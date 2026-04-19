Jorge Campos revive su legado con colección de jerseys
El legado de los jerseys multicolores de Jorge Campos ha trascendido épocas.
El exarquero mexicano fue descubriendo con el paso del tiempo que su estilo único ––especialmente en Japón–– su imagen y sus uniformes eran ampliamente reconocidos.
“Me comentaban y cuando tuve la oportunidad de ir a Japón a jugar había fotos, me entrevistaban, me llevaban fotos y poco a poco me fui dando cuenta. Era especial para mí porque no te imaginas hasta dónde llegas hasta que lo ves”, comenta Campos a Sports Illustrated México.
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A 55 días del arranque de la Copa del Mundo 2026 y en plena efervescencia mundialista, el ídolo internacional revive su legado con el lanzamiento de una exclusiva línea edición limitada que retoma sus diseños multicolores. Esos que rompieron con el molde tradicional y que más de tres décadas después son piezas memorables.
"Siempre me gustaban los colores, pintaba los zapatos y la palomita y no les gustaba en esa época y ahora si es blanca o negra está mal. En aquel momento me llamaban la atención. No me dejaban jugar así y me la despintaban", recuerda Campos.
"Usaba todos los colores. En Pumas me daban mucha libertad en ese aspecto, ser yo y eso me gustaba en la cancha ser yo mismo".
Hasta hace un par de semanas estaba alejado de las redes sociales, no tenía Facebook ni Instagram, se jactaba de no ser fanático de los espacios virtuales. Su personalidad no respondía a una estrategia. Era una forma natural de expresarse dentro y fuera de la cancha.
Hoy rompió con esa idea y abrió sus cuentas digitales para mostrar su colección de suéteres multicolores.
Él fue quien comenzó a intervenir su propio equipamiento. Pintaba sus zapatos y modificaba detalles, que en su momento no eran bien vistos. Su insistencia por usar colores llamativos terminó por marcar una época.
Jorge Campos jugó tres Mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.
Sus jerseys, los que desafiaron una tradición, dejaron de ser solo uniformes y se convirtieron en memoria del futbol que hoy están al alcance de generaciones pasadas como de las nuevas.
"Espero que México sea campeón del mundo algún día y creo que eso se puede lograr con el tiempo".- Jorge Campos