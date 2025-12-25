De Klose a Ronaldo: Todos los campeones de goleo en la historia de los Mundiales
En la historia de los 22 mundiales, el orbe ha visto a los mejores jugadores batirse en el campo en busca de goles que le den a su país el honor más grande: ser campeón del mundo.
Varios de ellos lograron terminar como los máximos goleadores del torneo. Enseguida de compartidos la lista por edición, así como a los récords más importantes como la cantidad más alta en un torneo o a los tres goleadores históricos.
Lista de los máximos goleadores por Mundial
- Uruguay 1930: Guillermo Stábile (Argentina) 8 goles
- Italia 1934: Oldřich Nejedly (Checoslovaquia) 5 goles
- Francia 1938: Leonidas (Brasil) 7 goles
- Brasil 1950: Ademir (Brasil) 9 goles
- Suiza 1954: Sandor Kocsis (Hungría) 11 goles
- Suecia 1958: Just Fontaine (Francia) 13 goles
- Chile 1962: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Florian Albert (Hungría), Valentin Ivanov (Unión Soviética), Drazan Jerkovic (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) todos con 4 goles
- Inglaterra 1966: Eusebio (Portugal) 9 goles
- México 1970: Gerd Müller (Alemania) 10 goles
- Alemania 1974: Grzegorz Lato (Polonia) 7 goles
- Argentina 1978: Mario Alberto Kempes (Argentina) 6 goles
- España 1982: Paolo Rossi (Italia) 6 goles
- México 1986: Gary Lineker (Inglaterra) 6 goles
- Italia 1990: Salvatore Schillaci (Italia) 6 goles
- Estados Unidos 1994: Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoitchkov (Bulgaria) todos con 6 goles
- Francia 1998: Davor Suker (Croacia) 6 goles
- Corea-Japón 2002: Ronaldo (Brasil) 8 goles
- Alemania 2006: Miroslav Klose (Alemania) 5 goles
- Sudáfrica 2010: Thomas Müller (Alemania) 5 goles
- Brasil 2014: James Rodríguez (Colombia) 6 goles
- Rusia 2018: Harry Kane (Inglaterra) 6 goles
- Qatar 2022: Kylian Mbappé (Francia) 8 goles
¿Qué jugador tiene el récord de más goles en un Mundial?
- Just Fontaine (Francia), 13 goles en Suecia 1958
El francés Just Fontaine, descrito por la FIFA como “un gigante del fútbol francés”, logró en Suecia 1958 un récord que 67 años después sigue vigente: 13 goles en una Copa del Mundo.
Marcó un triplete en su debut ante Paraguay, dos más contra Yugoslavia y el de la victoria sobre Escocia, para guiar a Francia a la fase final; volvió a anotar dos veces en cuartos contra Irlanda del Norte y en las semifinales convirtió uno en las semis contra Brasil, que los eliminó, pero en el duelo por el tercer lugar despachó cuatros más para llegar a 13 y dejar a su nación en el podio.
¿Cuáles son los jugadores con más goles en los mundiales?
- Miroslav Klose (Alemania) 16 goles
- Ronaldo (Brasil) 15 goles
Gerd Müller (Alemania) 14 goles
Mirsolav Klose es el goleador histórico en las copas del mundo con 16 tantos. Sus dianas se reparten de la siguiente forma: cinco en 2002, otro cinco en 2006 (campeón de goleo), cuatro en 2010 y dos en 2014.
En segundo lugar aparece Ronaldo con 15 goles: cuatro en 1998, ocho en 2002 (máximo anotador) y tres en 2006. En tercer escalón está Gerd Müller con 14, con 10 en 1970 (el mejor) y cuatro en 1974.