Marcel Ruiz y la forma en la que sedujo a Javier Aguirre
Marcel Ruiz debutó en la selección mexicana en marzo de 2023. Participó cuatro minutos en un duelo ante Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf. Después de ello, no volvió a ponerse la verde hasta 2025, tras el título del Toluca.
Jaime Lozano no lo consideró ni para la Copa Oro que obtuvo México en 2023 ni para el fracaso de la Copa América en 2024. Tampoco llamó la atención de Javier Aguirre, en el comienzo de su gestión en julio de 2024.
Fue hasta que se consolidó en el Toluca que ganó el título del Clausura 2025, en donde se consolidó como uno de los baluartes del medio campo del equipo dirigido por Antonio Mohamed, que el “Vasco” le dio una oportunidad.
“No quería a Marcel Ruiz, pero mi cuerpo técnico insistió. Pero ya está. Es una gran revelación”, explicó Aguirre sobre la forma en la que cambió de opinión sobre Marcel.
Desde que Javier Aguirre lo llamó por primera vez en julio de 2025, no ha faltado en una convocatoria del Tri. Son 13 partidos, la mayoría como titular y un gol, pero sobre todo, encontró su lugar en el centro del campo, junto a Gilberto Mora y Edson Álvarez.
No parece que alguien pueda bajar de la lista a Marcel, quien con 25 años apunta a ser uno de los elegidos para el Mundial 2026, que México organizará juntos. Estados Unidos y Canadá.
Menos cuando su rendimiento sigue a la alza con el Toluca, que llegó a la final del torneo Apertura 2025, en la que buscará el bicampeonato ante los Tigres. En la fase regular, Ruiz despachó dos goles y dos asistencias.
Pero lo mejor de todo es que ha portado el gafete de capitán en toda la fase final, ante la ausencia del portador original del brazalete, Alexis Vega, quien no juega por una lesión desde la decimoquinta jornada del campeonato, en octubre.
Ese es otro crecimiento que ha tenido Marcel de la mano de Mohamed y Aguirre, ser un líder vocal en el campo, en donde es de los que más habla con el árbitro y trata de meterse en las cabezas de sus rivales.
Es joven, pero su experiencia data desde los 17 años, cuando empezó su carrera en el Querétaro, a los 19 dio el salto al Tijuana, con 60 partidos en torneos de primera división y a los 21 se marchó al Toluca.
En el Querétaro ya daba destellos de que tendría una buena carrera y en el Tijuana lo confirmó, pero no fue hasta que ganó el título con el Toluca que le dieron una oportunidad en la selección.
“Tengo que aprovechar mi momento futbolístico, la oportunidad que me brindan y estar listo. Siempre estuve tranquilo y eran decisiones del entrenador que respetaba, ahora no se daba y ahora sí. Debo aprovechar”, comentó Marcel sobre su ausencia tantos años en el Tri.
Si un título con el Toluca lo catapultó como inamovible en las convocatorias, el bicampeonato podría ser el golpe final para estar entre los elegidos en 2026. Todo se definirá el domingo, en el partido de vuelta de la final del Apertura 2025.