La Liga de Expansión crece en asistencia y goles, a pesar de no contar con ascenso

🦀 ¡¡¡La @JaibaBrava_TM es campeón!!! 🏆



Felicitamos a la institución, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, y a toda su afición por este logro histórico y tan especial. 🙌#AP25 #ExpansiónMX pic.twitter.com/p6ZH0nLyUD