Las sedes y los anfitriones encarecen el Mundial 2026; no todos pagan lo mismo

El Mundial 2026 también se juega en dólares. Aún no comienza, pero la taquilla ya dictó sentencia. En Norteamérica, el futbol se vende como espectáculo de lujo y los precios de la fase de grupos trazan una frontera clara entre pasión popular y experiencia premium.

Mario Palafox

Los precios de la fase de grupos confirman que el Mundial 2026 se definirá tanto en la cancha como en el mercado: sedes premium, boletos de lujo y un torneo diseñado para vender experiencia antes que goles.
El Mundial 2026 todavía no empieza, pero ya dejó clara una cosa: el partido más disputado se juega en la taquilla. Antes de que ruede la pelota, los precios de la fase de grupos dibujan un mapa que va más allá del futbol y revela cómo, en Norteamérica, el espectáculo se cotiza como una experiencia premium.

No todos los estadios valen lo mismo. No todas las camisetas pesan igual. Y no todos los aficionados pagan el mismo Mundial. Antes del silbatazo inicial, el torneo ya tiene a su primer campeón: el mercado. Hay un marcador invisible que no se borra en la memoria del aficionado: el precio del boleto. Y ahí, los números cuentan su propia historia.

En la fase de grupos, el costo promedio de una entrada Hospitality asciende a 2,710 dólares, más del doble que un boleto regular, que ronda los 1,114 USD. No se trata solo de una mejor ubicación: incluye catering, hospitalidad corporativa, áreas exclusivas, networking y estatus. Es el Mundial diseñado para empresas, patrocinadores y turismo internacional. El aficionado tradicional entra después, si queda espacio. A esto se suma que algunas agencias en Estados Unidos ya ofrecen paquetes alternativos que FIFA no comercializa, como partidos de México, amplia aún más el mercado.

Hay encuentros donde la brecha entre lujo y acceso común supera los cinco mil dólares. Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles es el ejemplo más claro: 7,000 USD en Hospitality frente a 2,000 USD por una entrada estándar. El mensaje es directo: en el Mundial 2026, el producto estrella no es el gol, es la experiencia.

Tres ciudades, un mismo idioma: el del dinero

Si el torneo tuviera una capital económica, sería compartida. Ciudad de México, Los Ángeles y Toronto forman el triángulo más caro de la fase de grupos. Ahí, los precios se disparan no solo por quién juega, sino por dónde se juega. Son sedes que no venden solo futbol: venden historia, entretenimiento, identidad y poder adquisitivo concentrado.

Ciudad de México lidera con claridad. Es la sede donde el futbol se mezcla con identidad nacional y una demanda que no distingue entre público corporativo y aficionado común. El partido inaugural de México contra Sudáfrica alcanza los 5,900 USD en Hospitality y 4,900 USD en boleto regular, el precio más alto para una entrada no premium en toda la fase de grupos. El cierre del grupo mantiene la tensión —y los costos— con cifras que rondan los 4,200 y 2,500 dólares.

Los Ángeles y Toronto hablan otro idioma: el del turismo global. Toronto, con Canadá como anfitrión, alcanza los 6,000 USD en Hospitality frente a selecciones europeas, mientras que Los Ángeles lleva el extremo al máximo con Estados Unidos vs Paraguay en 7,000 USD. En estas ciudades, el Mundial no dura 90 minutos: dura un fin de semana completo.

Los anfitriones dominan la taquilla

Estados Unidos, Canadá y México concentran los boletos más caros del torneo. No importa si el rival es campeón del mundo o debutante: jugar en casa eleva el precio como ningún otro factor.

  • Estados Unidos vs Paraguay (Los Ángeles): 7,000 USD Hospitality / 2,000 USD

    • entrada estándar

  • Canadá vs Italia, Irlanda, Gales o Bosnia (Toronto): 6,000 USD

    • Hospitality/ 1,800 USD

    entrada estándar

  • México vs Sudáfrica (CDMX): 5,900 USD Hospitality/ 4,900 USD

    • entrada estándar

Incluso potencias históricas como Brasil y Argentina solo alcanzan precios elevados cuando coinciden con sedes premium. Brasil vs Marruecos en Nueva York se cotiza en 3,600 USD / 1,300 USD, mientras que Argentina vs Argelia en Kansas City llega a 2,300 USD / 1,200 USD.

El ranking FIFA se queda en el banco

El análisis deja una paradoja incómoda: el prestigio futbolístico ya no garantiza un boleto caro. Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal quedan por debajo de partidos sin pedigrí histórico, simplemente porque no juegan en mercados premium.

