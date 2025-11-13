Las Amazonas presumen poder total
Tigres tiene a cuatro goleadoras dentro del Top 15 de la Liga Mx Femenil. Diana Ordoñez y Jenni Hermoso lideran la ofensiva de las amazonas con 14 tantos cada una. Seguidas por Jheniffer Cordinali y Thembi Kgatlana, quienes suman 7 goles, respectivamente.
Las felinas se consolidaron como la mejor ofensiva del torneo Apertura 2025 con 60 goles mismos que Pachuca por lo que su poder al ataque será clave en la serie de Semifinales ante Cruz Azul, en la búsqueda por el boleto a la Gran Final. Con una delantera tan equilibrada y una defensa que solo recibió 11 goles en el torneo regular —la mejor defensiva— Tigres reafirma su estatus como un equipo temido en la Liguilla.
Jenni Hermoso
"El futbol va de rachas; unos días voy a marcar goles y otros menos, entonces, pero no me obsesiono con marcar goles".- Jenni Hermoso, jugadora de Tigres
Desde su llegada a Tigres en el Clausura 2024, Jenni Hermoso firmó su mejor torneo con las Amazonas al sumar 14 goles, superando los 5 del semestre pasado, los 3 del Apertura 2024 y los 7 del Clausura 2024. Actualmente, lleva 7 torneos en México desde que llegó a Pachuca en el Apertura 2022. En octubre fue elegida como la jugadora del mes de septiembre con cuatro anotaciones que sobresalieron en la histórica goleada 9-0 de Tigres sobre León.
Diana Ordoñez
"Desde hace mucho tiempo quería venir a México, y no pude escoger un equipo mejor que Tigres. Traigo algo diferente por mi estatura y por haber jugado toda mi vida en Estados Unidos".- Diana Ordoñez, jugadora de Tigres
Diana llegó como refuerzo este torneo para las Amazonas procedente de la NWSL, donde jugaba con el Houston Dash. La delantera jugó toda la Fase Regular del Apertura 2025 como titular en los 17 partidos, sumó mil 395 goles y anotó 14 anotaciones, mismas de Jenni Hermoso. Diana se ha adaptado rápidamente al sistema ofensivo de Tigres —con 6 títulos de Liga—y su constante presencia en el área la ha convertido en una de las piezas más determinantes del plantel.
Jheniffer Cordinali
La brasileña Jheniffer Cordinali aportó 7 goles a la ofensiva felina este torneo y ocupa el lugar 14 de las mejores goleadoras del Apertura 2025. Esa misma cantidad de goles fueron los que aportó el torneo pasado y un gol en la Liguilla, por lo que su presencia será importante ante Cruz Azul para acercarse desde la Ida por el boleto a la Final. Su potencia física y su capacidad para desmarcarse la convierten en una opción constante en el cuadro rival. Solo en un torneo registró 151 pases.
Thembi Kgatlana
La mediocampista sudafricana de las Amazonas cierra el Top 15 de goleadoras de la Liga MX Femenil con 7 tantos en el Apertura 2025. En cuatro torneos con las felinas Thembi suma 24 tantos en Fase Regular y 4 más en Liguilla, que la consolidan con una jugadora clave en momentos decisivos. Su velocidad y desequilibrio generan peligro desde la segunda línea del terreno de juego y aporta dinamismo al ataque de las Amazonas, pues registra 48 por ciento de efectividad.