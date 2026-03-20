La Hormiga, más eficiente que Chicharito del 2010
Hay comparaciones que no se pueden esquivar. Y hay otras que, más que una carga, funcionan como un marco de referencia. La de Armando González con Javier Hernández pertenece a ese segundo grupo: no busca sentenciar, busca entender.
Porque antes de convertirse en el delantero mexicano más exportable de su generación, antes de Old Trafford, antes de los goles en mundiales, Hernández fue exactamente eso: un punto de partida. Uno medible, concreto, difícil de ignorar.
Previo a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, el “Chicharito” había firmado 21 goles en 28 partidos con Club Deportivo Guadalajara. Fue campeón de goleo y, además, aportó siete asistencias. No era solo un finalizador: participaba, conectaba, entendía el ritmo colectivo. Ese equilibrio —goles y juego— fue el argumento que lo llevó a dar el salto al Manchester United.
Quince años después, en el mismo club, otro delantero aparece en ese mismo punto del mapa. Mismo contexto. Mismo peso histórico. Números casi idénticos.
Armando González suma 21 goles en 29 partidos. También fue campeón de goleo. La diferencia no está en la cifra, sino en el tiempo: 1,967 minutos contra 2,295. Traducido al lenguaje del juego, significa esto: González necesita menos minutos para impactar. Su frecuencia de gol es mayor. Su relación con el tiempo es más agresiva.
En el futbol de alto rendimiento, donde cada posesión es limitada y cada espacio se reduce, esa eficiencia no es un detalle; es una ventaja estructural. Define perfiles.
Ahí aparece la primera línea de separación. Hernández construía desde la lectura del espacio y el timing. González reduce el proceso. Detecta antes. Ejecuta más rápido. Su juego es más directo, más instintivo, menos dependiente de la elaboración previa.
“No es una presión, es algo muy bonito… los goles caen solos si hago bien las cosas”, confiesa Armando en entrevista con Sports Illustrated. La frase no es casual. Describe una forma de entender el oficio: menos narrativa, más repetición.
Pero el dato por sí solo no alcanza. El gol no se explica solo en la cantidad, sino en la forma.
En el Apertura 2025, González no solo marcó 12 goles para convertirse en el séptimo campeón de goleo en la historia de Chivas. Mostró algo más complejo: variedad. Cinco goles de cabeza. Cinco con la izquierda. Dos con la derecha. Tres superficies, tres soluciones, un mismo resultado.
No hay patrón fijo. No hay dependencia. Hay lectura del contexto.
En un área donde el margen de decisión se mide en fracciones de segundo, esa versatilidad es lo que separa a un goleador de un delantero completo. Porque no repite jugadas: las interpreta.
“Trato de mejorar y volverme un jugador más completo… así voy a poder ayudar más al equipo”, explica. No habla del resultado, sino del proceso. González no se asume terminado. Sino en construcción. Y ahí es donde la comparación deja de ser superficial.
El “Chicharito” de 2010 era una pieza optimizada para un sistema: movilidad, lectura, remate. Un delantero quirúrgico dentro de un ecosistema que premiaba el espacio. González, en cambio, se forma en un entorno distinto: defensas más estudiadas, menos espacio, más información. Su evolución exige otra cosa: adaptabilidad.
Por eso su perfil es más amplio. No solo finaliza. Busca intervenir, participar, entender. Todavía no es un producto cerrado. Y eso, lejos de ser una debilidad, es una proyección.
Lo más revelador, sin embargo, no está en cómo juega, sino en cómo procesa lo que le ocurre.
“Nunca pensé que sería campeón de goleo… yo solo trataba de meter los más goles que pudiera para ayudar al equipo”, admite. No hay discurso prefabricado. No hay una narrativa de destino. Hay sorpresa.
Cuenta que fue hasta después del Clásico Tapatío, cuando ya tenía diez goles, que lo entendió: “Oye, sí puedo quedar campeón de goleo”.
Ese momento define más que cualquier estadística. Porque muestra el punto exacto en el que el jugador se da cuenta de su propio nivel.
El Clausura 2026 confirmó que no fue casualidad. González apareció desde la Jornada 1, marcó de derecha, de cabeza, desde el punto penal. En el Clásico Nacional, resolvió con zurda dentro del área. En el Clásico Tapatío, probó desde fuera. Contra Santos, firmó un doblete.