La lógica es clara: el valor del evento se define más por el mercado que por la historia. El futbol sigue siendo el corazón, pero el negocio marca el ritmo.

Entre lujo y pasión masiva

Hay partidos donde la pasión local desafía al precio. México contra Corea del Sur en Guadalajara alcanza los 4,000 USD en Hospitality y 2,700 USD en entrada regular, cifras que el público está dispuesto a pagar. En contraste, encuentros en sedes secundarias o con selecciones de menor arrastre, como Austria vs Jordania en San Francisco (1,450 USD / 350 USD), mantienen precios accesibles.

El Mundial 2026 será un torneo de contrastes: palcos corporativos y tribunas populares, estadios cargados de historia y suites pensadas para ejecutivos que ven el futbol como parte de una experiencia global. Al final, todos verán el mismo gol. Pero no todos lo pagarán igual.

TOP 10 por PRECIO HOSPITALITY

  1. EE. UU. vs Paraguay – Los Ángeles (12/06) → $7,000
  2. Canadá vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Toronto (12/06) → $6,000
  3. México vs Sudáfrica – CDMX (11/07) → $5,900
  4. Colombia vs Portugal – Miami (27/06) → $5,600
  5. Dinamarca/etc. vs México – CDMX (24/06) → $4,200
  6. Uzbekistán vs Colombia – CDMX (17/06) → $4,000
  7. Canadá vs Catar – Vancouver (18/06) → $4,000
  8. México vs Corea del Sur – Guadalajara (18/06) → $4,000
  9. Estados Unidos vs Australia – Seattle (19/06) → $4,500
  10. Turquía/etc. vs Estados Unidos – Los Ángeles (25/06) → $4,500

TOP 10 por PRECIO NO HOSPITALITY

  1. México vs Sudáfrica – CDMX → $4,900
  2. Dinamarca/etc. vs México – CDMX → $2,500
  3. Colombia vs Portugal – Miami → $2,500
  4. México vs Corea del Sur – Guadalajara → $2,700
  5. EE. UU. vs Paraguay – Los Ángeles → $2,000
  6. Canadá vs Italia/etc. – Toronto → $1,800
  7. Uruguay vs España – Guadalajara → $1,800
  8. Escocia vs Brasil – Miami → $1,700
  9. Argentina vs Austria – Dallas → $1,600
  10. Ecuador vs Alemania – Nueva York → $1,600

Sedes más caras

  • CDMX tiene 4 partidos entre los 10 más caros Hospitality.
  • Los Ángeles
  • Miami
  • Toronto

