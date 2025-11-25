Jardine confirma: Henry Martín y Álvaro Fidalgo, listos para enfrentar al Monterrey
André Jardine, entrenador del América, recibió dos buenas noticias previo al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 ante el Monterrey. Dos de sus principales figuras, el capitán Henry Martín y Álvaro Fidalgo, su cerebro ofensivo, superaron sus molestias físicas y están disponibles para ver acción en el primer duelo de la serie ante los Rayados.
“A Henry lo veo feliz por estar entrenando con todo el equipo. Lo extrañábamos. Ahora lo único que queda en un tema simple de adaptación y tomar ritmo. Estamos felices de contar con él y de que esté en la Liguilla para que nos ayude a lograr los objetivos”, explicó el estratega de las Águilas.
Henry, el capitán del equipo, ha sufrido varias lesiones en el torneo, la última un esguince en la rodilla izquierda en septiembre. En el Apertura apenas lleva tres partidos, uno como titular, y un total de 111 minutos sin goles.
Mientras que Fidalgo tiene una molestia congénita en la rodilla llamada rótula bipartita, que le ha impedido participar de forma regular con el equipo, con solo 12 de sus encuentros como titular de los 16 en los que ha participado.
“Fidalgo logró librarse del dolor que lo acompañó durante toda la primera fase. Ahora está sin ningún dolor”, afirmó el estratega que le dio al América un tricampeonato.
Jardine admitió que entre los ocho técnicos que estarán en la Liguilla, hay calidad, con un alto nivel táctico, por lo que para el brasileño el factor suerte influirá en los resultados.
“Los ocho clubes tienen sus chances y hay otros entrenadores con mucha calidad. A veces necesitas suerte que las cosas te salgan, respeto máximo por los otros siete entrenadores. Me haré sentir en la Liguilla, hay momentos que los jugadores se tienen que hacer sentir, que los clubes importantes se tienen que hacer sentir y los entrenadores también”, sentenció Jardine.