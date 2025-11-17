Hirving “Chucky” Lozano sufre sobrecarga muscular y apunta a perderse el partido México vs Paraguay
Hirving “Chucky” Lozano sufrió una lesión que lo alejaría de jugar el último partido de la selección mexicana de futbol en 2025, una “sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso”.
El anuncio lo dio a conocer la dirección de selecciones nacionales que informó que la dolencia hará que el elemento del San Diego FC de la MLS tenga un participación limitada este martes ante Paraguay, el último partido del Tri en el año.
“Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso”, se señaló en una nota de prensa.
Lozano, de 30 años, estaba en el proceso de ganarse la confianza de Javier Aguirre, quien empezó su tercera etapa al frente del tricolor en septiembre de 2024.
El ex jugador del Napoli se ganó sus primeros minutos en la nueva gestión del “Vasco” Aguirre hasta septiembre de este año y ha visto acción en cinco partidos, todos amistosos, en los que aún no ha marcado y ni anotado.
Su último encuentro fue el sábado en el empate sin goles ante Uruguay, en el que comenzó como titular, pero salió de cambio por la lesión, sustituido por Gilberto Mora para el segundo tiempo.
El atacante surgido del Pachuca lucha por estar en su tercer Mundial, luego de ser parte fundamental de las nóminas de Rusia 2018 y Qatar 2022.