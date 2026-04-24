La Liga MX se reordena desde la cúpula: nueva gobernanza y bloque total de dueños en la FMF
La imagen es contundente: una sola mesa, decenas de directivos y, al frente, las siglas de la FMF como marca del eje institucional. En la sede de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, los dueños, presidentes y altos mandos de los 18 clubes de la Liga MX se reunieron para tomar una de las decisiones más relevantes en la historia reciente del futbol mexicano.
La Asamblea no solo sesionó: se alineó. La fotografía oficial muestra a todos los actores del sistema —propietarios, ejecutivos y dirigentes— en un mismo espacio, respaldando un cambio estructural que apunta a profesionalizar la liga y acercarla a estándares internacionales.
El acuerdo central fue la aprobación, por unanimidad, de un nuevo modelo de gobierno corporativo. La reforma establece una reorganización profunda basada en comités estratégicos —Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, y de Ética y Buen Gobierno— que buscarán institucionalizar decisiones, elevar la transparencia y reducir la discrecionalidad. Son, en esencia, las herramientas que tienen la Premier League, la Bundesliga y la Liga española para funcionar como industrias y no solo como colecciones de equipos. México llega tarde, pero llega.
Dieciocho votos, ninguna disidencia. En un ecosistema donde los intereses de los dueños de clubes raramente apuntan en la misma dirección, esa unanimidad es, por sí sola, una noticia. La Liga MX adquiere personalidad jurídica propia —algo que no tenía— y tendrá un nuevo vehículo corporativo, mientras que la FMF se mantendrá como organismo regulador.
En la práctica, esto redefine el equilibrio de poder y operación dentro del futbol mexicano. La misma Asamblea que aparece retratada también validó movimientos relevantes en la estructura de clubes. Atlante fue confirmado como nuevo participante en la Liga MX a partir del siguiente torneo. El histórico club azulgrana regresa a Primera División con Emilio Escalante como nuevo propietario. La asamblea lo recibió. A Gustavo Guzmán, de Mazatlán, lo despidió. Entradas y salidas que marcan la velocidad a la que se está moviendo el tablero.
Además se autorizó la venta del Atlas, en un proceso que forma parte de la reducción de la multipropiedad. En un solo año, tres cuartas partes del problema fue resuelto con las ventas de Querétaro, Mazatlán y Atlas. Grupos que controlaban varios clubes simultáneamente han cedido esas propiedades. La Liga que durante años toleró esa concentración de poder está, al menos formalmente, desmontándola.
En lo deportivo, se aprobaron cambios que impactarán directamente el mercado: se ampliarán los periodos de transferencias, desaparecerán los límites de registros por club y se permitirá la transferencia de jugadores menores con contrato profesional.
Los números que presentó Mikel Arriola son sólidos y, en algunos casos, sorprendentes. Una audiencia acumulada de 72 millones entre México y Estados Unidos para el Clausura 2026 —la mejor desde 2023. La Liga Femenil con su segunda mejor audiencia histórica.
México contará con 7 árbitros designados para el Mundial, el cuarto país del mundo en ese rubro. Mikel Arriola reforzó la narrativa de crecimiento: aumento en asistencia a estadios con 3.12 millones de asistencia total y 21,704 espectadores promedio por partido; además de un incremento del 32% en transferencias, con un pico histórico en el Apertura 2025 de 1,392 millones de pesos. Son indicadores que hablan de un producto que crece incluso mientras sus estructuras internas se debaten.
La reunión también incluyó la revisión del plan de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, con partidos ante Ghana, Australia y Serbia, además del seguimiento al buen momento de la Selección Femenil, que llegará en forma a sus próximos compromisos internacionales.
La pregunta que la Asamblea no respondió —porque ninguna asamblea de este tipo lo hace— es si las reformas aprobadas cambiarán la experiencia del aficionado en el estadio, la calidad del futbol en la cancha o si quedarán como arquitectura institucional impecable sobre cimientos que siguen sin renovarse.
Por ahora, el Apertura 2026 arranca el 16 de julio. Y la Liga MX, con nueva personalidad jurídica y viejos desafíos, sale a demostrar que esta vez sí es diferente.
La foto, con las pantallas de “FMF” al frente y una galería de expresidentes observando desde el fondo, funciona como símbolo: el futbol mexicano se mira a sí mismo, se reconoce y decide cambiar. Al menos, desde la mesa donde se toman las decisiones.