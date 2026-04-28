Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez: las campeonas de goleo
La historia de la francesa Eugénie Le Sommer y la mexicana Diana Ordóñez entrelazan en un mismo destino: ambas son campeonas de goleo de la Liga MX femenil.
Hubo que esperar hasta el último suspiro del torneo regular del Clausura 2026 para conocer a las ganadoras de esta distinción. Las dos alcanzaron 18 tantos.
La francesa apareció en el momento justo, marcando el gol del empate ante Chivas, un tanto que llevaba implícita la corona individual.
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Había un giro inesperado: Diana Ordóñez desafió lo improbable y se impuso en el Clásico Regio frente a Rayadas con un doblete memorable.
Su último gol al minuto 89 y cayó como un relámpago que cambió todo. En el filo del tiempo el título de goleo tuvo que compartirse. La historia elegía a las dos delanteras por igual.
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La goleadora francesa nació en Grasse, una pequeña joya del sur de Francia, en los Alpes-Marítimos. En ese lugar comenzó la historia de Eugénie Le Sommer, una niña que a los cinco años perseguía un balón con determinación.
Desde la niñez el futbol estuvo presente en la vida de Diana Ordóñez. Su padre lo practicó por muchos años y sembró tanto en ella como en sus hermanos mayores la pasión por este deporte.
Con sus hermanos jugaba desde los cuatro años, la misma edad en la que Diana formaba parte de un equipo infantil en Dallas, en Estados Unidos.
Fue así que en el último aliento se definieron a las campeonas de goleo.