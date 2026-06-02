Los números ya eligieron dueño: la Selección Mexicana define los dorsales de su Mundial
Los números de un Mundial nunca son simples números. Son fotografías que quedan atrapadas en la memoria colectiva. Son la forma en que una generación recuerda a sus héroes. El 13 de Ochoa volando en Rusia. El 4 de Rafa Márquez ordenando desde el fondo. El 9 de los goleadores. El 10 de quienes cargan con la imaginación de todo un país.
Por eso, cuando México reveló los dorsales que utilizarán sus 26 futbolistas en la Copa del Mundo de 2026, también mostró algo más profundo: la mezcla de pasado, presente y futuro que Javier Aguirre llevará al torneo.
Guillermo Ochoa conservará el 13, el número que ya forma parte de su propia historia. A sus 40 años, el portero disputará su sexto Mundial y volverá a caminar hacia una cancha mundialista con el mismo dorsal que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del futbol mexicano.
Raúl Rangel tendrá el 1. Una señal poderosa. El número del arquero titular, del hombre al que Aguirre le ha entregado la confianza durante la recta final de la preparación.
En la defensa aparece otro mensaje. Edson Álvarez llevará el 4. El capitán hereda uno de los dorsales más pesados de la historia reciente de México, reservado tradicionalmente para los líderes. A su lado estarán Jorge Sánchez con el 2, César Montes con el 3 y Johan Vásquez con el 5.
En el medio campo conviven experiencia y juventud. Luis Romo usará el 7, Álvaro Fidalgo el 8 y Orbelín Pineda el 17. Pero entre ellos aparecen dos nombres que representan el futuro inmediato de la selección: Obed Vargas con el 18 y Gilberto Mora con el 19, dos futbolistas llamados a escribir algunos de los próximos capítulos del Tri.
Y adelante, los números más emblemáticos encontraron dueño. Raúl Jiménez portará el 9, el dorsal del centrodelantero. Alexis Vega llevará el 10, el número que suele reservarse para los futbolistas capaces de cambiar un partido con una jugada. Santiago Giménez usará el 11, mientras que Julián Quiñones tendrá el 16 y César Huerta el 21. Y Armando González el 14, que fuera de Javier Hernández.
Cada uno de esos números comenzará a construir su propia historia a partir del 11 de junio.
Porque los Mundiales tienen una extraña manera de convertir cifras en recuerdos.
Dentro de algunos años, nadie necesitará mencionar el nombre completo. Bastará con decir "el 13", "el 4", "el 9" o "el 19" para regresar a una atajada imposible, un gol decisivo o una noche que hizo vibrar al país entero.
Hoy son apenas números impresos sobre una camiseta verde. Dentro de unas semanas podrían convertirse en parte de la memoria de México.
Los dorsales de México para el Mundial 2026
Porteros
- 1 Raúl Rangel
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
Defensas
- 2 Jorge Sánchez
- 3 César Montes
- 4 Edson Álvarez
- 5 Johan Vásquez
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 23 Jesús Gallardo
Mediocampistas
- 6 Erik Lira
- 7 Luis Romo
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 26 Brian Gutiérrez
Delanteros
- 9 Raúl Jiménez
- 10 Alexis Vega
- 11 Santiago Giménez
- 14 Armando González
- 16 Julián Quiñones
- 21 César Huerta
- 22 Guillermo Martínez
- 25 Roberto Alvarado