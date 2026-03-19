"México no puede permitir esta injusticia", embajador sobre Irán, EEUU y el Mundial
Ante la negativa de Estados Unidos de otorgar visas a jugadores de la selección de Irán para disputar la Copa del Mundo, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, busca que México tenga un papel activo ante la FIFA para trasladar sus partidos de la primera ronda a territorio mexicano. La solicitud también se apoya en los 123 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
En entrevista con Sports Illustrated México, el embajador de la nación asiática en nuestro país resaltó que al ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México “no puede permitir esta injusticia”, por lo que espera pueda interceder en favor del seleccionado iraní.
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“México, como uno de los países anfitriones, no puede permitir que esta injusticia se mantenga. Confiamos en la relación histórica entre nuestros países para que pueda ayudarnos a encontrar una solución”.
El calendario actual establece que Irán enfrente a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de junio, ambos partidos en Los Ángeles, mientras que su último encuentro de la fase de grupos, contra Egipto, está programado para el 26 de junio en Seattle. Sin embargo, para las autoridades iraníes ese escenario resulta cada vez más difícil de sostener debido al deterioro de la relación política con Estados Unidos.
Pasandideh agradeció la postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina se mostró abierta a que México reciba los partidos de Irán si así lo determina la FIFA.
“En México tenemos a la presidenta Sheinbaum, una líder con una política exterior impresionante. Respondió muy rápido y dijo que estaba abierta a recibir los partidos si la FIFA lo considera posible”, señaló.
El embajador explicó que ha solicitado apoyo a los representantes de la oficina de la FIFA en México, encabezada por Jurgen Mainka, aunque aclaró que las negociaciones formales son conducidas por la federación iraní de futbol. Paralelamente, mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin confirmación oficial de la FIFA
El martes, la FIFA respondió a consultas de medios sobre la posibilidad de trasladar los partidos de Irán a México. El organismo indicó que mantiene comunicación con todas las federaciones participantes, aunque por ahora prevé que el calendario se dispute conforme a lo programado.
Pasandideh aseguró que no ha recibido notificación oficial de esa postura.
“Como estoy en México y la FIFA comunica estas decisiones directamente a la federación iraní, no hemos confirmado si lo que circula en los medios es correcto. No pedimos un trato especial, solo que se respeten las reglas. El futbol debe servir para promover la amistad y la paz”, afirmó.
Mientras no exista una comunicación formal, Irán mantiene su postura de buscar que sus partidos se jueguen en México, al considerar inviable disputar encuentros en territorio estadounidense.
Impacto del conflicto y preparación del equipo
El embajador también describió el impacto del conflicto en su país: “Llevamos más de 20 días con los aeropuertos cerrados y seguimos en una situación de guerra. Más de 53 mil casas han sido destruidas. En Teherán, miles de personas perdieron sus hogares y viven en condiciones muy difíciles”.
La incertidumbre también afecta la preparación del equipo. Los jugadores se encuentran en Irán entrenando de forma individual, ya que la liga local fue suspendida tras los ataques y el estadio nacional, Azadi, sufrió daños significativos.
“En nuestras ciudades no hay condiciones de seguridad para entrenar con normalidad. Si la FIFA acepta trasladar los partidos a México, la selección saldría por vía terrestre hacia Estambul y desde allí viajaría a México para iniciar su preparación”, explicó.
Irán, potencia asiática en ascenso
En lo deportivo, la selección iraní vive un buen momento. Actualmente ocupa el puesto 20 del ranking de la FIFA y es la segunda mejor selección de Asia, solo detrás de Japón.
En las eliminatorias asiáticas fue el segundo equipo en asegurar su boleto al Mundial tras ganar seis de sus primeros ocho partidos en la tercera ronda. La edición de 2026 sería su séptima participación en la Copa del Mundo y la cuarta consecutiva.
“La gente en Irán ama el fútbol. Cuando juega la selección, las ciudades prácticamente se vacían porque todos quieren ver el partido. Para nuestra nación sería muy importante participar”, señaló el embajador.
Si la FIFA decide mantener el calendario sin cambios, en Irán interpretarán la situación como un nuevo episodio dentro del conflicto con Estados Unidos.
“Lo vemos como otro ataque más en este contexto. La FIFA, como organización independiente, se enfrenta a la presión de un país que consideramos una potencia imperialista”, afirmó Pasandideh.
La decisión final corresponde a la FIFA. Para Irán, la única alternativa viable sería disputar sus partidos en México, ya que no mantiene relaciones diplomáticas con Canadá, otro de los países anfitriones del Mundial.