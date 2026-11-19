Gianni Infantino llegó al cierre de candidaturas a la presidencia de la FIFA con 105 federaciones que anunciaron su respaldo, según un recuento de Associated Press (AP), y con proyecciones que le dan hasta 146 votos, suficientes para ganar en la primera ronda de marzo de 2027, mientras Philippe Diallo y Kozo Tashima buscan una coalición que rompa esa mayoría.

Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol y candidato respaldado por la UEFA, encabeza la oposición. Su federación apoyó a Infantino en junio, pero en septiembre le retiró el respaldo por el proyecto para sumar inversionistas privados a los negocios comerciales de la FIFA.

“Creemos que la confianza depositada en el presidente de la FIFA fue traicionada y que la forma en que se concibe la gobernanza del futbol mundial ya no nos representa”, dijo Diallo.

Tashima, expresidente de la federación japonesa, abrió un segundo frente y el exfutbolista suizo Ramon Vega también anunció que quiere competir. Infantino busca extender su gestión hasta 2031.

La FIFA tiene 211 federaciones y cada una vota igual, sin importar el tamaño de su país, sus resultados deportivos o sus ingresos. Por eso los bloques de África, Asia y el Caribe pueden sostener a Infantino aunque las principales potencias europeas voten en su contra.

¿Por qué no coinciden los números de Infantino?

El recuento que AP publicó el 18 de noviembre ubica a 105 federaciones a favor de Infantino, casi la mitad de las 211, y a 50 en contra. Las otras 56 no tienen una postura pública.

A diferencia de AP, que solo cuenta respaldos anunciados, The Independent llegó a 142 al tomar la posición de cada confederación como orientación para sus integrantes. El periodista mexicano Javier Tejado Dondé, en su columna del 17 de noviembre en El Universal, estimó cerca de 146.

La mayor parte de esos apoyos viene de fuera de Europa. Las 54 asociaciones de la Confederación Africana de Futbol (CAF), una cuarta parte del padrón, acordaron en abril respaldar por unanimidad a Infantino. Su Comité Ejecutivo lo ratificó en agosto, en plena crisis, y en octubre el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, anunció que el apoyo era incondicional.

En la Concacaf, la Unión Caribeña de Futbol anunció el 6 de noviembre el apoyo de sus 25 federaciones afiliadas a la FIFA. México se sumó el 6 de agosto y se apartó de la postura de la confederación.

La Conmebol le dio en abril el respaldo unánime de sus diez federaciones, aunque en agosto también expresó, por unanimidad, su “preocupación por las reiteradas acciones unilaterales” de la FIFA.

En Asia, con 46 federaciones afiliadas a la FIFA, el presidente de la Confederación Asiática, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, volvió a respaldarlo el 23 de octubre en Tokio, dos meses después de criticar la entrada de capital privado. El 18 de noviembre reiteró su apoyo, aunque recomendó preguntar a cada federación por su preferencia, y la candidatura de Tashima confirma que la región no está unida.

¿Le alcanza a Diallo con el voto europeo?

La UEFA agrupa a 55 de las 211 federaciones, una de cada cuatro. El 16 de noviembre, las federaciones representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA le dieron a Diallo su apoyo unánime y dos días después Alemania y Países Bajos lo confirmaron en público.

Ese aval todavía no equivale a 55 votos y fuentes citadas por Reuters indicaron que el francés aún no tenía el respaldo de todas las federaciones europeas. Aun si los reuniera, necesitaría otros 51 para llegar a 106, la mitad más uno de las 211.

El 17 de noviembre, Diallo aseguró que recibió señales favorables de federaciones de otros continentes, pero no dijo cuáles ni cuántas.

¿Qué peso tiene la candidatura de Tashima?

La Asociación Japonesa de Futbol confirmó el 18 de noviembre que Tashima registró su candidatura un día antes, con el aval de las cinco federaciones que exige el reglamento.

Tashima no reveló qué federaciones lo respaldaron y no existe un recuento independiente que permita medir su fuerza. El japonés reconoció que parte en desventaja y que todavía debe definir una estrategia para reunir apoyos.

Diallo propuso un acercamiento para que la oposición no se divida y Tashima se mostró dispuesto a conversar, aunque hasta el 18 de noviembre no tenían un acuerdo formal.

En el caso de Vega, no se confirmó de manera independiente que entregara los cinco avales. Al cierre del registro, la FIFA todavía no publicaba la lista de candidatos admitidos, que deberán superar los controles de elegibilidad e integridad.

¿Cuántos votos necesita el ganador?

El Congreso de la FIFA elige al presidente para un periodo de cuatro años, y cuando hay más de un candidato la votación es secreta. Con dos aspirantes, gana quien obtenga más de la mitad de los votos válidos. Con tres o más, la primera ronda exige dos tercios de las federaciones presentes y habilitadas, es decir, 141 votos si participan las 211.

La Federación Nepalí de Futbol, sin embargo, está suspendida por la FIFA desde el 24 de junio de 2026. Si la sanción sigue vigente en marzo y votan las otras 210, el umbral bajaría a 140, por debajo de los 142 y 146 que le proyectan a Infantino.

Si nadie alcanza esa cifra, en cada ronda se elimina al candidato con menos votos hasta que quedan dos, y entonces basta con más de la mitad.

La elección será el 18 de marzo de 2027, en el 77.º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos.