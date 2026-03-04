Lista Final de Javier Aguirre: base definida y la batalla por los últimos boletos
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Javier Aguirre ha hecho sus recortes silenciosos. No con anuncios espectaculares, sino con números fríos: 79 jugadores convocados en 13 ocasiones se reducirán a 26 que viajan al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Entre los olvidados hay nombres que sonaban hace meses, debutantes que no volvieron a ser llamados y jugadores de experiencia que quedaron en el camino.
El proyecto de Javier Aguirre entra en su fase más fría: la exclusión definitiva. Ya no se trata de observar, sino de cortar. Y en esa lógica, hay nombres que, con apenas una convocatoria o con presencia intermitente, parecen haber quedado fuera de la ecuación final. En la arquitectura que construyó Aguirre —una pirámide de confianza con cinco pilares claros y un segundo nivel consolidado— los debutantes y los futbolistas con una sola aparición fueron banco de pruebas.
Hoy, el laboratorio cierra. Pero también hay esperanza: mientras algunos cierran sus maletas para el viaje, otros aún luchan por abrir la puerta en el último momento.
Los olvidados del proyecto
Veintidós jugadores tuvieron una sola oportunidad. Una convocatoria, un encuentro, y después el silencio. Alan Mozo, Andrés Guardado, Andrés Sánchez, Daniel Aceves, Diego Barbosa, Elías Montiel, Emilio Lara, Fernando Tapia, Gerardo Arteaga, Gilberto Sepúlveda, Iker Fimbres, Isaías Violante, Jesús Garza, José Castillo, José David Ramírez, Kevin Castañeda, Marcelo Flores, Pedro Pedraza, Raymundo Fulgencio, Rivaldo Lozano, Santiago Muñoz y Sebastián Jurado.
No es que sean malos futbolistas. Es que en el sistema de Aguirre, una convocatoria no es suficiente para ganarse un boleto al Mundial. El técnico necesita consistencia, necesita ver a los jugadores en diferentes contextos, necesita certeza. Para estos 22, la puerta se cerró después de una única oportunidad. Algunos nunca volverán a usar la camiseta tricolor. Otros, con paciencia y buen desempeño en sus clubes, podrían recibir una segunda llamada en el futuro. Pero para el 2026, su participación es historia.
Las dudas y certezas
Más doloroso aún es el caso de quienes recibieron múltiples convocatorias pero no hicieron el corte final. Hirving Lozano (4 convocatorias) es quizá el más sorprendente: una leyenda de la selección con 72 partidos históricos, pero que en este ciclo no convenció lo suficiente por su baja de juego en el campo y sus problemas fuera de la cancha. Henry Martín (4 convocatorias) también quedará fuera, primero por sus lesiones, a pesar de sus actuaciones en América, y la competencia que existe en la delantera actual del equipo del Vasco
Carlos Acevedo (4 convocatorias), el portero que no logró desplazar al dúo Raúl Rangel-Ángel Malagón, no ha tenido actividad en la portería tricolor, pero ha estado en las últimas cuatro convocatorias de Aguirre. Pelea el tercer puesto de guardameta con Guillermo Ochoa, portero experimentado, quien busca su sexto mundial en su historial y que se piensa que puede dar liderazgo a un grupo que tiene una de las pruebas importantes: jugar el Mundial en casa.
Gilberto Mora (4 convocatorias) ha logrado consolidarse en el mediocampo, pero una lesión pone en duda su lugar en el equipo de Javier Aguirre. Su tratamiento de la pubalgia es la esperanza del cuerpo técnico para que esté listo en dos meses y así subirse a la lista final. Rodrigo Huescas (4 convocatorias) no ganó suficiente consistencia defensiva porque se lesionó la rodilla derecha, cuando parecía que Aguirre había encontrado a uno de sus laterales derechos, la lesión puso dudas para que aparezca en la lista final.
Así también los nombres de Santiago Gimenez, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Romo, quienes tendrán que superar sus lesiones para estar en la lista Final. Javier Orozco, ha sido el único nombre que Aguirre ha mencionado que será difícil que pueda lograr superar su lesión.
Un caso más amable, que ha ganado minutos y ha respondido es Armando González, joven delantero de Guadalajara, quien con pocas convocatorias ha sido regular, ahora que Santi Gimenez se lesionó. Es uno de los elementos que pueden estar en la lista final del Vasco.
Otros nombres que también aparecen en el cierre del proceso y no estaban en la primera línea de la pirámide, pero que llegan en el momento exacto son Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, ambos de Chivas. Sus convocatorias recientes no son casualidad, son señales.
Aguirre suele ajustar piezas específicas en la recta final y estos perfiles responden a necesidades concretas: Gutiérrez aporta dinámica y desequilibrio en tres cuartos, con capacidad de romper líneas y jugar entre espacios; Ledezma, por su parte, ofrece versatilidad táctica, puede ocupar carril, lateral o interior derecho sin desordenar el sistema. No forman parte del núcleo histórico del proceso, pero sí del grupo que todavía compite por el último boleto.
En una lista que ya tiene estructura definida, su irrupción tardía no es experimento: es evaluación directa para ver si pueden convertirse en solución puntual en el Mundial. Ángel Sepúlveda, Guillermo Martínez y Hirving Lozano quedaron en la zona gris: tuvieron oportunidades, jugaron minutos, pero Aguirre decidió que otros merecían más confianza.
