugados en seis partidos y ni una sola anotación que mostrarles a sus hijos en la máxima competencia del mundo.
Seis minutos en Brasil 2014, como el tercer delantero de Miguel Herrera que apenas asomó la cabeza en el segundo partido del grupo. Cincuenta y cuatro en Rusia 2018, repartidos en dos juegos, cuando ya era figura del Wolves en la Premier League pero Juan Carlos Osorio lo tenía encadenado al banquillo. Cincuenta y seis en Qatar 2022, en tres apariciones, arrastró todavía los efectos de la fractura de cráneo que sufrió al chocar con David Luiz.
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Tres mundiales. Seis partidos. Ciento dieciséis minutos. Cero goles. Doce años. "Hace poco estaba pensando que son 12 años de aquel mundial en Brasil 2014", compartió en charla en Los Ángeles, con una sonrisa que mezclaba asombro y orgullo. "Simplemente constancia y mantenerme ahí en la selección dando lo mejor de mí", confesó tras reflexionar sobre sus números. Y sin embargo, Raúl Jiménez sigue de pie.
Porque lo que hace extraordinaria su historia no es solo lo que ha conseguido, sino lo que ha tenido que reconstruir para seguir acá. La fractura de cráneo lo alejó ocho meses de las canchas. Volvió. Volvió a ser figura en el Fulham. Volvió a ser el '9' del Tri. Solo en 2025 marcó nueve goles con la Selección entre amistosos, Nations League y Copa Oro, una racha que lo catapultó al tercer lugar en la tabla histórica de goleadores, por encima de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y Luis Hernández.
Hoy se ubica como el tercer máximo anotador en la historia del Tri, con 44 goles, por detrás de Jared Borgetti —46— y de Javier 'Chicharito' Hernández, quien lidera la lista con 52. Son ocho goles el camino que lo separa del récord absoluto. "Ah, es un récord que está para romperse", dijo sin pestañear. "Si me toca a mí, qué bueno. Yo estoy consciente de que no es nada fácil, pero me quedan todavía unos cuantos goles. Si lo rompo yo y luego llega alguien más y lo rompe, eso habla de que los delanteros mexicanos estamos trabajando bien y haciendo bien las cosas".
¿Y el gol mundialista que nunca ha llegado? No lo desvela. Lo alimenta.
"No lo tomo como algo que me quite el sueño. Lo tomo como una motivación. He estado en tres mundiales, tal vez no jugando como a mí me hubiera gustado, pero tengo la motivación de hacerlo en este, que sea en casa, que sea en el Azteca. Un lugar que conozco muy bien, donde me tocó hacer mi primer gol en primera división, donde me tocó ser campeón con América. Es algo que tengo visualizado y que quiero hacer".
Está listo. Más que nunca. "Este último par de años los he hecho de buena manera, ganándome ese lugar para poder estar en la selección y en el Mundial. Hay que seguir así, para poder mostrar de lo que estoy hecho y de lo que puedo seguir haciendo".
El 11 de junio, por primera vez en cuatro mundiales, el Lobo arrancará de inicio. El partido inaugural. El Azteca. México contra Sudáfrica. Jiménez dice que ya tiene la escena guardada en la cabeza. "Es algo muy bonito que me emociona mucho. Ya quiero que llegue ese momento para salir al campo a dar lo mejor de mí. Lo estoy esperando con muchas ansias y con mucho entusiasmo".
Doce años de espera. Cuatro mundiales. Ciento dieciséis minutos sin gol.
El Lobo de Tepeji no ha rugido todavía en una Copa del Mundo. Pero esta vez, el escenario es suyo.