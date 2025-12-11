La Liga de Expansión crece en asistencia y goles, a pesar de no contar con ascenso
La Liga de Expansión, la segunda categoría del futbol mexicano, dio a conocer que creció en asistencia y goles en su torneo Apertura 2025, a pesar de que para esta temporada todavía no cuenta con ascenso y descenso, el principal atractivo de la división.
Tras la Asamblea de Dueños de la competición se reveló que en el semestre acudieron 502,298 asistentes a los estadios, 23 por ciento más si se compara con los 409,339 personas que asistieron en el Apertura 2024.
En cuanto a goles, se marcaron 345, 6 por ciento más que los totales del Clausura 2025. Fueron 2.95 dianas por encuentro.
En cuanto al calendario, se reveló que el siguiente certamen, el Clausura 2026, comenzará el 9 de enero con la primera jornada. La fase final arrancará con los cuartos de final el 22 y 25 de abril, las semifinales el 29 de abril y 2 de mayo, mientras que la final será el 9 y 16 de mayo.
El partido por el trofeo Campeón de Campeones se programó para el 23 de mayo con el partido de ida y el 30 del mismo mes la vuelta. Al momento, el primer equipo confirmado en este encuentro es el Tampico Madero, que le ganó la final del semestre pasado al Irapuato.
Después de la resolución del TAS en septiembre pasado, se espera que esta sea la última de seis campañas sin acenso y descenso y que a partir de las 2026-25, luego del Mundial, se reanude la promoción y relegación.