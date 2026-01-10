Los mexicoamericanos en Chivas, una "tradición" que comenzó en 1939
En febrero de 2022, las Chivas del Guadalajara rompieron una regla auto impuesta por Jorge Vergara que decía que en el club solo podían jugar mexicanos por nacimiento y aquellos que elijan representar al Tri, al contratar a Leslie Ramírez, seleccionada guatemalteca, para su equipo femenil.
Aquella vez la institución, la única que juega solo con mexicanos en la Liga MX, se defendió al decir que solo fue una “declaración” y que no atentaban con los estatutos del cuadro vigentes desde 2002, que dicen que en el conjunto solo puede militar “gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana”.
Sin embargo, esta “tradición” nunca ha estado en contra de los mexicoamericanos, que han jugado para la institución desde 1939, cuando el mediocampista Wintilo Lozano, oriundo de Arizona, se convirtió en el primero, en una etapa en la que el futbol no era profesional en México.
Hay pocos registros del paso de Lozano en la institución, incluso se ha reportado que fichó por el club sin que le pidieran sus papeles de nacionalidad. Se mantuvo el Guadalajara hasta 1945, dos años después de que comenzara el profesionalismo.
“Nací en Arizona y jugué en Chivas. Así es no me salgan con que no soy mexicano. Yo supe que había nacido en el extranjero hasta que me pidieron mi acta de nacimiento (…) pero el documento no me lo pidieron para jugar en el Guadalajara. Con la pinta, tenían”, dijo en declaraciones recogidas en el prologo de la tesis “El rebaño sacralizado: fundación del Guadalajara y devoción por las Chivas”.
Para que hubiera otro mexicoamericano pasaron 42 años, un central, Rafael Gutiérrez Aldaco, quien se mantuvo de 1987 a 1990 en la institución sin sobresalir. Luego, de 1993 a 1997, apareció el portero Eduardo Fernández, oriundo de El Paso, Texas, quien fue suplente, tampoco destacó, pero formó parte de la plantilla que ganó en el Verano de 1997 el título de al mano de Ricardo “Tuca” Ferretti.
Con Fernández, hubo otro elemento mexicoamericano con el que compartió plantilla, Salvador Reyes Jr., hijo del mítico goleador del Rebaño que lleva el mismo nombre. El junior nació en Los Ángeles y a diferencia de su padre, no dejó huella en la única temporada que disputó (1995-96).
La primera polémica por un mexicoamericano
Estos primeros cuatro jugadores no generaron rechazo ni de los aficionados ni de los socios de la entonces Asociación Civil, hasta que en 1998, la directiva Salvador Martínez Garza, dueño entonces del 10 por cierto del club, contrató a Gerardo Mascareño, nacido en Silver Springs, Maryland, y quien procedía del odiado rival de la ciudad, el Atlas.
En aquellos años, el reglamento decía que el primer equipo y todas sus filiales jugarían única y exclusivamente con futbolistas mexicanos, pero no se aclaraba si debían haber nacido en territorio mexicano o tener ascendencia.
Martínez Garza y su equipo de trabajo defendieron e hicieron el fichaje basados en el artículo 30 de la Constitución Política de México, que dice que son mexicanos de nacimiento "los que nazcan en territorio mexicano”, “los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes".
Fue así como se dio el fichaje de Mascareño y se abrió la puerta a modificar los estatutos que son válidos desde 2002 y a otros mexicoamericanos, aunque su paso por el club fue efímero, un semestre, el Verano de 1998, con solo 10 partidos y un gol.
Mascareño no fue renovado, se mantuvo en la Liga MX y en México, país de sus padres y en donde se crió, solo estuvo unos meses en Estados Unidos por el trabajo de su madre. Incluso había jugado para la selección preolímpica que se clasificó a Barcelona 1992.
Todo este contexto no fue suficiente y fue así como se convirtió en la primera “polémica” de un jugador de doble nacionalidad en el que se llama así mismo como “el equipo más mexicano”.
En 2006 llegó un mexicoamericano más, el atacante Jesús Padilla, quien vivió “10 días” en Estados Unidos desde su nacimiento, pero fue registrado por sus padres en México, San Miguel el Alto, Jalisco.