La competencia fue brutal. No hay favoritismos en este proyecto. La portería tenía a Rangel inamovible y Malagón como segundo. La defensa estaba copada por Jesús Gallardo, César Montes, Israel Reyes y Johan Vásquez. El mediocampo pertenece a Erik Lira, Carlos Rodríguez y Orbelin Pineda. La delantera tiene a Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega, quien está por reaparecer. Para los que venían de atrás, el camino era angosto.
El Equipo de Aguirre para el Mundial 2026
Estos son los 26 jugadores que, según el historial de convocatorias y últimas apariciones, conformarían la lista final para el Mundial 2026. Son los que ganaron la batalla de Aguirre.
JUGADOR
POSICIÓN
CONVOCATORIAS
1.- Raúl Rangel
Portero
13
2.- Luis Ángel Malagón
Portero
11
3.- Carlos Acevedo
Portero
4
4.- Jesús Gallardo
Defensa
12
5.-César Montes
Defensa
9
6.-Israel Reyes
Defensa
9
7.-Johan Vásquez
Defensa
9
8.-Jorge Sánchez
Defensa
7
9.-Rodrigo Huesca
Defensa
4
10.-Mateo Chávez
Defensa
5
11.- Erik Lira
Mediocampista
11
12.- Carlos Rodríguez
Mediocampista
10
13.-Orbelín Pineda
Mediocampista
8
14.- Luis Romo
Mediocampista
8
15.-Marcel Ruiz
Mediocampista
8
16.-Edson Álvarez
Mediocampista
7
17.-Erick Sánchez
Mediocampista
5
18.-Luis Chávez
Mediocampista
5
19.-Raúl Jiménez
Delantero
7
20.-César Huerta
Delantero
8
21.-Roberto Alvarado
Delantero
9
22.-Alexis Vega
Delantero
7
23.-Santiago Gimenez
Delantero
6
24.-Armando González
Delantero
4
25.-Germán Berterame
Delantero
6
26.-Julián Quiñones
Delantero
6
Todavía en la pelea para Mundial 2026
No todo está escrito. Aunque la pirámide de confianza de Javier Aguirre parece definida, en la Selección Mexicana las inercias cambian en semanas: una lesión, un pico de forma o una necesidad táctica pueden alterar el orden. Este es el grupo que todavía respira en la órbita final.
1. ALEXIS GUTIÉRREZ (Mediocampista, América) – 6 convocatorias
El volante azulcrema ha ganado terreno en las últimas ventanas. Su perfil mixto —interior con recorrido y lectura defensiva— encaja como pieza de rotación. Si sostiene regularidad, puede ser el comodín del mediocampo.
2. DIEGO LAINEZ (Extremo, Tigres) – 8 convocatorias
Es uno de los atacantes con mayor continuidad en el proceso. Su desequilibrio en uno contra uno y capacidad para romper líneas lo mantienen en la órbita final. No es indiscutido, pero su perfil vertical puede ser diferencial en partidos cerrados.
3. RAMÓN JUÁREZ (Defensa, América) – 6 convocatorias
Ha estado en el bloque regular. Puede ocupar zona central o lateral en línea de cuatro. Si el técnico prioriza versatilidad defensiva sobre especialización, su nombre toma fuerza.
4. JESÚS ANGULO (Mediocampista, Tigres) – 7 convocatorias
Polivalente y disciplinado tácticamente. Puede jugar como interior o recostarse a banda. Está en el rango de los “casi seguros”, pero aún necesita cerrar fuerte el semestre.
5. EFRAÍN ÁLVAREZ (Delantero, Chivas) – 5 convocatorias
Perfil zurdo, asociativo, con capacidad para aparecer entre líneas. Su presencia dependerá del equilibrio ofensivo final y del estado físico de los extremos consolidados.
6. BRIAN GUTIÉRREZ (Mediocampista ofensivo, Chivas) – 2 convocatorias
Irrumpió en la recta final. Aporta desequilibrio en conducción y cambio de ritmo en tres cuartos. Es una apuesta fresca: si Aguirre busca un perfil más vertical desde el banquillo, puede colarse.
7. GILBERTO MORA (Mediocampista, Tijuana) – 4 convocatorias
Es el factor incógnita. Aunque actualmente está fuera por lesión, sigue siendo considerado por Aguirre. Su capacidad para generar juego interior y aportar equilibrio lo mantiene como opción condicionada a su recuperación. Si logra volver a ritmo competitivo a tiempo, puede reinsertarse en la discusión final.
8. RICHARD LEDEZMA (Lateral/Volante, Chivas) – 2 convocatorias
Versatilidad pura. Puede desempeñarse como lateral derecho, carrilero o interior sin desordenar el sistema. En torneos cortos, ese tipo de polifuncionalidad suele pesar en el corte final.
9. JULIÁN ARAUJO (Defensa, Celtic) – 3 convocatorias
Su reciente incorporación al Celtic F.C. eleva su contexto competitivo. Ritmo europeo constante y roce internacional fortalecen su argumento. Si Aguirre prioriza la experiencia exterior, su nombre gana valor.
10. OBED VARGAS (Mediocampista, Atlético de Madrid) – 3 convocatorias
Su participación en la estructura del Atlético de Madrid lo coloca bajo estándares tácticos de élite. Aporta intensidad y disciplina posicional. No parte como favorito, pero su contexto internacional lo mantiene visible.
La base está definida, pero las últimas plazas se deciden por matices: versatilidad, momento competitivo y lectura estratégica del cuerpo técnico. En esa zona gris, estos nombres todavía tienen argumentos para viajar.