México cambiará de piel en cada partido: el Mundial de los tres uniformes
Los Mundiales suelen ordenar las cosas. Un uniforme para los días importantes, otro para las emergencias cromáticas y una rutina que se repite torneo tras torneo. Los equipos cambian de rivales, de entrenadores y hasta de generaciones enteras, pero casi nunca cambian de piel más de lo necesario. México hará exactamente lo contrario.
Acto I: el verde que siempre vuelve
El 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, México debuta ante Sudáfrica con la playera de toda la vida. Verde, short blanco, calcetas rojas. Los colores de la bandera están repartidos en once cuerpos. El portero, de magenta. Enfrente, los Bafana Bafana de amarillo, como manda su historia.
No hay sorpresa en este primer acto. El Tri es local administrativo, así que viste de casa, y el verde es el verde de siempre: el del calendario azteca bordado en el pecho, el de las generaciones que vinieron antes, el del escudo que pesa más de lo que debería. Primer partido de la Copa del Mundo. Primer uniforme. Todo en orden.
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Acto II: el negro que regresa del pasado
Ocho días después, el 18 de junio en Guadalajara, México sale de negro ante Corea del Sur. Y ahí es donde la historia se complica.
La última vez que el Tri usó el uniforme negro en un Mundial fue Sudáfrica 2010. Todos recuerdan lo que pasó: el gol de Tévez con offside escandaloso, la eliminación en octavos, el verano que se cayó a pedazos. El negro no guarda buenos recuerdos. Y sin embargo vuelve, dieciséis años después, en la Copa que México organiza en casa, con el país entero mirando.
No es una decisión sentimental. Es una consecuencia del contraste cromático: Corea del Sur viste de morado en este partido y el verde del Tri no genera suficiente diferencia visual. La FIFA asigna el negro. La historia hace lo demás.
El portero saldrá de verde olivo con detalles en magenta. Corea, de morado. Y México, de negro por primera vez en dieciséis años, intentará escribir un final distinto al que dejó pendiente en Johannesburgo.
Acto III: el blanco que cierra el ciclo
El 24 de junio, de vuelta en el Azteca, México enfrenta a Chequia. Pero en el papel administrativo de la FIFA, los checos son los locales. Eso significa que el Tri debe ceder el color, salir de visitante, vestir el blanco.
Es la segunda equipación: blanco con vivos verdes, el tricolor en las mangas, una referencia retro que recupera algo de la estética de otras épocas. El portero, de morado. Chequia, de rojo y azul marino.
Tres partidos. Tres uniformes. Verde, negro y blanco. Una trilogía que ningún equipo había completado en una sola fase de grupos y que México no diseñó como declaración de intenciones sino que simplemente le fue llegando, partido a partido, por la mecánica del torneo.
La afición que llene los estadios verá a su selección cambiar de piel tres veces en trece días. Como si cada partido fuera un acto distinto de la misma obra. Y cuando acabe la fase de grupos —si todo sale bien, si el Tri avanza— quedará flotando la pregunta que nadie puede responder todavía: ¿de qué color saldrá México cuando se llegue a 16vos de final, cuando la Copa de verdad empiece?