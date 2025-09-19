América, con André Jardine, tiene la vacuna contra el líder Monterrey
La Jornada 9 del Apertura 2025 se vislumbra próxima en el horizonte de la Liga MX y para el América vendrá una prueba muy importante, cuando enfrenten al líder Monterrey. Si bien Rayados es equipo que comanda el torneo, en los últimos torneos, desde que André Jardine llegó como técnico su técnico, las Águilas cuentan con la vacuna contra el cuadro norteño.
El América llega a este encuentro con el mal sabor de boca de haber caído en el Clásico Nacional ante Chivas, en una derrota sorpresiva, pues en ese momento el conjunto de Coapa era tercero en la tabla, mientras que el Rebaño atravesaba un momento complicado y se ubicaba en el sitio 16. Finalmente el Guadalajara se llevó el triunfo, y aunque los capitalinos no cayeron del tercer sitio, sí perdieron un poco de distancia con Cruz Azul y el propio Monterrey.
Ahora, América se mide a Rayados; sin embargo, desde que Andre Jardine llegó al banquillo azulcrema en el 2023, los antecedentes de las Águilas ante los regios han sido positivos.
Jardine ante Rayados, como técnico del América
Desde aquel Apertura 2023, cuando el técnico brasileño asumió el cargo de técnico, América y Monterrey han disputado seis partidos dentro de la Liga MX. De ellos, las Águilas han ganado 3 (incluida la Final del Apertura 2024), por dos empates y sólo ha perdido un juego, justamente el del torneo pasado.
La primera vez que el América de Jardine se enfrentó a Rayados fue justo en la Jornada 14 del Apertura 2023, con una goleada de 3-0 por parte de las Águilas como visitantes en el Gigante de Acero. Después, en la fecha 5 del Clausura 2024, manos igualaron a un gol en casa del América.
Fue en el Apertura 2024 cuando se vieron la cara en tres ocasiones y ahí se reafirmó el dominio de Jardine sobre Rayados. Primeramente se enfrentaron en la fecha 14, con triunfo americanista como local por 2-1. Después se volvieron a enfrentar en la Final, donde América ganó el juego de ida en casa por 2-1. Para la vuelta, un empate a un gol en Monterrey bastó para que las los azulcremas se proclamaran tricampeones de la Liga MX.
El torneo anterior, el Clausura 2025, el técnico sudamericano sufrió la única derrota que tiene ante Rayados como técnico americanista, al caer 1-0 en casa de Monterrey, en la Jornada 16.
Para este torneo, si bien América cuenta con el antídoto para vencer a Rayados, la realidad es que ambos equipos llegan sumamente parejos. Aunque los norteños son líderes con 21 puntos y América es tercero con 17 unidades, los dos llegan con una derrota cada uno, aunque Monterrey suma dos triunfos más (7, por 5 de América), pero sin ningún empate, mientras que los de Coapa suman 2.
Promete ser un partido cerrado. Para Rayados, un triunfo sería reafirmar su posición de líder y para América sería ponerse al acecho de la punta; una derrota de Monterrey podría bajarlos de la punta, dependiendo de lo que haga Cruz Azul, que recibe a Juárez, y para América sería descender en la tabla hasta la posición 6, dependiendo de lo que hagan Toluca y Tigres.
América vs. Monterrey con André Jardine como DT de las Águilas
- Rayados 1-0 América | Clausura 2025 J16
- Rayados 1-1 América | Apertura 2024 Final Vuelta
- América 2-1 Rayados | Apertura 2024 Final Ida
- América 2-1 Rayados | Apertura 2024 J14
- América 1-1 Rayados | Clausura 2024 J5
- Rayados 0-3 América | Apertura 2023 J14