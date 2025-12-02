La clase alta domina la Liguilla del Apertura 2025
En la Liga MX, el dinero manda. Los cuatro equipos clasificados a las semifinales está en el “top 5” de los clubes con la plantilla más valiosa del campeonato, según el sitio especializado Transfermarkt.
El único que no está en ronda de los cuatro mejores es el líder del escalafón, el América, el único de los 18 conjuntos del certamen que rebasa los 100 millones de euros de valor, en el caso de las Águilas, son 107.4 millones millones de euros (mde) el precio de la nómina.
Las series de las semifinales serán Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul, los cuadros que le siguen al América en el ranking. En los cuartos de final quedaron fuera el Guadalajara, el Tijuana, el FC Juárez y el las Águilas.
Salvo el América y las Chivas, con la sexta plantilla más cara (66.33 mde), los demás clubes salen del “top 8” de mejor valuadas, solo el Tijuana se acerca en el noveno escalón (42.1 mde), meintras que Juárez es la séptima peor, con 37.7 mde. La Liga MX solo es para la clase alta.
El cambio de formato tampoco beneficia a los “pobres”
Ni la llegada del repechaje en 2020, que permitía que 12 de los 18 clubes aspiraran al título, y el “Play-In”, que llegó en 2023 y modificó a 10 los candidatos al campeonato, han permitido que la clase baja obtenga trofeos. Nunca ha habido un campeón por debajo del “Top 8” de más valiosos.
En la temporada 2020-21, el primer monarca fue el León, que por entonces era el séptimo mejor valuado con 63.3 mde, en el Apertura 2020. En el segundo semestre, el rey fue el Cruz Azul, con la cuarta nómina más potente (75.5 mde).
Para el curso 2021-2022, solo hubo un campeón, el Atlas, que contaba con la séptima nómina más alta de la competición (60.4 mde). Para la 2022-23, el Pachuca se alzó con el trofeo en el primer semestre, con la cuarta plantilla más alta (86.5 mde), en el segundo fueron los Tigres, sextos más caros (85.3 mde).
Luego vino el tricampeonato del América, el primero en la historia de los torneos cortos, que se hizo con una nómina que superaba los 100 millones (109.6 mde), clave para mantener el dominio en año y medio. Entre ellos habían nombres como Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, en el “Top 3” de los más caros de la competición.
El semestre pasado, el Clausura 2025, le tocó el turno al Toluca, de los que más han invertido en fichajes en los últimos años. En ese Clausura, eran los más valiosos de la competición, con 112.1 mde.
América, fuera, pero los otros millonarios siguen con vida. El Cruz Azul es el que sigue en el listado, segundo con 82.1 mde; luego va el Toluca, tercero (75.8 mde), los Tigres (70.7) y el Monterrey (70.3).
Toluca cuenta con el segundo mejor valuado de la Liga MX, Alexis Vega (10 mde); Tigres, con el tercero más caro de la competición, el campeón del mundo Ángel Correa, que con 9 mde vale lo mismo que Zendejas y Fidalgo; Cruz Azul cuenta con el cuarto mejor valudado, Erik Lira (8.5 mde), mientras que el Monterrey, con el sexto, Anthony Martial, (7.5 mde).
De hecho, las únicas dos veces que ha salido un campeón de repesca o Play-In fueron los millonetas: Tigres en el Clausura 2023 y América en el Apertura 2024. En México no hay otra opción que invertir para llenar tus vitrinas de trofeos.