De estrellas a técnicos nacionales: las leyendas que ahora buscan conquistar desde el banquillo
El futbol internacional vive una particular coincidencia: varias de las grandes figuras que marcaron una época dentro de las canchas ahora comienzan a asumir la responsabilidad de dirigir a selecciones nacionales. El nombramiento de Patrick Vieira como nuevo técnico de Senegal es el capítulo más reciente de una tendencia que reúne a campeones del mundo, ganadores de Champions League y futbolistas que dejaron una huella profunda con sus respectivas selecciones.
Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998 y uno de los referentes históricos del Arsenal, fue anunciado este martes como nuevo técnico de Senegal. El exmediocampista también tuvo etapas en clubes como Juventus, Inter de Milán y Manchester City, además de haber dirigido a New York City FC, Niza, Crystal Palace, Estrasburgo y Genoa. Será su primera experiencia al frente de una selección nacional.
Te puede interesar: Xavi Hernández toma el mando de Países Bajos y cierra el círculo del futbol total
Estrellas en los banquillos de selecciones
Su llegada se suma a la de Zinedine Zidane con Francia, quizá el caso que más expectativas genera. El campeón mundial de 1998 y ganador del Balón de Oro de ese mismo año regresó a la estructura de los Bleus para suceder a Didier Deschamps. Zidane no sólo fue una de las máximas figuras de su generación como futbolista; como entrenador también construyó un palmarés extraordinario con el Real Madrid, donde conquistó dos títulos de LaLiga y tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018.
Precisamente por esos antecedentes, el proyecto de Zidane con Francia representa una de las grandes historias para los próximos años. El exmediocampista conoce desde dentro la presión de vestir la camiseta francesa y ahora tendrá que trasladar esa experiencia a una generación encabezada por jugadores como Kylian Mbappé. Su desafío será demostrar que el éxito que consiguió en el Real Madrid puede trasladarse también al futbol de selecciones.
Otro nombre de enorme peso que recientemente llegó a un banquillo nacional es Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos. El español fue campeón del mundo en 2010 y bicampeón de Europa con España, además de conquistar cuatro Champions League como futbolista del Barcelona. Ahora tendrá la misión de dirigir a la Oranje hasta el Mundial de 2030, en lo que será su primera experiencia al frente de una selección.
En Sudamérica, Diego Forlán también dio el salto a la selección de Uruguay. El histórico delantero, ganador del Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, fue designado entrenador interino después de la salida de Marcelo Bielsa. Forlán, quien también jugó para Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milán, dirigirá a la Celeste en los próximos compromisos internacionales mientras la Asociación Uruguaya de Futbol define al entrenador permanente.
A estos nombres se pueden sumar otros campeones y figuras de primer nivel que han encontrado en las selecciones una nueva etapa de sus carreras. El italiano Fabio Cannavaro, campeón mundial en 2006 como capitán de Italia, también dirige actualmente a Uzbekistán, mientras que Lionel Scaloni, aunque no tuvo el mismo peso histórico como futbolista, consiguió como entrenador lo que pocos han logrado: llevar a Argentina al título mundial de 2022 después de haber sido internacional con la Albiceleste.
Sin embargo, existe una barrera histórica que ninguna de estas nuevas generaciones ha podido superar todavía. Sólo tres hombres han sido campeones del mundo tanto como futbolistas como entrenadores: Mário Zagallo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps. Zagallo fue campeón con Brasil como jugador en 1958 y 1962 y como entrenador en 1970; Beckenbauer conquistó el Mundial de 1974 como futbolista y el de 1990 como entrenador de Alemania; mientras que Deschamps levantó el trofeo con Francia en 1998 como capitán y volvió a hacerlo en 2018 desde el banquillo.
La coincidencia de tantas figuras históricas en los banquillos de selecciones abre una nueva etapa para el futbol internacional. Vieira, Zidane, Xavi y Forlán pertenecieron a generaciones que conocieron la máxima exigencia como futbolistas y ahora intentan transmitir ese conocimiento desde otra posición. El reto será convertir el prestigio construido dentro de la cancha en resultados desde el área técnica y, sobre todo, acercarse a una hazaña que hasta ahora sólo Zagallo, Beckenbauer y Deschamps pueden presumir.