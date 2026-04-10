Lesiones sacuden a México: Araujo en duda crítica rumbo al Mundial; Huescas acelera su regreso
El cierre del proceso mundialista de México no se está definiendo únicamente en la cancha, sino también en las salas de rehabilitación. A las bajas prácticamente confirmadas de Ángel Malagón y Marcel Ruiz, se suma ahora la preocupación por el estado físico de Julián Araujo, quien sufrió una recaída en una lesión muscular del cuádriceps que compromete seriamente su presencia en el Mundial.
El lateral vive el escenario más delicado: sin actividad prevista en lo que resta de la temporada, su ritmo competitivo quedaría completamente comprometido. En un contexto donde Javier Aguirre prioriza futbolistas con continuidad, su ausencia empieza a tomar forma como una realidad.
En contraste, Rodrigo Huescas representa el otro lado de la moneda. Tras la rotura de ligamento cruzado sufrida en octubre de 2025, el defensor ya volvió a trotar en cancha. Aunque todavía no trabaja con balón, hay optimismo en que pueda reincorporarse al futbol en las próximas semanas. Su caso no está cerrado: todo dependerá de su capacidad para recuperar ritmo de competencia en tiempo récord.
El parte médico del Tri, sin embargo, es amplio y complejo:
- Marcel Ruiz: fuera del Mundial tras ruptura de ligamento cruzado anterior. Su recuperación (6 a 8 meses) lo deja sin opciones.
- Ángel Malagón: también descartado, luego de romperse el tendón de Aquiles; su baja se extiende hasta 10 meses.
- Edson Álvarez: en proceso de recuperación tras cirugía de tobillo. Apunta a llegar, pero sin participación en la fecha FIFA de marzo. Ahora busca llegar a la lista final.
- Luis Chávez: ya entrena con el Dinamo de Moscú, aunque sin ritmo competitivo tras una larga ausencia por lesión de ligamentos. Ya tuvo minutos de juego.
- Santiago Giménez: Ya volvió a la cancha, tuvo minutos el AC Milan. Ahora falta recuperar ritmo de futbol y encontrase con su mejor versión
- Jesús Orozco Chiquete: con pronóstico reservado tras una rotura de tobillo; su presencia luce complicada.
- Gilberto Mora: en tratamiento por pubalgia, con manejo conservador para evitar cirugía.
- César Huerta: sigue en rehabilitación tras operación, bajo supervisión en el Centro de Alto Rendimiento.
El panorama obliga a Javier Aguirre a ajustar sobre la marcha. Más allá de nombres y jerarquías, el factor físico se ha convertido en el principal filtro para definir la lista final. En ese contexto, la situación de Araujo no solo abre una vacante, sino que también reconfigura el equilibrio defensivo del equipo.
Mientras tanto, México mira de reojo el calendario. Cada día cuenta, cada evolución médica pesa, y cada regreso —como el que intenta Huescas— puede alterar la fotografía final de un equipo que, hoy más que nunca, depende de su capacidad para llegar sano a la Copa del Mundo.