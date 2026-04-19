SI Mexico

Jorge Campos revive su legado con colección de jerseys

Jorge Campos revive su legado con una colección limitada inspirada en sus icónicos jerseys multicolores cerca de la Copa del Mundo 2026.

Yarek Gayosso

Jorge Campos lanza colección inédita de sus míticos jerseys.
Jorge Campos lanza colección inédita de sus míticos jerseys. / @soyjorgecampos1

El legado de los jerseys multicolores de Jorge Campos ha trascendido épocas.

El exarquero mexicano fue descubriendo con el paso del tiempo que su estilo único ––especialmente en Japón–– su imagen y sus uniformes eran ampliamente reconocidos.

“Me comentaban y cuando tuve la oportunidad de ir a Japón a jugar había fotos, me entrevistaban, me llevaban fotos y poco a poco me fui dando cuenta. Era especial para mí porque no te imaginas hasta dónde llegas hasta que lo ves”, comenta Campos a Sports Illustrated México.

Te podría interesar: REVISTA | Jorge Campos, siempre sin filtros

A 55 días del arranque de la Copa del Mundo 2026 y en plena efervescencia mundialista, el ídolo internacional revive su legado con el lanzamiento de una exclusiva línea edición limitada que retoma sus diseños multicolores. Esos que rompieron con el molde tradicional y que más de tres décadas después son piezas memorables.

"Siempre me gustaban los colores, pintaba los zapatos y la palomita y no les gustaba en esa época y ahora si es blanca o negra está mal. En aquel momento me llamaban la atención. No me dejaban jugar así y me la despintaban", recuerda Campos.

"Usaba todos los colores. En Pumas me daban mucha libertad en ese aspecto, ser yo y eso me gustaba en la cancha ser yo mismo".

Jorge Campos abraza a Luis García.
Jorge Campos abraza a Luis García. / Simon Bruty/ALL

Hasta hace un par de semanas estaba alejado de las redes sociales, no tenía Facebook ni Instagram, se jactaba de no ser fanático de los espacios virtuales. Su personalidad no respondía a una estrategia. Era una forma natural de expresarse dentro y fuera de la cancha.

Hoy rompió con esa idea y abrió sus cuentas digitales para mostrar su colección de suéteres multicolores.

Él fue quien comenzó a intervenir su propio equipamiento. Pintaba sus zapatos y modificaba detalles, que en su momento no eran bien vistos. Su insistencia por usar colores llamativos terminó por marcar una época.

Jorge Campos en la Copa del Mundo 1994.
Jorge Campos en la Copa del Mundo 1994. / Simon Bruty/ALLSPORT

Jorge Campos jugó tres Mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. 

Sus jerseys, los que desafiaron una tradición, dejaron de ser solo uniformes y se convirtieron en memoria del futbol que hoy están al alcance de generaciones pasadas como de las nuevas.

Jorge Campos se convirtió en un ídolo internacional.
Jorge Campos se convirtió en un ídolo internacional. / Stephen Dunn /Allsport

"Espero que México sea campeón del mundo algún día y creo que eso se puede lograr con el tiempo".

Jorge Campos
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Fútbol