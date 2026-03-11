Irán descarta jugar el Mundial 2026 por guerra con Estados Unidos
Ahman Donyamali, Ministro de Deportes de Irán, afirmó que la selección iraní de futbol no participará en el Mundial 2026, luego de que el pasado 28 de febrero se dieran ataques de Estados Unidos al país de Medio Oriente, donde murió su líder, Ali Jamenei.
“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, aseguró Dinyamali, en información surgida por medios en Europa que citan a la agencia alemana DPA.
Te puede interesar: ¿Qué multa pagaría Irán si no asiste a la Copa Mundial?
“Considerando las acciones maliciosas contra Irán, nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos murieron. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, señaló.
Irán, ubicado en el Grupo G, debía jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, en Los Ángeles, y ante Egipto, en Seattle.
Por su parte, la FIFA negó que Irán tuviera problemas con participar en el Mundial 2026 e incluso, horas antes del pronunciamiento del Ministro de Deportes de Irán, durante un encuentro entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó que la selección iraní no tendría problemas para participar la Copa del Mundo.