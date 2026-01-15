Héctor Herrera: "No pienso llegar a un Mundial más"
Héctor Herrera, en su presentación como refuerzo del Houston Dynamo de la MLS, se descartó para participar en el Mundial 2026, en el que México será local junto a Estados Unidos y Canadá.
“No pienso en llegar a un Mundial más. En este momento tengo tres prioridades en mi vida, las personales están aquí en Houston (sus hijos) y en las deportivas, estoy en el equipo donde quiero estar y me siento en casa”, explicó en la rueda de prensa.
“HH”, de 35 años, ha sido parte de las nóminas de México en las últimas tres copas del mundo, pero no ha disputado un encuentro con el Tri desde el 10 de septiembre de 2023, cuando vivía el segundo año de su primera etapa en Houston.
No ha sido considerado por Javier Aguirre, actual seleccionador de los tricolores, en un proceso rumbo a 2026 que arrancó en julio de 2024.
El ex jugador del Pachuca vuelve al Dynamo, del que salió en enero de 2025, tras escupirle a un árbitro; días después de esta acción fue anunciada su salida del club del que era jugador franquicia, principal figura y capitán.
“Lo que me hizo regresar fue que mis hijos viven felices aquí. Además, la historia entre el club y yo no había terminado como quería, se quedaron con una impresión de una persona que no soy yo. Eso me motivó a regresar para cerrar bien el capítulo. Quiero quedarme años para conquistar títulos”, expresó.
En el año que estuvo fuera, obtuvo un bicampeonato con el Toluca, el mejor cuadro en la actualidad en la Liga MX. El objetivo del mediocampista es traer la mentalidad ganadora de la institución escarlata al Dynamo, que en su historia tiene dos títulos de MLS, en 2006 y 2007.
“Es el mejor momento de mi carrera para volver. Vuelvo con una mentalidad ganadora, luego de un año en el que gané todo con Toluca. Me gustaría traer esa mentalidad ganadora aquí, contagiarla con los jugadores para luchar todo por un mismo objetivo”.
Sobre el final de su carrera, Herrera no dio pistas de si está cerca, solo adelantó que Houston podría ser su último destino, aunque admitió que sueña con retirarse en el Pachuca, club en el que debutó en primera división y lo catapultó al futbol europeo, en donde militó en el Porto y el Atlético de Madrid.