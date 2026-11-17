El Estadio Monterrey volverá a estar en el centro de una noche de selección mexicana y, antes del silbatazo inicial ante Jamaica, habrá un reconocimiento a su papel en la Copa del Mundo 2026. Este martes 17 de noviembre se develará la placa que la FIFA entregó al recinto por haber sido sede del torneo.

La ceremonia se realizará previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en el que México buscará remontar el 3-2 que Jamaica consiguió en la ida en Kingston.

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Exhibirán el banner del partido mil de los Mundiales

Además de la develación de la placa, estará en exhibición el banner que la FIFA entregó para conmemorar el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

La placa reconoce al Estadio Monterrey como sede de la edición de 2026, mientras que el banner recuerda un hito en la historia del torneo. Ambos reconocimientos formarán parte de la jornada en la que el Tricolor buscará ante su afición el pase al Final Four de la Liga de Naciones.

México busca remontar ante Jamaica en Monterrey

La selección mexicana llega a la vuelta con un gol de desventaja. Jamaica se adelantó 3-0 en Kingston con un autogol de Jesús Gallardo, un tanto de Renaldo Cephas y un penal de Richard King. Gilberto Mora descontó al 70′ y Julián Quiñones convirtió un penal al 81′ para dejar el marcador en 3-2 y mantener abierta la eliminatoria.

Rafael Márquez buscará su primera victoria al frente del Tri tras dos empates y tres derrotas en sus primeros cinco partidos. En la previa, el técnico adelantó que quiere un equipo más agresivo y pidió atención a las transiciones de Jamaica, que puede aprovechar su velocidad cuando recupera el balón.

César Montes explicó que el grupo revisó en video los errores que le costaron los tres goles en la ida y pidió a los jugadores de mayor experiencia asumir la responsabilidad de sacar adelante la serie. Una victoria por un gol igualaría el marcador global. Un triunfo por dos o más le daría a México el pase al Final Four.