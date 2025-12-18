José Juan Macías, el perfil ideal de delantero para los Pumas, afirma Bruno Marioni
Para Bruno Marioni, figura de los Pumas bicampeones de 2004, el nuevo delantero de los felinos debe tener el perfil de José Juan Macías, el que a su parecer se acomoda mejor a la actual plantilla.
“El perfil que tiene Macías se adapta muy bien a los jugadores que tiene la plantilla, que son desequilibrantes, que te pueden llegar al área por los costados y por el centro del campo”, expresó el jugador que en el torneo Clausura 2004, el primero de los Pumas bicampeones, fue el máximo goleador de la Liga MX.
El antiguo artillero, ahora presidente del Tepatitlán FC de la Liga de Expansión, describió el estilo de juego de Macías como un jugador capaz de explotar la fortalezas de los ofensivos en la nómina como Adalberto Carrasquilla, del que aseguró es el “jugador emblema del club” y experto en romper líneas.
“Necesitan un delantero que técnicamente pueda resolver en espacios cortos, como lo es Macías. El Pumas de Efraín Juárez trata de llegar con mucha más gente al área y un futbolista con esas características adaptaría un poquito mejor”, añadió el campeón de goleo de la Copa Sudamericana de 2005, en la que los felinos llegaron a la final.
Macías fichó por los de la UNAM en agosto pasado como agente libre, luego de acarrear un par de lesiones de ruputura ligamento cruzado que limitaron explotar su potencial en sus últimos clubes, Chivas y Santos Laguna.
En Pumas, se adaptó de inmediato, a pesar de que no estaba en su mejor forma física. En 11 partidos marcó cuatro veces, la segunda mejor cantidad entre sus compañeros, solo superada por los cinco de Jorge Ruvalcaba.
Pocos confiaban en que “JJ” recuperara su nivel, pero cuando mejor se sentía en el campo sufrió otra ruptura ligamento cruzado, que lo alejará de las canchas por al menos nueve meses.
El delantero de 26 años era el único artillero disponible para Juárez, que no logró cerrar el fichaje de algún extranjero en el mercado de pases de verano y que también sufrió la baja por lesión de Guillermo Martínez.
Los Pumas disputaron su partido de “Play-In” sin un nueve nominal y cayeron ante el Pachuca. Junto a la falta de un definidor, Juárez ha padecido para encontrar que su equipo entienda su idea de juego.
“Está en un proceso en el cual trata de permear sus conocimientos al resto del plantel y todo proceso lleva su tiempo. Él ha mostrado que tiene la capacidad y ojalá el tiempo le alcance para poder evolucionar su modelo de equipo y lleguen los resultados”, comentó Marioni, quien entrenó a los Pumas en 2019. El “Barullo” celebró la propuesta ofensiva del cuadro de Efraín.
“Está intentando hacer un equipo más ofensivo. A partir de Carrasquilla trata de hacer un equipo que que sea propositivo en todo momento. En algunos momentos lo ha podido lograr, en otros no lo ha podido lograr”, añadió.
Sobre el bajo presupuesto que manejan los Pumas, Marioni cree que la forma en la que pueden suplir esta desventaja es compitiendo como un grupo.
“Si hay un buen trabajo grupo, se puede competir contra rivales con mayores presupuestos. Eso se logra a partir de tener una unidad, una unión, los objetivos claros y un modelo de juego adecuado para las características de tus jugadores. Todo tiene que ver con el clima que se logre generar entre entre la directiva, los jugadores, cuerpo técnico y afición. Cuando eso está unificado siempre es más fácil competirle a presupuestos grandes”, sentenció.