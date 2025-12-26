Manchester United respira en el Boxing Day tras vencer al Newcastle
Manchester United derrotó 1-0 al Newcastle United este viernes 26 de diciembre, en partido correspondiente a la Jornada 18 de la Premier League 2025-26 disputado en Old Trafford. El único tanto del encuentro llegó en el primer tiempo gracias a una espectacular volea de Patrick Dorgu al minuto 24, su primer gol en liga con los Red Devils, tras un balón parcialmente despejado dentro del área.
El partido, el único programado en la Premier League este Boxing Day, rompiendo con más de una década de tradición de múltiples encuentros en esta fecha, tuvo un ritmo intenso, aunque escaso en ocasiones claras de gol. El United, incluso con la ausencia de figuras clave como su capitán Bruno Fernandes y otros por lesión o compromisos con la Copa Africana de Naciones, supo gestionar la ventaja y proteger su arco ante la insistencia de los Magpies.
Te puede interesar: Boxing Day 2025, el fin de una tradición victoriana en la Premier League
A pesar de dominar territorialmente durante varios tramos del complemento, Newcastle no logró concretar sus oportunidades más destacadas, incluyendo un disparo al travesaño y varias jugadas de peligro que hicieron temblar a la defensa local. El técnico Eddie Howe buscó variantes ofensivas, pero ninguna logró quebrar la defensa de United, que celebró su primera portería imbatida en casa desde hace semanas.
Con este resultado, Manchester United asciende al quinto lugar de la tabla, con 29 puntos, igualando momentáneamente en unidades a sus rivales en puestos europeos, aunque con un partido más disputado. Newcastle, por su parte, se mantiene con 23 unidades en la zona media de la clasificación, buscando consolidarse en lo que resta de la temporada.
La victoria no solo representa un respiro para los dirigidos por Ruben Amorim, sino un impulso moral de cara a la congestión de partidos en el calendario invernal, acercándolos a la pelea por puestos europeos.