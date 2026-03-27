Jamaica vence a Nueva Caledonia y enfrentará al Congo por el pase al Mundial 2026
Jamaica está a un paso de conseguir su boleto a la Copa del Mundo 2026 con una victoria 1-0 sobre Nueva Caledonia como parte del Repechaje intercontinental que dará una contraseña a la Copa del Mundo 2026.
El único gol del encuentro llegó al minuto 18 por conducto de Bailey Cadamarteri, quien aprovechó un rebote dentro del área tras un tiro libre que el portero Rocky Nyikeine no logró controlar en el Estadio Guadalajara.
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Al minuto 34, Kyle Ming probó suerte con un disparo de larga distancia que exigió al guardameta rival.
En la segunda mitad, Nueva Caledonia generó peligro en los minutos finales. Una jugada por la banda puso en aprietos a la defensa jamaiquina, que logró cortar la presión. Y, posteriormente el portero evitó el empate tras un disparo de Wakua Waia. Previamente, Lues Waya tuvo una oportunidad frente al arco.
Con este resultado, Jamaica enfrentará el próximo 31 de marzo a las 15:00 horas a República Democrática del Congo por un boleto al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Jamaica clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en 1998, la única participación que ha tenido hasta la fecha. Contra Japón, los caribeños lograron su primera victoria en un Mundial.