Su firma fue polémica dos años después, cuando Sports Illustrated reveló que nació en California, algo que fue aclarado en una rueda de prensa por él y Néstor de la Torre, entonces presidente deportivo de las Chivas.
"Soy más mexicano que el nopal, amo a México, no me siento gabacho y sólo estuve 10 días en Estados Unidos porque ahí trabajaba la familia, y después regresé a Jalisco, donde fui registrado y tengo mi acta de nacimiento del Alto", afirmó Padilla.
Solo era el inicio. La migración de mexicanos a Estados Unidos aumentaba conforme pasaban los años, hasta el punto actual, que se calcula, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen más de 37 millones de personas de origen tricolor en la nación vecina.
Carlos Borja, en 2008, fue el siguiente en integrarse, pero no debutó en el primer equipo y solo estuvo en la fuerzas básicas hasta 2010. Alejandro Zendejas, actual figura del América, continuó la historia, sin embargo no se afianzó y disputó 23 partidos en dos etapas entre 2016 y 2020, cuando fue transferido al Necaxa.
Zendejas es uno de los casos que más “duelen” a la afición de las Chivas, ya que el mediocampista fue clave en el tricampeonato del América y vive un presente tan positivo que pelea un lugar en la selección de Estados Unidos al Mundial de 2026.
Los mexicamoamericanos más exitosos
Los dos mexicoamericanos más destacados en la historia de las Chivas son Isaac “Conejito” Brizuela y Miguel Ponce, ambos fueron importante del último título de liga, el Clausura 2017.
Ponce participó en 292 partidos con los Rojiblancos y Brizuela, quien salió previo a este torneo, 339. Ponce ganó también dos Copas MX y una Supercopa, mientras que el Conejito estuvo en esas conquistas de Miguel, además de la Concachampions de 2018.
La nueva oleada de estadounidenses
El mundo y México han cambiado desde la etapa de Mascareño. Ahora es común ver a jugadores nacidos en Estados Unidos representando a la selección mexicana.
Ya son pocos los que se escandalizan por fichajes de doble nacionalidad en unas Chivas que en los últimos años, tras la muerte de Jorge Vergara en 2019, y la toma de poder de su hijo, Amaury, han tenido a un seleccionado peruano (Santiago Ormeño) y en la plantilla actual hay un español, el portero Oscar Whalley.
En la actual nómina hay seis elementos oriundos del vecino del norte, Sergio Aguayo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, la nueva incorporación.
Junto con ellos, el seleccionado estadounidense Cade Cowell, acaba de abandonar la plantilla luego de dos años en los que disputó 69 partidos con 12 goles y 12 asistencias.
Las Chivas han virado al mercado estadounidense por necesidad, ya que el no poder firmar extranjeros, en una liga que permite nueve por plantilla y siete en el campo, los pone en desventaja para competir.
Por ello, cada vez más será común ver elementos de doble nacionalidad, algo que pasa en la selección mexicana, en la que Javier Aguirre ha considerado a naturalizados como Germán Berterame o Julián Quiñones en el proceso al Mundial 2026.
El mundo cambia y eso incluye a las Chivas, que sueñan con ser protagonistas con una nómina cada vez más multicultural, mientras se aferran con las uñas a sus tradiciones.
Lista de mexicoamericanos que han jugado en Chivas
- Wintilo Lozano (1939-1945)
- Rafael Gutérrez Aldaco (1987 a 1990)
- Eduardo Fernández (1993-1997)
- Salvador Reyes Jr. (1995-1996)
- Gerardo Mascareño (1998)
- Jesús Padilla (2006-2009 y 2011-2012)
- Carlos Borja (2008-2010)
- Miguel Ponce (2010-2014, 2014-2017 y 2018-2022)
- Isaac Brizuela (2015-2020)
- Alejandro Zendejas (2016-2017 y 2018-2020)
- Cade Cowell (2024-2026)
- Fidel Barajas (2024-2025)
- Daniel Aguirre (2024-actual)
- Leonardo Sepúlveda (2024-actual)
- Richard Ledezma (2025-actual)
- Efraín Álvarez (2025-actual)
- Sergio Aguayo (2025-actual)
- Brian Gutiérrez (2026-actual)