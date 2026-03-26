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México vs. Portugal: una historia que comenzó en 1969

México buscará su primera victoria en la historia ante Portugal después de un saldo de dos empates y tres derrotas.

Yarek Gayosso

Selección de Portugal.
Selección de Portugal. / Lars Baron/Getty Images

México y Portugal se enfrentarán el próximo 28 de marzo por sexta ocasión en su historia y los lusitanos tienen la balanza a su favor.

La primera vez que se midieron fue hace 57 años en 1969 dentro de la gira del Tri por Europa, en la ciudad de Lisboa con un empate a cero. Este fue el inicio de los duelos entre ambas selecciones que este sábado volverán a verse para la inauguración del Estadio Ciudad de México.

Selección de Portugal.
Selección de Portugal. / Lars Baron/Getty Images

Más tarde, 37 años después por primera vez se midieron en una Copa del Mundo. Portugal venció 2-1 a México en la Fase de Grupos.

Los dirigidos entonces por Ricardo La Volpe llegaban al encuentro para evitar comprometer su pase a los Octavos de final con una victoria ante Irán y el empate sin goles contra Angola.

Los lusitanos estaban clasificados con seis puntos. La Selección portuguesa se adelantó rápidamente 2-0 y Francisco Kikín Fonseca anotó el único gol del Tri. El panorama se complicó: Omar Bravo falló un penal y Luis Ernesto Pérez fue expulsado. Pese a la derrota, México avanzó segundo de Grupo y después fue eliminado por Argentina en Octavos de final.

Selección de Portugal.
Selección de Portugal. / Lars Baron/Getty Images

El siguiente fue un amistoso el 6 de junio 2014, México y Portugal se preparaban para el Mundial de ese año y la Selección Mexicana perdió 1-0 en el Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts. Un gol de Bruno Alves en la compensación definió el partido, en un encuentro donde no estuvo Cristiano Rolando.

En la Copa Confederaciones 2017 se enfrentaron en dos ocasiones: la primera en la Fase de Grupos con un empate 2-2 y después en la disputa por el tercer lugar que le arrebató finalmente Portugal a México por una victoria 2-1.

Selección de Portugal.
Selección de Portugal. / Alexander Hassenstein/Getty Images
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. / Lars Baron/Getty Images

Los partidos entre México y Portugal

1969 (Amistoso)

México 0-0 Portugal

Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 (Fase de Grupos)

Portugal 2-1 México

2014 (Amistoso)

Portugal 1-0 México

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 (Fase de Grupos)

México 2-2 Portugal

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 (Tercer lugar)

Portugal 2-1 México

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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