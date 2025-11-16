Italia juega con fuego y va al repechaje del Mundial; el Congo tiene una esperanza
Italia está cerca de escribir una novela trágica y quedar fuera del Mundial por tercera vez, tras caer este domingo por 4-1 ante Noruega y tener que jugar el repechaje de la UEFA rumbo a la cita de 2026.
Mientras que la República Democrática del Congo siguió con su cuenta de hadas al vencer en penaltis por 4-3 a Nigeria, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y lograr su boleto a al repechaje intercontinental que recibirá México.
Los italianos necesitaban vencer a Noruega por una diferencia de nueve goles en su casa, Stadio Giuseppe Meazza, algo que no lograron.
Los dirigidos por Gennaro Gattuso tuvieron un prometedor inicio, a los 11 minutos Pio Esposito puso el 1-0 para su país, tras ello los noruegos dominaron el partido con dianas de Antonio Nusa (63’), doblete de Erling Haaland (78’ y 79’) y tanto de Jørgen Strand Larsen (90+3).
Noruega firmó su boleto a 2026 al ser primero del grupo I con 24 puntos, mientras que Italia fue segundo con 18 unidades y deberá jugar el repechaje europeo contra los otros 11 segundos lugares de las eliminatorias y los cuatro ganadores de grupo con mejores posiciones de la UEFA Nations League 2024-25.
Italia busca volver a una Copa del Mundo, luego de no hacerlo desde Brasil 2014.
República del Congo sorprende a Nigeria
En otro partido de la clasificatorias a México, Estados Unidos y Canadá 2026, la República Democrática del Congo sigue con el sueño de jugar su primer mundial, luego de ganarle en los penaltis a Nigeria, en la final africana por el boleto a la repesca internacional.
Nigeria tomó ventaja al minuto 3, con un derechazo de Frank Onyeka, que venció a Lionel M'Pasi, portero del Congo, sin embargo al 32, con un disparo de zurda de Meschack Elia dejó 1-1 el marcador.
En la segunda mitad, los cuadros fueron precavidos y no arriesgaron, misma tónica que mantuvieron los dos tiempos extras, por lo cual todo se definió en una serie de penaltis.
En los penaltis, de los primeros seis disparos, se fallaron cuatro, dos por bando, lo que aumentó la tensión hasta que Semi Ajayi erró el último de los nigerianos y le permitió a Chancel Mbemba concretar el 4-3 final para los congoleños.
La República del Congo se unió a Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol), como los invitados a la repesca que recibirán en marzo Guadalajara y Monterrey.
Los otros invitados saldrán del vencedor del “playoff” de Asia entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, y de los dos mejores segundos lugares de la ronda final de Concacaf.
El formato del torneo en en Guadalajara o Monterrey serán dos semifinales entre las cuatro selecciones con el menor ranking de la FIFA y otro par de finales, en donde esperan las dos selecciones con el ranking más alto de acuerdo con la FIFA, para definir a los invitados a 2026.