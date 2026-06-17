Hwang In-beom: el cerebro de Corea que México no puede ignorar
Había un solo hombre de pie en el área cuando llegó el pase de Lee Kang-in. Un defensor encima. El portero Matek Kovar adelantado. La pelota llegó con demasiada velocidad para pensar y con muy poco espacio para decidir. Hwang In-beom la recibió, giró con un equilibrio que parecía físicamente imposible y dejó a Kovar en el piso antes de definir al fondo de la red. El Estadio Akron de Guadalajara tardó un segundo en procesar lo que acababa de ocurrir. Luego explotó.
Era el minuto 67 del primer partido de Corea del Sur en el Mundial 2026. Diez minutos después, Hwang volvería a aparecer: esta vez fue él quien habilitó al sustituto Oh Hyeon-gyu para el gol del triunfo definitivo, el 2-1 que selló la remontada. Un gol. Una asistencia. Un partido ganado desde el motor silencioso del equipo.
El nombre de Hwang In-beom no suena como el de Son Heung-min. No genera portadas automáticas ni millones de seguidores en redes sociales. Antes del partido, la atención de todos los aficionados estaba puesta en Son. Después del partido, el nombre más repetido era otro.
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Hwang In-beom nació el 20 de septiembre de 1996 en Daejeon, una ciudad industrial del centro de Corea del Sur, conocida más por su infraestructura ferroviaria que por su tradición futbolística. No es Seúl. No es Busan. Es una ciudad de fábricas y estaciones donde los niños aprenden que el trabajo invisible es el que sostiene el movimiento visible.
Comenzó en el Daejeon Citizen, el club de su ciudad, y fue escalando categorías con la paciencia metódica que define su forma de jugar. No hubo fanfarria. No hubo transferencia millonaria a los dieciséis años. Hubo silencio y acumulación.
Su trayectoria internacional no tiene la narrativa lineal de los grandes fichajes ni los titulares de los traspasos récord. Hwang construyó su carrera en los márgenes: el Vancouver Whitecaps en la MLS, el Rubin Kazán en Rusia, el Olympiacos en Grecia, el Estrella Roja de Belgrado en Serbia —donde conquistó la Superliga—, antes de dar el salto al Feyenoord de Países Bajos en septiembre de 2024 por ocho millones de euros. Es la trayectoria de un hombre que eligió formarse en la incomodidad. Cada escala fue una escuela distinta.
Ambidiestro. 1.77 metros. 74 partidos internacionales con Corea del Sur. Los números no dicen todo, pero dicen lo suficiente para entender que este hombre lleva años como imprescindible sin que nadie lo declare en voz alta.
En marzo de 2026, cuando el Mundial ya era una certeza y la preparación de Corea del Sur tomaba forma, Hwang sufrió una lesión de tobillo con el Feyenoord que lo dejó fuera del resto de la temporada de su club. El diagnóstico fue severo. Los especialistas estimaron que su recuperación podría no llegar a tiempo para el torneo.
La incertidumbre fue real: su ausencia planteó preguntas concretas sobre si Corea del Sur podría enfrentar el Mundial con un mediocampo gravemente disminuido. El técnico Hong Myung-bo apostó por él de todas formas. Lo incluyó en la lista de 26. Confió en que el cuerpo llegaría a tiempo.
El cuerpo llegó. Y lo que hizo en Guadalajara no fue el regreso de un jugador recuperado. Fue la confirmación de un jugador en su mejor momento.
En una era donde los jugadores se definen por roles modernos muy específicos —laterales invertidos, mediapuntas extremos—, Hwang es algo de otra época: simplemente un mediocampista central. Y uno realmente bueno. No tiene un atributo superlativo, pero hace todo bien, ya sea cortar y recuperar o distribuir e iniciar ataques.
Su especialidad es el pre-asistencia: tan a menudo es su primer pase desde una posición profunda el que abre la primera cerradura, antes de que alguien como Son, Lee Kang-in o Lee Jae-sung entregue el pase clave que lleva al gol. Es el hombre que hace posibles los goles de los otros sin aparecer en el video del festejo.
Ante la República Checa, asociado con Paik Seung-ho en la zona central, dictó el tiempo y contribuyó en ambos extremos del campo. Fue el jugador del partido. Fue, por una tarde, el jugador más hablado del torneo.
Después del partido, en zona mixta, Hwang habló primero en inglés, con la cortesía protocolaria de quien sabe que media docena de cámaras coreanas y mexicanas lo esperan a la salida.
“Obviamente ellos también están preparados para afrontar cualquier tipo de partido, así que estamos muy emocionados por jugar contra ellos en el próximo encuentro” dijo tras los cuestionamientos sobre México. “También quiero agradecer mucho a la afición. Hoy crearon un ambiente fantástico e hicieron que el estadio se sintiera como nuestra casa. Muchas gracias”.
Pero fue al cambiar al coreano cuando la respuesta protocolaria se convirtió en confesión.
“No fue un proceso fácil. Durante aproximadamente un año y medio trabajé mucho para volver a mi mejor nivel”, sostuvo. “Tuve algunas lesiones, pero al analizar mi rendimiento me preguntaba constantemente qué necesitaba hacer para mejorar y dar un paso más. Practiqué muchísimo los disparos”.
Ahí, por un segundo, el capitán silencioso del mediocampo se permitió sonreír. “De hecho, mis compañeros solían bromear conmigo y decirme que dejara de tirar a puerta y que solo diera pases”. La broma del vestidor explica el gol mejor que cualquier estadística. Año y medio de tiros que sus propios compañeros consideraban innecesarios terminaron en una vaselina que dejó tirado a un portero checo en el Mundial. Nadie se ríe ahora.
“Pero hoy, junto con los jugadores más veteranos y con todos los que estuvieron en la cancha, creo que cada uno dio lo mejor de sí para ayudar al equipo. Realmente quiero agradecerle a todo el equipo”.
El 18 de junio, en el Estadio Universitario de Guadalajara, Corea del Sur y México se verán las caras en el duelo que podría definir el primer lugar del Grupo A. La prensa extranjera destacó a Hwang como el jugador más crítico de toda la selección surcoreana en el torneo, citaron su control de mediocampo y su condición física como la base de la estructura táctica de su equipo.
Javier Aguirre lo sabe. El Tri buscará espacios entre líneas, velocidad en las bandas. Pero para explotar esos espacios, primero tendrá que pasar por un hombre de Daejeon que lleva año y medio practicando disparos que sus amigos consideraban un capricho y. que ahora, en idiomas que nadie le enseñó —ruso, griego, serbio, neerlandés—, sigue en su aprendizaje de tapar huecos.
El hombre invisible del mediocampo coreano ya no es invisible. Y eso, para México, es el problema. Hwang In-beom, de 29 años del Feyenoord holandés, el cerebro que Corea del Sur guardó en secreto hasta que ya era demasiado tarde para ignorarlo.