No hay repetición. Hay adaptación constante. Cinco goles de derecha —dos de penal—, dos de cabeza, dos de zurda. El repertorio se amplía, no se estanca. Y eso cambia la lectura completa.
Porque mientras Hernández construyó su camino desde la certeza —un patrón claro, repetido con precisión—, González avanza desde otro lugar: el descubrimiento continuo. No juega desde la presión. Juega desde la posibilidad.
El gol de América, el más especial
Si hay un momento que resume la esencia de Armando González, es el gol ante América en el Clásico Nacional. Armando condujo desde su campo, pasó la media cancha y al llegar al último tercio de la cancha, hizo una finta con su pie derecho, se perfiló en las afueras del área grande y definió de zurda para vencer a Luis Ángel Malagón. No fue el más vistoso, pero fue el más simbólico.
"Tengo varios, tengo muchos muy buenos que me gustan, pero creo que el más especial es el de América", confiesa González. ¿Por qué? Porque su padre, también un tapatío de pedigree goleador, metió un gol en los clásicos que quedó para la historia, luego de que se quitó dos rivales, hizo un túnel a Guillermo Huerta y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo de la portería de Alejandro “Gallo” García.
Esa anotación ante el América fue la prueba de que Armando no solo hereda el apellido, sino también la capacidad de jugar bajo presión en los momentos que importan. Y para él, ese recuerdo pesa. “Tenía muchas ganas de meter un gol en el clásico como mi papá”, dice. No habla de récords. Habla de herencia.
Ese es el linaje de los grandes delanteros mexicanos. No es casualidad que los mejores provengan de Guadalajara. Es genética y es hambre. Es crecer viendo a los ídolos de tu casa romper redes en estadios llenos. Es saber que tu nombre tiene peso y que tienes que mantenerlo. La “Hormiga” lo volvió a hacer el pasado 14 de febrero, cuando anotó nuevamente al América, tras un tiro de esquina, una peinada de Diego Campillo, Armando se desmarcó de su perseguidor y empujó el balón en el área chica.
Ese es el punto donde la comparación se vuelve más interesante. Ahí aparece otro matiz. Hernández fue un delantero de sistema que entendió el espacio mejor que nadie. González empieza a construir algo distinto: un perfil híbrido entre instinto y lectura, entre reacción y aprendizaje.
“Eso es lo que busco, ser un jugador más completo”, insiste. No es una frase decorativa. Es una hoja de ruta. González busca ser más completo, participar más, entender mejor el juego. No se define como producto terminado. “Para poder también evolucionar mi juego”, explica.
El Mundial aparece en el horizonte
Chicharito llegó a Sudáfrica 2010 con estos números y brilló. Hoy sirven de referencia. Terminó con gol en el Mundial Sudáfrica ante Francia y Argentina, dio el salto a Europa. Su historia ya está escrita. La de González apenas comienza. Armando tiene 22 años.
El futbol de 2010 permitía más espacios, más transición, más margen. El de hoy reduce todo. Obliga a decidir antes. Penaliza la duda. Premia la versatilidad. Por eso la comparación no es un veredicto. Es un punto de partida compartido.
Hernández llegó a Sudáfrica 2010 con estos números y los convirtió en una carrera que cruzó el continente. González apunta a la Copa Mundial de 2026 desde el mismo lugar estadístico, pero desde un entorno distinto: más exigente, más analítico, más cerrado.
“No es una presión, es algo muy bonito”, repite. La frase funciona como mecanismo de control. Reduce el ruido externo. Mantiene el foco en la ejecución. Los números los colocan en el mismo punto de arranque. Pero el futbol nunca ha sido una línea recta. El contexto cambia. El juego evoluciona. Las trayectorias se desvían.
La pregunta, entonces, no es si González será el nuevo “Chicharito”. Esa es una mala pregunta. La pregunta correcta es otra: qué hará González con este punto de partida.
Porque Hernández convirtió esos números en una carrera global. González todavía está en el momento más frágil y más potente de cualquier trayectoria: el inicio donde todo es posible y nada está garantizado.
Por ahora, él no habla de eso. Habla de disfrutar. Por ahora, su respuesta es simple. No habla de Europa. No habla del Mundial. No habla de legado. Habla de lo único que controla. De seguir. De mejorar. De hacer goles.
Como si todo lo demás —la comparación, la expectativa, la historia— todavía no le perteneciera del todo. Como si, en el fondo, el futbol siguiera siendo eso: un delantero frente a una portería, un segundo para decidir y una única tarea: que el balón entre.