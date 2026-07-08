México en los Mundiales: Aguirre cumplió su promesa, pero la frontera sigue intacta
El dato es frío, pero resume casi un siglo de futbol: dieciocho participaciones mundialistas, tres Copas del Mundo organizadas y, en 2026, un noveno lugar que vuelve a dejar a México a un paso de romper la barrera que lo ha perseguido durante generaciones.
Javier Aguirre insistió en cambiar la conversación, tras escuchar que sus jugadores tenían metas altas. Su objetivo era colocar a México en el Top 10 del torneo. Lo consiguió. México terminó noveno entre las 48 selecciones del Mundial 2026. Inglaterra volvió a detener al Tri en los octavos de final y los cuartos siguieron siendo una puerta cerrada.
La decimoctava participación mundialista de México termina así convertida en un reflejo de casi un siglo de historia. Desde aquel debut en Uruguay 1930 hasta el Mundial organizado en casa en 2026, la Selección ha cambiado de generaciones, entrenadores, estilos y protagonistas, pero hay una constante que atraviesa todas las épocas: competir ya no es el problema; el desafío es el mismo, dar el siguiente paso.
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Los dos momentos de mayor gloria continúan siendo 1970 y 1986. En ambas ocasiones, con el país como anfitrión, México alcanzó los cuartos de final y concluyó sexto del torneo. Ninguna otra generación ha logrado igualar ese recorrido.
Después llegaron las ausencias de 1974, 1982 y la sanción de Italia 1990 por el caso de los "Cachirules". Luego apareció la etapa más estable de la Selección: desde Estados Unidos 1994, México ha disputado todos los Mundiales. La continuidad se convirtió en una virtud. Romper el techo, no.
Esa continuidad, sin embargo, vino acompañada de una frustración recurrente. El "Tri" convirtió los octavos de final en una especie de estación permanente. Superó la fase de grupos una y otra vez, pero nunca encontró el partido que lo impulsara hacia los cuartos. Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 terminaron con la misma sensación: el equipo competía, ilusionaba y después se despedía en el primer duelo de eliminación directa. Solo Catar 2022 rompió esa rutina, aunque para peor, con una eliminación en la fase de grupos.
La Copa del Mundo de 2026 parecía ofrecer una oportunidad distinta. México recuperó protagonismo como anfitrión, avanzó a los octavos de final y volvió a reunir a un país entero alrededor de la ilusión. Sin embargo, la historia encontró un desenlace conocido. La derrota 3-2 frente a Inglaterra puso punto final al torneo para el equipo de Javier Aguirre.
El Vasco quiso cambiar también esa narrativa. Nunca prometió ser campeón ni habló de hazañas imposibles. Propuso un objetivo medible: colocar a México entre los diez mejores del Mundial. Lo consiguió. El noveno lugar certifica que la Selección dio un paso adelante en el nuevo formato de 48 equipos.
Pero el propio técnico sabía que las estadísticas no bastan para cambiar la historia. El futbol mexicano no será recordado por haber terminado noveno. Será recordado el día que vuelva a instalarse entre los ocho mejores del planeta.
Ese es el legado que Javier Aguirre deja a Rafael Márquez. El Vasco reconstruyó una selección, volvió a reconciliarse con su gente y la devolvió a competir contra cualquiera. Incluso logró el objetivo que él mismo fijó antes del Mundial.
Ahora la misión cambia de manos. Márquez ya no recibe un equipo obligado a reconstruirse. Recibe uno que aprendió a estar entre los diez mejores del mundo. El reto será demostrar que ese lugar no es la meta definitiva, sino el punto de partida para romper, de una vez por todas, la frontera que México persigue desde 1970.
Del noveno al cuadragésimo octavo: el mapa completo del Mundial 2026
El noveno lugar de México cuenta solo una parte de la historia. Detrás de esa posición quedaron 39 selecciones que vivieron desenlaces distintos en el primer Mundial de 48 participantes, un torneo que amplió las oportunidades de clasificar, pero mantuvo intacta la dificultad de llegar hasta el final.
Junto con México, otras nueve selecciones fueron eliminadas en los octavos de final. Colombia terminó décima; Brasil, undécima; Estados Unidos, duodécimo; Portugal, decimotercero; Canadá, decimocuarto; Egipto, decimoquinto; Paraguay, decimosexto; Países Bajos, decimoséptimo, y Alemania, decimoctavo. Todos compartieron el mismo destino: sobrevivieron a la fase de grupos, pero quedaron fuera en el primer cruce de eliminación directa. La presencia de campeones del mundo como Brasil y Alemania confirma que, en un torneo de esta magnitud, la diferencia entre seguir compitiendo o regresar a casa suele reducirse a un solo partido.
A partir del lugar 19 aparecen los equipos que no lograron superar la fase de grupos. Costa de Marfil encabeza ese bloque, seguida por Croacia, Japón, Australia, República Democrática del Congo y Ghana. Ecuador y Sudáfrica compartieron la posición 25, mientras que Suecia, Austria, Bosnia y Herzegovina y Argelia completan la parte media de la clasificación.
Más abajo aparecen Senegal (31), Cabo Verde (32), Irán (33), Corea del Sur (34), Turquía (35), Escocia (36), Uruguay (37), Arabia Saudita (38), Chequia (39) y Nueva Zelanda (40), selecciones que llegaron con aspiraciones de avanzar, pero nunca encontraron la regularidad necesaria para mantenerse con vida.
Los últimos lugares reflejan otra de las grandes novedades del Mundial ampliado. Catar finalizó en el puesto 41, seguido por Curazao (42), Panamá (43), Jordania (44), Haití (45), Uzbekistán (46), Túnez (47) e Irak (48). Para varias de estas selecciones, el simple hecho de clasificarse representó un logro histórico. Curazao, Jordania y Uzbekistán escribieron por primera vez su nombre en una Copa del Mundo, demostrando que el nuevo formato abrió la puerta a países que durante décadas solo pudieron mirar el torneo desde la distancia.
Entre el noveno lugar de México y el cuadragésimo octavo de Irak hay 39 posiciones de diferencia, pero una misma realidad: en un Mundial cada vez más grande, participar es un sueño al alcance de más selecciones; competir por el título sigue siendo un privilegio reservado para muy pocas.