MONTERREY, NUEVO LEÓN.— Dieciocho años tuvieron que pasar para que Monterrey volviera a recibir a la Selección Mexicana. La espera terminó con una noche de gritos, reclamos, ovaciones y, sobre todo, una victoria que Rafael Márquez necesitaba para comenzar a construir su propia historia al frente del Tricolor.

El Estadio BBVA recibió al equipo con un ambiente que recordó la importancia de jugar en casa. “¡México, México!” retumbó desde las tribunas. Después llegó otro grito: “¡Dale México, dale México!”. La afición tenía dos favoritos desde antes del silbatazo: Gilberto Mora y Julián Quiñones, los futbolistas que durante el Mundial de 2026 se convirtieron en protagonistas de la Selección y que ahora volvían a cargar con parte de la ilusión mexicana.

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Márquez también tenía una cuenta pendiente. Después de cinco partidos sin conocer la victoria, el entrenador buscaba su primer triunfo como seleccionador. La derrota 3-2 en Kingston había complicado la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League y obligaba a México a responder en Monterrey.

Para conseguirlo, el técnico modificó su alineación. Presentó cinco cambios, con una defensa renovada con Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Israel Reyes y Mateo Chávez. Raúl Rangel apareció en la portería, mientras que Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Mora se encargaron de la zona media. Adelante, Jesús Corona, Roberto Alvarado y Quiñones recibieron la responsabilidad ofensiva.

Jamaica tuvo la primera aproximación por el costado derecho, pero México pronto tomó la iniciativa. Al minuto cuatro, Quiñones controló de pecho un centro de Alvarado y estuvo cerca de abrir el marcador. La jugada terminó anulada por fuera de lugar, aunque anticipó la conexión que buscaba Márquez entre Mora, Tecatito y el atacante del Al-Qadsiah.

Al siete llegó la primera tarjeta amarilla. Courtney Clarke golpeó a Mora en una acción que encendió las alarmas. México aprovechó el tiro libre para acercarse al área rival. Huescas terminó la jugada y Márquez, desde la zona técnica, pidió con las manos mayor presencia ofensiva.

El Tricolor encontró profundidad por las bandas. Al minuto 13, Tecatito desequilibró y mandó un centro que Alvarado remató de cabeza. Jahmali Waite desvió el balón y evitó el primero. Instantes después, Corona probó desde media distancia, pero su disparo pasó junto al poste izquierdo.

La tribuna volvió a hacerse escuchar al minuto 18. El “México, México” acompañaba a un equipo que había comenzado con intensidad, aunque el ritmo pronto comenzó a disminuir.

Mora retrocedió algunos metros para pedir la pelota e intentar construir el juego, pero México perdió varios balones y permitió que Jamaica encontrara espacios para atacar al contragolpe. Márquez regresó a la banca con un gesto de preocupación. La intensidad inicial había desaparecido y el partido comenzaba a complicarse.

Al 24, Erik Lira tuvo que intervenir para recuperar un balón después de un tiro de esquina en el área jamaiquina. Renaldo Cephas condujo hasta el área y reclamó un penal en el área mexicana, pero el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón consideró limpia la intervención del mediocampista mexicano. El Tricolor evitó una situación de peligro y Lira fue ovacionado por evitar el gol en contra.

La respuesta llegó dos minutos después. Álvaro Fidalgo apareció dentro del área y mandó un centro que no encontró rematador. Quiñones, rodeado por tres defensores, no pudo alcanzar la pelota. El encuentro recuperó intensidad y Márquez aprovechó para motivar a sus futbolistas desde la banca.

Al 28, Tecatito recibió un pase filtrado, controló y engañó a su marcador con un movimiento hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Encontró el espacio para disparar, pero un defensor jamaiquino rechazó el balón prácticamente sobre la línea de gol. La afición volvió a responder con el grito de “México, México”.

Lira se convirtió en el corazón del mediocampo. Peleó cada pelota, recuperó balones y buscó darle salida al equipo. México insistía, aunque Jamaica resistía cada aproximación.

Al 31, Mora filtró un pase que encontró a Mateo Chávez. El lateral disparó y nuevamente un defensor jamaiquino salvó sobre la línea. La pelota no quería entrar. Un minuto después, Tecatito volvió a llegar a línea de fondo, mandó un centro que no encontró a Quiñones y Huescas terminó la acción con un disparo desviado.

Márquez pedía paciencia a su defensa. Sabía que cada pérdida podía convertirse en una oportunidad para Jamaica. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 35. Jesús Corona recibió la pelota y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería de Waite.

El atacante rompió una sequía goleadora con la Selección que se extendía desde el 8 de septiembre de 2021, cuando marcó ante Panamá en las eliminatorias mundialistas. Más de cinco años después volvió a celebrar con el Tricolor.

De sus 11 goles con México, ocho llegaron en partidos oficiales. Su anotación tuvo un significado especial: después de varias aproximaciones que no habían encontrado recompensa, Tecatito abrió el camino para que Monterrey volviera a celebrar un gol de la Selección.

