Guadalajara promete experiencia mundialista desde el repechaje
Los partidos de repechaje serán el primer gran simulacro en el Estadio Akron, donde se evaluarán protocolos, logística y experiencia del aficionado de cara al Mundial.
A 78 días de la Copa del Mundo, en el Estadio Akron —rebautizado como Estadio Guadalajara para el torneo— no hay espacio para la improvisación. Hay emoción, sí, pero sobre todo certeza. Así lo describe para Sports Illustrated México, Ainara Zatarain Ripoll, directora de operaciones del inmueble, quien pone en palabras el momento que vive la sede tapatía: la antesala de una prueba definitiva.
“Es una emoción total. Ha sido un trabajo de años y hoy estamos a días de poner a prueba todo lo planeado”, resume. Guadalajara, asegura, no solo está lista: está preparada bajo estándares internacionales que se han construido durante más de cinco años en conjunto con FIFA.
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Los partidos de repechaje del 26 y 31 de marzo no son un ensayo cualquiera. Funcionarán como una simulación mundialista. No estarán todos los protocolos, pero sí los suficientes para medir la operación real: desde ceremonias y logística de equipos hasta flujos de ingreso y experiencia del aficionado.
“Va a ser lo más cercano a vivir un Mundial. Es una oportunidad única, incluso para la gente que quizá no podrá asistir en junio”, explica.
La experiencia como eje
El Estadio Akron no solo se prepara para recibir partidos: se prepara para cambiar la manera en que se vive el futbol. En Guadalajara, el objetivo no es cumplir con el Mundial, sino transformarlo en una experiencia única que deje legado.
“Queremos que la gente viva algo único, algo que después del Mundial siga exigiendo”, explica Ainara Zatarain Ripoll. La frase no es casual. Resume años de planeación y una visión que va más allá de junio de 2026. Guadalajara será una sede mundialista, sí, pero también quiere convertirse en referencia.
El enfoque central no está en el espectáculo deportivo, sino en cómo se vive. Desde el momento en que el aficionado decide asistir, el estadio busca construir una narrativa distinta. El concepto de fan experience cobra protagonismo: activaciones previas, operación más fluida, servicios más ágiles y una atmósfera que no se limite a los 90 minutos.
Dentro del estadio, cada detalle está pensado para elevar la percepción del evento. Desde el audio hasta la iluminación, desde la velocidad en alimentos y bebidas hasta la atención en tribuna.
Cinco años de planeación, cientos de pruebas
Detrás de esa experiencia hay una maquinaria operativa de alta precisión. La preparación no comenzó este año, sino desde que Guadalajara fue confirmada como sede.
Más de cinco años de planeación han derivado en una fase intensiva de ejecución:
simulacros constantes, más de 50 visitas de FIFA en lo que va del año y cientos acumuladas en el último ciclo. Simulacros, revisiones y ajustes constantes forman parte de la rutina, así como pruebas en eventos reales.
“Los protocolos van desde lo más básico hasta lo más complejo: seguridad, audio, tiempos de servicio, experiencia del aficionado. Todo se mide”, detalla Ainara Zatarain Ripoll. Incluso fuera de los días de partido, el estadio sigue operando como laboratorio: se ensayan protocolos, se ajustan procesos y se validan escenarios críticos.
El objetivo es uno: minimizar cualquier tipo de incidencia. Que todo funcione con precisión quirúrgica. Desde lo más complejo —seguridad, evacuación, coordinación con autoridades— hasta lo más cotidiano: tiempos de servicio, funcionamiento del audio, puntualidad operativa. Todo se mide.
El enfoque está en la ejecución. Cada movimiento cuenta. Desde cómo llegan los equipos al estadio, hasta el despliegue de banderas, los tiempos de ceremonia y la coordinación entre áreas.
Movilidad y el reto de la “última milla”
Uno de los cambios más relevantes llegará en el Mundial: la movilidad. A diferencia del repechaje —que operará bajo un esquema habitual—, en junio se implementará el sistema de “última milla”.
Esto significa un rediseño total en la llegada al estadio: 70% de los aficionados accederán en transporte público; 20% mediante sistemas Park and Ride, 10% en estacionamiento limitado dentro del inmueble.
“Es un cambio de mentalidad. El Mundial exige otra forma de moverse y estamos preparados para eso”, afirma Ainara Zatarain Ripoll.
Un estadio tecnológico y con visión de legado
El Estadio Akron no solo se prepara para cumplir, sino para trascender. Zatarain lo deja claro: el Mundial debe dejar un legado operativo.
El inmueble ha sido renovado con tecnología de punta: control de accesos, red WiFi, iluminación LED, pantallas 4K, sistemas de audio y monitoreo, además de soluciones cashless y mejoras en hospitalidad. Todo bajo estándares de sostenibilidad y certificaciones internacionales como LEED e ISO.
“Buscamos que esta experiencia mundialista se quede para siempre. Que el aficionado la siga exigiendo después del torneo”, señala Ainara.
La cancha, el último ajuste
En lo deportivo, uno de los procesos clave está en el terreno de juego. El estadio realizará en abril el cambio de césped de invierno a verano, además de integrar un sistema híbrido (95% natural, 5% sintético) con tecnología de cosido.
El margen es mínimo: 12 días para completar el proceso y asegurar que la cancha llegue en condiciones óptimas a junio. “Aquí se vive el futbol. Queremos que quien venga lo sienta”, afirma.
Guadalajara, lista para el mundo
Con partidos de alta demanda en el horizonte —incluidos duelos con selecciones como México, España y Uruguay—, la presión es alta. Pero dentro del estadio, la narrativa es otra: privilegio y responsabilidad.
“Estamos listos. Guadalajara es una sede futbolera, aquí se vive el futbol de verdad. Las selecciones y los aficionados van a encontrar una experiencia única”, afirma.
A 78 días del silbatazo inicial, el mensaje es contundente: no se trata solo de albergar partidos, sino de ejecutar un Mundial a la altura de los mejores escenarios del planeta. Y en Guadalajara, aseguran, ese estándar ya está en marcha. “El Mundial es el inicio, no el final”, sostiene Ainara Zatarain.