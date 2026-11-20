El 11 de junio de 1974, dos días antes de que arrancara el Mundial de Alemania Occidental, Joao Havelange le quitó la presidencia de la FIFA a Stanley Rous por 68 votos contra 52, con el respaldo de federaciones africanas, asiáticas y de otras regiones que reclamaban más lugares en la Copa del Mundo, en la única derrota de un presidente del organismo que buscaba la reelección.

"Cuando llegué a la FIFA, encontré una casa vieja y 20 dólares en la caja", repetía Havelange, para describir la forma en la que revolucionó el negocio del futbol.

Ese antecedente acompaña la elección del 18 de marzo de 2027, en la que Gianni Infantino buscará otra reelección frente al francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. La FIFA anunció sus candidaturas este 19 de noviembre que todavía deben superar el proceso de admisión.

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La votación de 1974 se celebró en el Congreso 39 de la FIFA, en Fráncfort. Rous, un inglés de 79 años que presidía el organismo desde 1961, enfrentó al entonces dirigente de la Confederación Brasileña de Deportes, de 58 años, que llevaba tres años de campaña por el mundo.

Havelange visitó más de 80 países con la promesa de cambiar el reparto del poder en una organización que, desde su fundación en 1904, solo tuvo presidentes europeos.

El Mundial reunía entonces a 16 selecciones y Europa concentraba la mayoría de las plazas. Las federaciones africanas y asiáticas reclamaban más representación y dinero para infraestructura, competiciones y selecciones.

Las federaciones africanas llegaron a boicotear las eliminatorias de Inglaterra 1966 porque la FIFA les exigía competir con Asia y Oceanía por un solo boleto, y la presión les dio una plaza directa para México 1970.

Rous también chocó con parte del futbol africano por su postura frente a Sudáfrica durante el apartheid. El historiador Paul Darby, de la Universidad de Ulster, identificó en una investigación publicada en Soccer & Society como uno de los factores decisivos de la elección el respaldo de Rous a una federación sudafricana que aplicaba criterios raciales, mientras Havelange apoyaba al movimiento contra el apartheid dentro de la FIFA.

El brasileño convirtió esas inconformidades en campaña. Prometió ampliar el Mundial y repartir recursos entre las federaciones con menos dinero, y aprovechó el principio de un voto por federación, que ponía a los países sin peso deportivo o comercial en igualdad con las potencias europeas.

En la primera ronda, Havelange obtuvo 62 votos contra 56 de Rous, pero no alcanzó los dos tercios que exigía el reglamento. En la segunda bastaba la mayoría simple, y el brasileño amplió la ventaja a 68 contra 52.

Rous fue nombrado presidente honorario, y Havelange se convirtió en el primer dirigente no europeo al frente de la FIFA.

¿Qué cambió con Havelange?

Havelange se quedó 24 años, hasta 1998. Con él, el Mundial pasó de 16 a 24 selecciones en España 1982 y a 32 en Francia 1998, con más lugares para África, Asia, la Concacaf y otras regiones.

También creció el negocio de la FIFA, que se asoció con empresas como Adidas y Coca-Cola y amplió sus ingresos por patrocinio y derechos de televisión.

Su gestión, sin embargo, quedó ligada a escándalos financieros. Una investigación del Comité de Ética de la FIFA concluyó que recibió pagos indebidos de ISL, la antigua comercializadora de derechos deportivos, y en 2013 renunció a la presidencia honoraria.

Havelange no tuvo rivales en sus cinco reelecciones, mientras que su sucesor, Joseph Blatter, ganó todas las votaciones que disputó.

La última reelección de Blatter, en mayo de 2015, llegó en medio de una investigación internacional por corrupción. El suizo superó al príncipe jordano Ali bin al-Hussein por 133 votos contra 73 en la primera ronda, sin alcanzar los dos tercios, y su rival se retiró antes de la segunda. Cuatro días después, Blatter anunció que dejaría la presidencia.

Infantino llegó en febrero de 2016 tras ganar una elección con varios aspirantes, entre ellos Salman bin Ibrahim Al Khalifa, y fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023.

La comisión electoral revisará ahora las postulaciones de Infantino, Diallo y Tashima, y confirmará a los participantes a más tardar el 18 de febrero de 2027.

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Esta vez, el reparto de lugares y de dinero juega a favor del presidente en funciones. Infantino llevó el Mundial a 48 selecciones y la FIFA propuso entregar hasta 25 millones de dólares por federación entre 2027 y 2030, mientras la oposición nace en Europa, el continente que perdió el poder en Fráncfort.