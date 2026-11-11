Juanma Lillo, del balneario de Culiacán al Tri de Rafa Márquez

Juanma Lillo, hoy auxiliar de Rafael Márquez en la selección mexicana, llegó en 2005 a unos Dorados que entrenaban en un campo de futbol dentro de un balneario de Culiacán y, al conocer las instalaciones, le advirtió a Gilberto Aispuro, entonces directivo deportivo del club, que había mucho por resolver.

“Tienes mucho trabajo que hacer”, le dijo el español, según recordó el exdirectivo.

El lugar era el Splash y ahí entrenaba un equipo de Primera División con Sebastián Abreu entre sus figuras. Abizaid Aispuro, periodista que seguía al club desde su fundación, todavía recuerda las albercas y las palapas, y Gilberto contó lo que tuvieron que acondicionar: un vestidor, tinas improvisadas para los baños de contraste y regaderas eléctricas.

También incorporaron desayunos para los jugadores y reforzaron la atención a su recuperación, porque Lillo quería intervenir en las condiciones en las que entrenaba el equipo.

Lillo fue presentado el 3 de septiembre de 2005 con los Dorados en problemas: cuatro puntos en seis jornadas del Apertura. Según Gilberto, los propietarios Eustaquio de Nicolás y Juan Antonio García impulsaron su contratación después de recibir una recomendación desde España.

Para instalarse, el técnico le pidió un departamento pequeño y un vehículo.

“Consigue un piso chico porque voy a estar solo. Que tenga dos televisores, que tenga en la sala un televisor para poder trabajar”, recordó Gilberto de aquella llamada.

Lillo llegaba con dos ascensos consecutivos con el Salamanca y con experiencia en LaLiga desde los 29 años, aunque, según Abizaid, en Culiacán sabían poco de él. Lo fueron conociendo en los entrenamientos y en las conversaciones con los reporteros, a quienes explicaba lo que buscó antes de un partido y lo que ocurrió después.

“Bueno para hablar, bueno para dar explicaciones de lo que pasaba en la cancha, tanto positiva como negativamente. Nunca se cerraba a los medios”, describió el periodista.

Esa disposición, aseguró, se mantuvo incluso cuando aumentó la presión por el descenso.

Gilberto Aispuro, el delegado que organizaba la semana

Gilberto, que además de sus funciones administrativas terminó como delegado de campo, lo trató desde otra cercanía. Recordó su insistencia en los perfiles de los jugadores al recibir, en los controles que permitieran continuar la jugada y en iniciar los ataques desde los centrales. Los laterales debían participar y generar superioridades, y la pelota estaba presente desde el comienzo de la preparación.

El exdirigente precisó que las cargas y la cantidad de sesiones no eran muy distintas de las de sus antecesores. Lillo, en cambio, quería saber cómo viajarían, cuándo comerían y a qué hora entrenarían, y Gilberto también debía advertirle si el parque estaría ocupado en el horario que pretendía.

Los pedidos de material para estudiar a otros equipos llevaron a Gilberto y a José Luis Real a adaptar el área de video, que existía para labores internas del club, a las necesidades del cuerpo técnico. Lillo podía llegar a las siete de la mañana al estadio y salir a la una o dos de la tarde, calculó el exdirectivo, y otras jornadas seguían con sesiones de video por la tarde.

Gilberto contó también que, en una visita al San Luis, detectaron desde el palco una sustitución que podía incumplir el límite de extranjeros y avisaron al banquillo para detenerla. Después de aquel episodio, Lillo pidió incorporarlo como delegado de campo para tener cerca a alguien que resolviera sus dudas reglamentarias.

En la cancha, relató el exdirectivo, los jugadores necesitaron unos días para adaptarse. Lillo los convencía con bromas, conversaciones individuales y atención a los más jóvenes. Guadalupe Castañeda, uno de los veteranos, bromeaba con él durante las sesiones, y Gilberto lo recordó cercano y cariñoso con el grupo.

Guardiola, el jugador que llegó por Lillo

Pep Guardiola fue presentado el 3 de enero de 2006 y en aquella conferencia reconoció que la presencia de Lillo contribuyó a su decisión de jugar en los Dorados. Gilberto los veía quedarse juntos después de entrenar, a veces unos minutos y otras hasta hora y media o dos horas, en conversaciones privadas cuyo espacio él respetaba.

Abizaid atribuyó buena parte de la mejoría del último torneo a Guardiola, aunque las lesiones limitaron su participación. Cuando no jugaba, lo veía de pie dando indicaciones, con Lillo permitiéndole intervenir. Gilberto recordó esa implicación, pero precisó que Pep seguía siendo futbolista: cada martes le entregaba los itinerarios de la semana y el catalán anotaba todo en su libreta.

Después volvieron a trabajar juntos con las funciones invertidas. Para entonces, Guardiola había conquistado 14 títulos con el Barcelona entre 2008 y 2012 (tres Ligas, dos Champions League, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes) y siete con el Bayern Múnich entre 2013 y 2016: tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Lillo se incorporó como auxiliar de Pep en el Manchester City entre 2020 y 2022, y regresó en 2023 para una segunda etapa que concluyó en 2025. Juntos ganaron siete títulos: tres Premier League, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Community Shield. Entre su salida de los Dorados y su incorporación al Tri, Juanma también dirigió en países como Colombia, Japón, China y Catar.

El descenso, a un punto de la permanencia

En Culiacán, sin embargo, quedó pendiente el resultado. Los Dorados terminaron octavos en el Clausura 2006, con 22 puntos, producto de cuatro victorias, diez empates y tres derrotas. Esa posición no evitó el descenso, que se resolvía con un cociente en el que también pesaban los torneos anteriores.

Abizaid valoró cómo jugaba el equipo, pero recordó que Lillo mantuvo su estilo y dejó escapar partidos que pudo ganar.

“Empató diez juegos de 17. Una victoria de esos diez empates le hubiera dado la permanencia”, señaló.

El desenlace llegó el 29 de abril de 2006. Los Dorados empataron 0-0 con los Pumas y el San Luis remontó 2-1 al Atlas con goles en los últimos minutos. Ambos equipos terminaron igualados en el cociente y la diferencia de goles mandó a los sinaloenses a la Primera A.

Gilberto estaba en el banco y recibía noticias del otro partido. Describió el cambio de ánimo cuando se confirmó la remontada y una noche en la que nadie quería salir del vestidor, hasta las dos o tres de la mañana. A la distancia, reconoció la responsabilidad del equipo: les faltó un punto.

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El descenso redujo el presupuesto y cerró la posibilidad de mantener a Lillo, explicó el exdirectivo, que cree que aquella experiencia y lo que el español aprendió después pueden ayudar a Márquez, sobre todo en el trabajo táctico. Cuando supo de su llegada al Tri, volvió a llamarlo para desearle éxito.

Gilberto consideró que la estancia fue demasiado corta para hablar de un legado en el futbol mexicano, pero sí reconoció lo que cambió en su trabajo: anticiparse a los problemas, preparar los viajes y procurar que al jugador no le faltara nada. En las llamadas que mantienen, el entrenador todavía pregunta: “¿Y cómo están mis Dorados?”.