PRECIOS FASE DE GRUPOS

  1. 11/07/26 – CDMX – México vs Sudáfrica – $5,900 / $4,900
  2. 11/07/26 – Guadalajara – Corea del Sur vs Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda – $2,700 / $700
  3. 12/06/26 – Toronto – Canadá vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – $6,000 / $1,800
  4. 12/06/26 – Los Ángeles – Estados Unidos vs Paraguay – $7,000 / $2,000
  5. 13/06/26 – Boston – Haití vs Escocia – $2,300 / $1,200
  6. 13/06/26 – Vancouver – Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – $2,600 / $700
  7. 13/06/26 – Nueva York – Brasil vs Marruecos – $3,600 / $1,300
  8. 13/06/26 – San Francisco – Catar vs Suiza – $1,600 / $300
  9. 14/06/26 – Filadelfia – Costa de Marfil vs Ecuador – $2,100 / $970
  10. 14/06/26 – Houston – Alemania vs Curazao – $1,700 / $700
  11. 14/06/26 – Dallas – Países Bajos vs Japón – $1,700 / $620
  12. 14/06/26 – Monterrey – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez – $1,900 / $600
  13. 15/06/26 – Miami – Arabia Saudita vs Uruguay – $2,000 / $700
  14. 15/06/26 – Atlanta – España vs Cabo Verde – $1,750 / $650
  15. 15/06/26 – Los Ángeles – Irán vs Nueva Zelanda – $1,700 / $750
  16. 15/06/26 – Seattle – Bélgica vs Egipto – $1,700 / $750
  17. 16/06/26 – Nueva York – Francia vs Senegal – $2,150 / $970
  18. 16/06/26 – Boston – Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – $2,000 / $970
  19. 16/06/26 – Kansas City – Argentina vs Argelia – $2,300 / $1,200
  20. 16/06/26 – San Francisco – Austria vs Jordania – $1,450 / $350
  21. 17/06/26 – Toronto – Ghana vs Panamá – $2,700 / $700
  22. 17/06/26 – Dallas – Inglaterra vs Croacia – $2,300 / $1,200
  23. 17/06/26 – Houston – Portugal vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – $1,900 / $1,200
  24. 17/06/26 – CDMX – Uzbekistán vs Colombia – $4,000 / $1,500
  25. 18/06/26 – Atlanta – Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs Sudáfrica – $1,450 / $200
  26. 18/06/26 – Los Ángeles – Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – $2,200 / $750
  27. 18/06/26 – Vancouver – Canadá vs Catar – $4,000 / $950
  28. 18/06/26 – Guadalajara – México vs Corea del Sur – $4,000 / $2,700
  29. 19/06/26 – Filadelfia – Brasil vs Haití – $2,300 / $1,200
  30. 19/06/26 – Boston – Escocia vs Marruecos – $2,050 / $1,000
  31. 19/06/26 – San Francisco – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – $1,525 / $250
  32. 19/06/26 – Seattle – Estados Unidos vs Australia – $4,500 / $1,200
  33. 20/06/26 – Toronto – Alemania vs Costa de Marfil – $2,700 / $1,000
  34. 20/06/26 – Kansas City – Ecuador vs Curazao – $1,800 / $750
  35. 20/06/26 – Houston – Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – $1,700 / $800
  36. 20/06/26 – Monterrey – Túnez vs Japón – $2,300 / $450
  37. 21/06/26 – Miami – Uruguay vs Cabo Verde – $2,100 / $500
  38. 21/06/26 – Atlanta – España vs Arabia Saudita – $2,100 / $700
  39. 21/06/26 – Los Ángeles – Bélgica vs Irán – $2,300 / $700
  40. 21/06/26 – Vancouver – Nueva Zelanda vs Egipto – $2,000 / $400
  41. 22/06/26 – Nueva York – Noruega vs Senegal – $1,720 / $800
  42. 22/06/26 – Filadelfia – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – $1,700 / $850
  43. 22/06/26 – Dallas – Argentina vs Austria – $2,600 / $1,600
  44. 22/06/26 – San Francisco – Argelia vs Jordania – $1,450 / $200
  45. 23/06/26 – Boston – Inglaterra vs Ghana – $2,700 / $1,200
  46. 23/06/26 – Toronto – Panamá vs Croacia – $2,600 / $1,000
  47. 23/06/26 – Houston – Portugal vs Uzbekistán – $1,970 / $1,100
  48. 23/06/26 – Guadalajara – Colombia vs RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – $2,500 / $1,400
  49. 24/06/26 – Miami – Escocia vs Brasil – $3,400 / $1,700
  50. 24/06/26 – Atlanta – Marruecos vs Haití – $1,450 / $400
  51. 24/06/26 – Vancouver – Suiza vs Canadá – $4,000 / $900
  52. 24/06/26 – Seattle – Italia/Irlanda/Gales/Bosnia vs Catar – $1,575 / $600
  53. 24/06/26 – CDMX – Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs México – $4,200 / $2,500
  54. 24/06/26 – Monterrey – Sudáfrica vs Corea del Sur – $1,850 / $400
  55. 25/06/26 – Filadelfia – Curazao vs Costa de Marfil – $1,450 / $180
  56. 25/06/26 – Nueva York – Ecuador vs Alemania – $2,500 / $1,600
  57. 25/06/26 – Dallas – Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – $1,470 / $600
  58. 25/06/26 – Kansas City – Túnez vs Países Bajos – $1,400 / $300
  59. 25/06/26 – Los Ángeles – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – $4,500 / $1,100
  60. 25/06/26 – San Francisco – Paraguay vs Australia – $1,560 / $300
  61. 26/06/26 – Boston – Noruega vs Francia – $2,500 / $1,100
  62. 26/06/26 – Toronto – Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – $3,000 / $200
  63. 26/06/26 – Seattle – Egipto vs Irán – $1,525 / $500
  64. 26/06/26 – Vancouver – Nueva Zelanda vs Bélgica – $1,700 / $500
  65. 26/06/26 – Houston – Cabo Verde vs Arabia Saudita – $1,800 / $200
  66. 26/06/26 – Guadalajara – Uruguay vs España – $3,700 / $1,800
  67. 27/06/26 – Nueva York – Panamá vs Inglaterra – $2,300 / $1,100
  68. 27/06/26 – Filadelfia – Croacia vs Ghana – $1,525 / $500
  69. 27/06/26 – Kansas City – Argelia vs Austria – $1,475 / $150
  70. 27/06/26 – Dallas – Jordania vs Argentina – $2,400 / $1,300
  71. 27/06/26 – Miami – Colombia vs Portugal – $5,600 / $2,500
  72. 27/06/26 – Atlanta – RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – $1,525 / $150
Mario Palafox
