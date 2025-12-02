🟨🏟️🟦 Nuestro jugador #12 se hizo presente en el Clausura 2023 y lo hizo de una manera 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄. 👊😎



La hinchada del Campeón puso el color en las tribunas en cada uno de los recibimientos y mosaicos del torneo. 🔥#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/F1g4zr29xe