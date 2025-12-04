La ventaja de ser cabezas de serie, una gran similitud en los últimos campeones del mundo
El contar con la ventaja de ser cabezas de serie es la gran similitud que tiene los últimos cinco ganadores de la Copa del Mundo de futbol. Esto les permite no enfrentarse a las mejores selecciones clasificadas en el ranking de la FIFA y al anfitrión, en la fase de grupos.
Italia, en Alemania 2006; España, en Sudáfrica 2010; Alemania, en Brasil 2014; Francia, en Rusia 2018, y Argentina, en Qatar 2022, se allanaron el camino al título al no medirse a los mejores equipos en la primera ronda.
Para el sorteo del Mundial México, Estados Unidos y Canadá de 2026, los equipos cabezas de serie, que estarán en el bombo 1, serán los anfitriones y España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania, que gozarán con este punto a favor que les podría dar el título.
Italia, campeona en 2006
Italia no era favorito para ganar el Mundial de 2006. El futbol del país venía de sufrir un escándalo de amaños de partidos, que estalló en mayo, pocas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo.
Esto generó un clima de pesimismo y desconfianza en torno al equipo. Marcello Lippi, el seleccionador, logró cerrar filas y con una nómina liderada por Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Francesco Totti como baulartes, le dio a Italia su cuarto título mundial.
En el sorteo, les tocó un camino fácil. Se emparejaron a la debutante Ghana, República Checa, que provino del repechaje, y Estados Unidos, el más fuerte al ser líder de las eliminatorias de la Concacaf.
No fue un camino difícil, terminó primera con siete puntos, luego de ganarle a Ghana y República Checa, y empatar con Estados Unidos.
En los octavos de final se midió a Australia, que volvía luego de 32 años a un Mundial, en cuartos de final a Ucrania, que vivía su primera experiencia en el certamen; en semifinales al anfitrión Alemania, su primer rival de alto calibre, y en la final a Francia, uno de los favoritos europeos para hacerse con la corona; tanto los alemanes como los franceses eran cabezas de serie.
España, la reina de 2010
Los ibéricos acaban de consagrarse monarcas de la Europa de 2008 y tenía una plantilla comandada por Carles Puyol, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, miembros del histórico Barcelona que ganó el Sextete en 2009, quienes eran secundados por figuras del Real Madrid como Iker Casillas y Xabi Alonso.
Se acomodaron en un grupo “cómodo”. Enfrentaron a Chile, que volvía a un Mundial luego de 12 años y dirigida por Marcelo Bielsa fue segunda en las eliminatorias sudamericanas; Suiza, que se clasificó al terminar primera en su grupo de las clasificatoria y Honduras, el rival más débil, que obtuvo en el Hexagonal Final el último boleto directo de la Concacaf.
Fue una primera ronda peleada, terminó primera del grupo con seis unidades, las mismas que Chile, pero su mejor diferencia de goles les permitió ser líderes. España perdió con Suiza y venció a Honduras y Chile.
Su fase final fue más “fácil”, Portugal en octavos, Paraguay en cuartos, hasta toparse en semifinales con Alemania, otra de las cabezas de serie, y en la final a Países Bajos, también cabeza de serie.
Alemania gana en Brasil
Fue el momento de la generación de Alemania que venía de obtener semifinales en el Mundial de 2010 (tercer puesto) y la Eurocopa de 2012, con un futbol ofensivo y atractivo para las gradas de la mano de Joachim Löw.
La figuras como Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil o Thomas Müller vivían un momento de madurez, por lo que no les complicó haber estado en uno de los tres grupos de la muerte.
El destino dejó a Alemania con Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, pero clasificada desde la repesca; Ghana, la segunda mejor africana del momento, y Estados Unidos, que ganó las eliminatorias de la Concacaf.
A pesar del fuerte grupo, Alemania se las arregló y fue primera, al terminar de forma invicta: victorias sobre Portugal y Estados Unidos, y empate con Ghana.
Su fase final fue más tranquila, Argelia, tercera peor africana; Francia, que no venía de un gran momento. Hasta las semifinales se complicó ante cabezas de serie, al enfrentarse a Brasil, anfitrión y favorita, a la que aplastó 7-1, y en la final acabó con Argentina, subcampeona de la Copa América de 2016.
Francia, en lo más alto en Rusia
Era el segundo mundial de Francia de la mano de Didier Deschamps, quien había encontrado una base de varios jugadores con raíces africanas como Kylian Mbappé, entonces de 19 años, o el medio campo comandado por N'Golo Kanté y Paul Pogba.
Con un alto poderío físico, efectivo en los contragolpes y un estilo de juego pragmático, los franceses conquistaron su segundo Mundial, el primero desde 1998.
En la fase de grupos quedaron en el primer lugar, en un sector en el que el rival más fuerte era Perú, la cuarta mejor selección de la Conmebol de entonces, que estaba muy por debajo del nivel de Brasil y Argentina, las mejores dos sudamericanas del momento.
El segundo rival más fuerte era Dinamarca, el mejor del bombo 3, proveniente de la repesca de la UEFA y por último estaba Australia, también proveniente del repechaje.
No hubo complicaciones: victorias sobre Australia y Perú, y un empate en la última fecha con Dinamarca. Su camino se puso difícil en la fase final, primer rival, Argentina, cabeza de serie; luego Francia, y en semis otros de los líderes de los bombos, Bélgica, la segunda mejor europea de la época, para terminar en la final ganándole a Croacia, que al principio no estaba entre las candidatas a disputar el título.
Messi toca la gloria mundial por primera vez en 2022
La selección Argentina arribó a Qatar con una plantilla que prometía darle a Leo Messi su primera Copa del Mundo en su carrera. Llegaba con una impresionante racha de 36 partidos sin perder y el título de la Copa América de 2021.
La albiceleste de 2022 no tenía grandes figuras más allá de Messi, en cambio habían veteranos como Ángel Di María o Nicolás Otamendi, quienes cobijaban a elementos como Enzo Fernández, Thiago Almada y Julián Álvarez.
Motivados por darle a Messi la copa, sortearon un grupo en el que sufrieron, a pesar de que solo México era una selección dentro del “Top 10” del ranking de la FIFA. Además del Tri, a Argentina le tocó Polonia, 26 en el escalafón, y Arabia Saudí, 49.
Debutó ante el rival más “fácil” en el papel, los saudíes, quienes rompieron la racha de 36 partidos sin caer y le complicaron la vida a Argentina. En el segundo duelo, México tenía la oportunidad de acabar con el sueño de los sudamericanos, pero falló y le dio vida, al perder ante Messi y compañía.
En el cierre llegó Polonia, al que vendieron para firmar su pase a los octavos de final en el primer lugar con seis puntos. En la segunda ronda pasaron por encima de Australia, que venía la repesca; en los cuartos aparecieron los Países Bajos, primeros del grupo A, y en semis un contrincante “sencillo”, Croacia, segundo del F.
Para la final apareció su primer rival cabeza de serie, el campeón del mundo Francia con el que disputaron una intensa final que se definió en los penaltis.