Después de la anotación, Márquez llamó a Orozco para darle indicaciones y Andrés Guardado también se acercó para transmitir tranquilidad a los futbolistas. El estadio premió el esfuerzo con otro “México, México”. El equipo había encontrado la ventaja, aunque todavía necesitaba sostenerla.

La Hormiga se roba los reflectores

México regresó del descanso sin modificaciones. Márquez decidió mantener a los once que habían iniciado el encuentro, aunque desde la banca comenzaron a prepararse algunas alternativas. Alexis Vega, Armando González, Santiago Sandoval, Andrés Montaño y Obed Vargas recibieron la indicación de calentar.

La tribuna tenía un favorito: la Hormiga González. Su nombre comenzó a escucharse con fuerza mientras el segundo tiempo avanzaba.

El Tricolor perdió intensidad. Al 52, Quiñones entregó mal una pelota, pero Erik Lira apareció nuevamente para recuperarla. El mediocampista de Cruz Azul se había convertido en el escudo de México, un futbolista dispuesto a corregir los errores de sus compañeros.

Dos minutos después, Márquez llamó a Santiago Sandoval. Andrés Guardado tomó al joven delantero para explicarle lo que tendría que hacer en la cancha. Mientras tanto, el entrenador observaba el partido. Raúl Rangel descolgó una pelota y el técnico pidió calma.

Segundos después llegó una postal que retrató el trabajo del cuerpo técnico: Márquez abrazó a Sandoval y le explicó lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. Guardado permaneció a un costado, atento a la conversación.

Al 57 llegó el primer movimiento. Salió Roberto Alvarado y entró Santiago Sandoval con el número nueve. Quiñones permaneció en el campo, ahora como referencia ofensiva. Cuatro minutos después, el colombiano recibió una tarjeta amarilla.

En las tribunas, Monterrey también jugaba su partido. Comenzó la ola y el estadio volvió a recordar que habían pasado 18 años desde la última vez que recibió a la Selección Mexicana. Al minuto 65, el grito fue unánime: “¡Hormiga, Hormiga!”.

La afición quería ver a Armando González. También reclamaba oportunidades para Kevin Álvarez y Andrés Montaño. Márquez, sin embargo, no se apresuró. No quería desprenderse de Quiñones, su goleador, a quien había colocado como delantero centro.

Al 71 realizó dos modificaciones: Jesús Corona dejó su lugar a Andrés Montaño y Rodrigo Huescas salió para permitir el ingreso de Kevin Álvarez.

El segundo tiempo no tenía la intensidad del primero. México perdió profundidad y los cambios todavía no conseguían modificar el desarrollo del encuentro. Márquez conversaba con Guardado sobre los siguientes movimientos, mientras desde las gradas insistían con el nombre de la Hormiga.

El cuerpo técnico incluso mandó a calentar a Santiago Giménez. Márquez parecía dispuesto a modificar nuevamente el ataque, pero al minuto 76 detuvo los movimientos.

La decisión no cayó bien. Comenzaron los silbidos en el Estadio BBVA. Los 51 mil aficionados querían ver a González en la cancha y la paciencia empezaba a agotarse.

Tres minutos después, el entrenador finalmente se decidió. Alexis Vega y Armando González recibieron la indicación de ingresar. La respuesta de la tribuna fue inmediata: el estadio estalló en aplausos y ovaciones.

Guardado se acercó a la Hormiga para darle instrucciones. Le pidió intensidad, que peleara cada pelota y que no dejara de presionar en la línea ofensiva.

Al 82 se concretaron los cambios: Vega y González entraron por Quiñones y Mora. Los dos futbolistas que habían encendido la ilusión mundialista abandonaron el terreno de juego entre aplausos. La responsabilidad pasaba ahora a otros nombres.

México buscaba cerrar el partido y Márquez quería asegurar una victoria que se le había negado desde que tomó el mando de la Selección.

Al 85, Álvaro Fidalgo recibió una fuerte entrada de Denzel Hall. El jamaiquino planchó al mediocampista mexicano cuando se dirigía hacia el arco rival. La acción interrumpió otra aproximación del Tricolor y elevó la tensión en los minutos finales.

La primera victoria de Márquez

El silbatazo final terminó con una espera que había durado seis partidos. Rafael Márquez consiguió su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana. Después de cinco encuentros sin ganar, el técnico encontró en Monterrey el resultado que necesitaba para comenzar a darle forma a su proyecto.

La noche también dejó una nueva cita en el calendario. México avanzó al Final Four de la Nations League, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Estados Unidos será su rival en semifinales, mientras que Canadá y Panamá disputarán el otro boleto a la final.

Monterrey esperó 18 años para volver a recibir a México. La afición ovacionó a sus figuras, pidió a sus jóvenes y acompañó al equipo durante una noche que terminó con una victoria necesaria.

Márquez llegó con una deuda pendiente: ganar. Se marchó con su primer triunfo como seleccionador y con una nueva prueba en el horizonte. Esta vez, ante Estados Unidos.

La ilusión que nació durante el Mundial todavía necesita resultados para sostenerse. En Monterrey, al menos, el Tricolor encontró el primero de una nueva etapa. Aunque al final se fue abucheado, pero con el pase.