Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez: las campeonas de goleo

✨👑¡𝐋𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋! 👑✨



Así cerró el liderato de goleo del #CL26: Diana Ordóñez y Eugénie Le Sommer se coronan como campeonas de goleo. 💥



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