La fortaleza llamada Azteca espera otro capítulo mundialista
El Estadio Azteca no sólo pesa por su historia, también por sus números. México nunca ha perdido un partido mundialista en ese escenario. Son nueve encuentros repartidos entre las Copas del Mundo de 1970, 1986 y 2026, con un saldo de siete triunfos, dos empates, 16 goles a favor y apenas dos en contra.
Un dominio que convierte al Coloso de Santa Úrsula en mucho más que la casa del Tricolor: es la fortaleza donde las mejores generaciones han escrito sus páginas más memorables y donde el equipo de Javier Aguirre buscará mantener viva la ilusión frente a Ecuador.
Pero las estadísticas no juegan. El martes comenzará un torneo distinto, uno donde no existen las segundas oportunidades y donde cualquier error puede terminar con el sueño mundialista.
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En el vestidor mexicano nadie minimiza al rival. Ecuador llega después de eliminar a Alemania y con el impulso de haber crecido conforme avanzó el torneo. Sin embargo, tampoco existe temor.
"Ya ahorita todos los rivales van a ser complicados, ningún rival va a ser fácil y el que nos toque estamos preparados para jugar", aseguró Obed Vargas.
La confianza que transmite el grupo no nació únicamente de las tres victorias. Se construyó durante semanas de concentración, entrenamientos y una decisión de Javier Aguirre que fortaleció al plantel: darle minutos prácticamente a todos sus futbolistas.
"Creo que es algo muy valioso, algo muy bonito para todos que hemos podido jugar", explicó Vargas.
Ese ambiente es precisamente lo que más destaca Jesús Gallardo, uno de los futbolistas con mayor recorrido en la Selección Mexicana. Después de vivir distintos procesos, encuentra una diferencia clara respecto a otros Mundiales.
"La diferencia es el ambiente, la unión, la familia que tenemos entre nosotros mismos. Creo que juegue quien juegue puede hacer las cosas muy bien", afirmó.
El equipo llega convencido, pero con los pies sobre la tierra. "No sé si favoritos, pero creemos que estamos en nuestra casa, con nuestra gente y queremos hacer las cosas muy bien", señaló Gallardo, consciente de que enfrente habrá un rival con argumentos suficientes para complicar la noche.
Y si hay un factor que alimenta la confianza del Tricolor es el escenario. Jugar un Mundial como anfitrión ha devuelto una conexión especial entre la Selección y su gente. El Azteca ha lucido completamente vestido de verde y los futbolistas reconocen que el apoyo se siente desde el calentamiento hasta el silbatazo final.
"Ser locales y ser anfitriones es algo especial, te da ese plus. Ojalá pudiéramos jugar todos los partidos aquí, pero sabemos que este partido es muy importante para poder jugar el próximo aquí en casa", explicó Vargas.
Armando González comparte esa sensación. "El ser locales creo que es un apoyo increíble. Jugar un Mundial y más en tu casa es algo indescriptible", afirmó el delantero.
La recompensa también está clara. Una victoria no solo significa avanzar a los octavos de final, sino garantizar un partido más en la Ciudad de México, lo que mantiene intacta esa comunión entre selección y afición que ha marcado este verano.
"Sabemos que la afición va a estar ahí apoyándonos en cada momento. Ojalá les podamos dar una alegría muy bonita", dijo Vargas.
Gallardo cerró con un mensaje similar. "Lo que se ve afuera también lo sentimos nosotros. Estamos muy ilusionados igual que ellos y esperamos poder darles más alegrías".
Durante la fase de grupos México recuperó la confianza. Ganó sus tres partidos por primera vez, mostró una defensa sólida y encontró variantes ofensivas. Pero dentro del vestidor todos coinciden en una frase: lo conseguido ya quedó atrás.
"Ahora viene lo bueno", resumió Gallardo. "No hemos ganado nada y creemos que podemos hacer historia".
La historia vuelve a citar a México en el Estadio Azteca. Ahí donde nunca ha perdido un partido mundialista. Ahí donde las generaciones de 1970 y 1986 construyeron sus mejores recuerdos. Ahí donde el equipo de Javier Aguirre buscará demostrar que este grupo está listo para escribir su propio capítulo.