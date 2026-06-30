México juega otro Mundial: es la única selección con tres jerseys y rompe pronósticos de ventas
Mientras la Selección Mexicana busca romper la barrera deportiva que la persigue desde hace décadas, fuera de la cancha ya juega otro torneo. Uno que se disputa en las tiendas, en el mercado global y en las estrategias comerciales de una de las marcas deportivas más importantes del mundo.
Desde 2007, la relación entre Adidas y el Tricolor se ha convertido en una de las más valiosas de su portafolio. México pertenece al exclusivo grupo de selecciones AAA, la categoría que reúne los contratos comerciales más importantes de la empresa, con acuerdos valuados en varias decenas de millones de dólares por temporada.
Lo llamativo es que México comparte ese nivel con potencias como Argentina, Alemania e Italia, pese a ser la única selección de esa categoría que nunca ha conquistado una Copa del Mundo.
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La apuesta para el Mundial de 2026 confirma ese estatus. Ninguna de las otras 13 selecciones patrocinadas por la marca tendrá tres camisetas oficiales. Sólo México. El uniforme local, el de visitante y una tercera edición desarrollada junto con Someone Somewhere forman parte de una estrategia que busca aprovechar el enorme peso comercial del país como anfitrión de la Copa del Mundo.
Incluso, dentro de la empresa se estima que durante el ciclo mundialista podrían comercializarse cerca de tres millones de artículos relacionados con la Selección Mexicana, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento serían camisetas.
"Es una muestra de la apuesta que queremos hacer por conectar con el consumidor mexicano", explicó Ana Belén Fernández, vicepresidenta de Marketing para Latinoamérica.
La respuesta de la afición ya comenzó. La demanda de los nuevos uniformes supera las previsiones iniciales, impulsada por el hecho de que México vuelve a organizar una Copa del Mundo. El uniforme verde sigue siendo el más vendido, aunque la verdadera sorpresa ha sido el negro.
Paradójicamente, ese diseño fue uno de los más cuestionados cuando apareció rumbo a Sudáfrica 2010. En aquel momento rompía con la tradición de vestir los colores nacionales y generó una fuerte polémica. Hoy ocurre exactamente lo contrario: se ha convertido en uno de los jerseys más buscados por los aficionados.
La explicación va más allá del color. Cada uniforme busca representar elementos que conecten con la identidad del país. El Calendario Azteca, las grecas y distintos símbolos prehispánicos forman parte del concepto creativo, después de un proceso en el que los diseñadores visitan cada nación para conocer su cultura antes de desarrollar sus colecciones.
"Si el aficionado no se siente representado en la camiseta, sería un fallo de la marca", afirmó Fernández.
El potencial comercial de México también rebasa sus fronteras. Los dos mercados donde más se vende el uniforme nacional son México y la comunidad mexicana en Estados Unidos, aunque la camiseta también tiene presencia en Europa y Asia gracias al alcance global del Mundial.
Con el torneo disputándose en territorio mexicano, la compañía asegura haber preparado inventarios suficientes para responder a una demanda que espera alcance niveles históricos.
En la cancha, México intentará llegar más lejos que nunca. Fuera de ella, ya juega en la misma liga comercial que los campeones del mundo.