La mexicana Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo
La árbitra mexicana Katia Itzel García fue nombrada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) como la sexta mejor silbante del mundo en 2025, mismo lugar que logró en 2024.
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informó de la distinción y agregó que es la única de la Concacaf que entró al selecto grupo.
“El nombramiento de Katia Itzel García por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) se da como reconocimiento a su excelencia, profesionalismo y destacada trayectoria en el futbol nacional e internacional”, explicó la institución en el comunicado.
García es originaria de Ciudad de México, en donde estudió la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. En su trayectoria ha tenido logros como tener gafete FIFA desde 2019 y ganar el Premio Nacional del Deporte de 2024.
Como jueza ha participado en torneos internacionales como el Mundial femenil de 2023, los Juegos Olímpicos de 2024, Copa Oro y en México, es regularmente designada como central en la primera división de hombres y mujeres, en esta última ha actuado en finales.
“Su carácter firme, capacidad de liderazgo y dominio técnico la han convertido en un referente del arbitraje femenil latinoamericano”, añadió la Comisión.
La IFFHS distingue a los mejores árbitros del mundo desde 1987, con un jurado por miembros del instituto que pertenecen a 120 países.
Lista completa de las mejores árbitras del mundo
• Maria Sole Ferrieri Caputi – Italia (UEFA)
• Stephanie Frappart – Francia (UEFA)
• Ivana Martincic – Croacia (UEFA)
• Tess Olofsson – Suecia (UEFA)
• Edina Alves – Brasil (CONMEBOL)
• Katia Itzel García - México (CONCACAF)
• Silvia Gasperotti – Italia (UEFA)
• Antsino Twanyanyukwa – Namibia (CAF)
• Desiree Grundbacher – Suiza (UEFA)
• Bouchra Karboubi – Marruecos (CAF)