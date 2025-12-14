Final Apertura 2025: Toluca y Tigres, a la caza de dos grandes de la Liga MX
Los Tigres visitarán hoy al campeón Toluca, en el partido de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX, en la que el ganador no solo obtendrá el título, sino que empatará en trofeos a uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.
En el duelo de ida, los felinos se impusieron 1-0 en su casa, el Estadio Universitario, encuentro que los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dominaron de principio a fin y en el que aprovecharon un error de Hugo González, portero escarlata, para tomar ventaja con anotación de Ángel Correa.
Junto con ello, los Tigres generaron desesperación en los jugadores de los Diablos y al 90+2 provocaron la expulsión de Robert Morales, elemento de ataque que había fungido como sustituto de Alexis Vega, la figura de los monarcas que ha estado fuera de actividad desde octubre pasado por una lesión y que está en duda para participar este domingo.
"Fueron apenas los primeros 90 de los 180 de la serie. Sacamos ventaja, fuimos mejor que el rival, pero todavía quedan 90 minutos y ellos en su campo se sienten fuertes”, expresó Guido Pizarro, entrenador de los Tigres.
Si bien, en Monterrey, los universitarios fueron superiores, en el Nemesio Diez, sede de los campeones, la historia será diferente. El Toluca fue líder de la fase regular por hacer de su casa un fuerte casi inquebrantable.
En la primera ronda, los escarlatas tuvieron un marca en su estadio de seis victorias, dos empates y apenas una derrota, con 27 goles a favor y 12 en contra; sin embargo aquella caída, en la lejana tercera jornada del Apertura, fue justo ante los felinos, que ganaron 3-4.
"Es una serie que está totalmente abierta y solo necesitamos dos goles para ser campeones. El 1-0 no es un resultado malo para nosotros. No está muerto quien pelea y así lo vamos a hacer. En casa va a ser un partido totalmente diferente", expresó Antonio Mohamed, luego de que su equipo perdiera en el Universitario.
A la caza de dos grandes del futbol mexicano
La final del Apertura 2025 será histórica, independientemente del resultado. Si los Tigres salen vencedores, empatarán al Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador de la Liga MX; si los Rojos lo triunfan, llegarán a 12, para ser los segundos con más trofeos, igual que las Chivas, y se colocarían a cuatro del América, el máximo campeón (16).
Eso significaría que estos clubes, de los más exitosos en la historia de los torneos cortos del campeonato mexicano, se meterían a la conversación de los “4 grandes” o clubes con más afición en el país: Pumas, Cruz Azul, Chivas y el América.
Además, Pizarro obtendría su primer título como entrenador, luego de menos de un año en un banquillo. El 3 de marzo pasado se retiró como futbolista y enseguida asumió el banquillo de su equipo, del que era el capitán y líder de una generación histórica comandada también por el guardameta Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, máximo goleador de la institución.
Mientras que del otro lado, el “Turco” Mohamed busca el quinto título de Liga MX de su carrera, para igualar a Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich (5), en el tercer escalón de estrategas más ganadores. De igual forma, sería el primer bicampeonato de su trayectoria.
¿Dónde ver el partido de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX?
Domingo 14 de diciembre
19:00 horas | Toluca vs. Tigres | Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX