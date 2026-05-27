El Vasco ya tiene a sus 26 para el Mundial
La lista prácticamente está cerrada. A falta de los últimos aterrizajes en California, Javier Aguirre ya tiene definido el grupo con el que encarará la Copa del Mundo de 2026: 26 futbolistas y dos jóvenes más como sparrings para completar la preparación final del Tri.
La concentración mexicana ya cuenta con 23 jugadores trabajando bajo las órdenes del “Vasco”, entre la base de Liga MX y los futbolistas que comenzaron a llegar desde Europa en los últimos días. Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Obed Vargas fueron de los más recientes en integrarse a un plantel que poco a poco toma su forma definitiva.
El siguiente en reportar será Johan Vásquez. El central del Genoa llegará hoy para completar la defensa mexicana y reforzar una de las zonas donde Aguirre más ha insistido en estabilidad y experiencia internacional.
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Después aterrizarán Raúl Jiménez y César Huerta, quienes se integrarán en Pasadena, California, según informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales. Chino estuvo seis meses fuera por una pubalgia y empezó a jugar hace dos semanas.
Con esas incorporaciones, Aguirre alcanzará los 26 futbolistas que proyecta para el Mundial en casa. La base combina experiencia mundialista, futbolistas consolidados en Europa y jóvenes que terminaron por abrirse paso en el último año del proceso.
Entre los foráneos aparecen nombres inamovibles como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, César Montes, Luis Chávez, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, además de apuestas que crecieron durante el ciclo como Mateo Chávez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.
La Liga MX, por su parte, terminó de aportar piezas importantes en la recta final. Alexis Vega llega como uno de los futbolistas mexicanos de mejor momento, mientras Raúl Rangel, Erik Lira, Roberto Alvarado y Gilberto Mora aprovecharon la última etapa de preparación para convencer al cuerpo técnico.
Además de los 26 seleccionados, Aguirre también llevará a Alejandro Gómez y Kevin Castañeda, ambos de Xolos, como sparrings para acompañar los entrenamientos y apoyar la preparación del grupo durante la concentración.
El armado del Tri entra así en su fase final. Los entrenamientos en California ya no son pruebas aisladas ni observaciones de último minuto. Ahora se trata de construir sociedades, definir automatismos y darle continuidad al equipo que representará a México en su tercer Mundial consecutivo como anfitrión.
Porque después de meses de pruebas, lesiones, rotaciones y viajes, el Vasco finalmente empieza a tener completo el plantel que imaginó para 2026. La lista oficialmente la dará el primero de junio en el Centro de Alto Rendimiento.