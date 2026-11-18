El Mundial 2026 cambió la dimensión de Gilberto Mora y Julián Quiñones. Los dos encontraron en la máxima competencia del futbol internacional el escaparate para convertirse en figuras de la Selección Mexicana. Uno sorprendió por su juventud y personalidad; el otro respondió con goles hasta convertirse en el máximo anotador mexicano del torneo.

Sus historias son distintas, pero terminaron por encontrarse en el mismo lugar: entre los futbolistas más buscados y reconocidos de una Selección que necesitaba nuevas figuras.

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Ahora, meses después de aquella exposición internacional, vuelven a encontrarse ante un escenario de presión. México perdió 3-2 frente a Jamaica en Kingston, en el primer capítulo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, y necesita una respuesta en Monterrey para mantenerse en la competencia.

En medio de las dudas que acompañan el comienzo de Rafael Márquez como seleccionador, Mora y Quiñones fueron dos de los futbolistas que dieron la cara. Ambos marcaron en Jamaica y mantuvieron con vida a un Tricolor que llegó a estar abajo por tres goles.

El primero en aparecer fue Gilberto Mora. El joven futbolista, que cumplió 18 años en octubre, volvió a demostrar que su edad no representa un impedimento para asumir responsabilidades con la camiseta nacional. Su gol al minuto 70 recortó distancias y recordó por qué su nombre comenzó a trascender más allá de las fronteras mexicanas durante el Mundial.

Su crecimiento también se refleja en sus números con la Selección. Mora acumula 16 partidos internacionales, dos goles y una asistencia. En la Copa del Mundo disputó cuatro encuentros y sumó 215 minutos. Su participación ante Jamaica representó otra oportunidad para confirmar que su irrupción no fue una aparición pasajera.

Quiñones apareció después. Al minuto 81, el delantero encontró el gol que redujo la diferencia a 3-2 y dejó a México con posibilidades de resolver la eliminatoria en casa. Su anotación extendió una racha que lo mantiene entre los principales referentes ofensivos del equipo nacional.

El delantero suma 28 partidos con México, seis goles y dos asistencias. En el Mundial 2026 disputó cinco encuentros, acumuló 414 minutos y marcó cuatro tantos, cifra que lo convirtió en el máximo goleador mexicano de la competición. Ante Jamaica consiguió su sexto gol del año con el Tricolor.

Los dos tienen historias distintas, pero comparten algo: se convirtieron en futbolistas que la afición busca y que el equipo necesita. Mora representa la nueva generación que comienza a abrirse paso en el futbol internacional. Quiñones es una referencia ofensiva que ya demostró que puede responder en escenarios de máxima exigencia.

El partido de vuelta en el Estadio Monterrey será una prueba diferente. México no solamente necesita ganar: debe hacerlo con inteligencia, porque Jamaica llega con ventaja y los goles como visitante pueden definir la serie. Un triunfo mexicano por 1-0 o 2-1 le daría el pase por el criterio de goles fuera de casa; si los jamaicanos marcan dos o más tantos, el panorama cambiará.

Rafael Márquez necesita una reacción colectiva, pero también actuaciones individuales que sostengan la remontada. En ese escenario, Mora y Quiñones vuelven a ocupar un lugar central.

El Mundial los puso en el mapa. Kingston los encontró como los futbolistas que mantuvieron viva la esperanza mexicana. Monterrey puede convertirse en el escenario donde ambos confirmen que están preparados para cargar con una nueva responsabilidad: liderar a México después de la Copa del Mundo.