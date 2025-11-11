México vs Uruguay: el Estadio TSM, de sufrir una balacera a recibir a la selección mexicana por quinta vez
Pánico. Incertidumbre. Miedo. Gente corre a la cancha, jugadores se resguardan en los vestidores, afuera del Estadio TSM se escuchan detonaciones de armas de fuego. Es en el mismo lugar donde la selección mexicana de futbol jugará un partido amistoso ante Uruguay este sábado 15 de noviembre.
Es la historia que se recuerda siempre. Es el minuto 40 del partido entre el equipo local, Santos Laguna, y el Morelia, en la jornada 6 del Apertura 2011, cuando empiezan a sonar balas cerca del inmueble, inaugurado en 2009.
Jugadores y cuerpo técnico corren a los vestidores a resguardarse, sin saber qué pasa, mientras los aficionados en las gradas se tiran al piso y luego de unos minutos entran al campo en busca de una salida.
Son momentos de tensión que generan crisis nerviosas y llantos en varios de los asistentes, es uno de los capítulos más tristes de la Liga MX. Cuando el crimen organizado secuestró por unos minutos el futbol mexicano.
Eran momentos oscuros en México, en la época del presidente Felipe Calderón, que le declaró la guerra al narcotráfico y provocó una epidemia de violencia y desparecidos que sigue vigente en el país.
Torreón, sede del TSM, era en ese entonces de las ciudades en las que se vivía más inseguridad y el estadio de futbol era de los pocos espacios seguros y de diversión que tenían los habitantes de entonces.
Hasta ese trágico 20 de agosto de 2011, cuando un convoy armado atacó a una unidad de la policía local y dejó herido a uno de los elementos. Fue el único daño humano aquella época, aunque la cicatriz que dejó el suceso es recordado 14 años después.
Este hecho manchó al futbol nacional, pero no al Santos Laguna, que pertenece al Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri, de los jerarcas que más influencia tienen en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
El ascenso de Irarragorri
Alejandro irrumpió en el balompié en 2006, cuando asumió a Vicepresidencia Deportiva de Grupo Modelo, con el objetivo de reestructurar a los laguneros, que estaban por descender, así como a los otros activos deportivos de la institución, los Yaquis de Obregón y a los Venados de Mazatlán de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Maratones Corona Querétaro, Pacífico Mazatlán y el Triatlón Pacífico Mazatlán.
A los Yaquis los hizo campeones de la LMP en 2007, 2011, 2012 y 2013, y en la Series del Caribe de 2011 y 2013, y a los Venados en la LMP en 2008.
Lo que lo encumbró en el mundo deportivo como un buen gestor fueron sus éxitos con el Santos, a los que les ha dado los títulos de liga de 2008, 2012, 2015 y 2018, además de la Copa en 2014. A los laguneros los compró en 2013 y desde ese momento se ganó una silla en la Asamblea de Dueños de la Liga MX.
Tomó mucha más influencia con la compra del Tampico Madero, al que solo tuvo seis años e hizo monarca en de la Liga de Expansión en el Guardianes 2020. Un traspié que enmendó con la adquisición en 2019 del Atlas, que también pasaba por problemas administrativos y con el que rompió una sequía de 70 años sin un título de liga al hacerlo bicampeón en el Apertura 2021 y Clausura 2022.
Además, en 2022, internacionalizó a sus clubes al comprar al Sporting de Gijón, que ha buscado ascender a la primera división española.
Su emporio futbolístco
No solo ha conseguido éxitos dentro del campo, también fuera de él. El TSM no es solo un estadio, es un complejo deportivo, que cuenta con un Centro de Alto Rendimiento con seis canchas, Casa Club para categorías inferiores, un centro de formación, gimnasio, auditorio, entre otras amenidades. Fue inaugurado en noviembre de 2009 entre Santos de México y Santos de Brasil, donde Pelé fue uno de los invitados especiales.
Ha servido para que los laguneros se consoliden como una de las mejores canteras del futbol mexicano y recibir cuatro veces a la selección mayor de México, dos partidos amistosos, uno de ellos ante la Brasil de Ronaldinho, de las eliminatorias a Brasil 2014 y de la Nations League de 2022.
El de este viernes, ante Uruguay, será el quinto en la historia. Sin embargo, también recibió el Mundial Sub-17 de 2011 que ganó México, al recibir las semifinales en las que el Tri firmó su pase a la fina el 7 de julio, menos de un mes antes de la balacera.
En el Atlas igual ha construido infraestructura, en 2023 inauguró la Academia AGA, con una inversión de más de 24 millones de dólares. El complejo incluye seis campos, un comedor para 200 personas, gimnasio varonil, departamento de Ciencias Aplicas al Deporte, entre otras instalaciones.
En el Atlas, que el grupo puso a la venta este año, busca replicar el modelo exitoso de formación de talento que ha alcanzado en el Santos, de donde han surgido futbolistas como Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez.
Su poder en la FMF
Irarragori ha sabido, a la par de conseguir resultados en la cancha, moverse en las esferas del balompié mexicano para ganar poco a poco más poder y a la par convertirse en uno de los “villanos” de la afición.
Según reportes de la prensa, Alejandro comenzó a ganar presencia por ayudar a Televisa y TV Azteca a mantener en 2017 los derechos de televisión de la selección mexicana de futbol, al cabildear a su favor y conseguir los votos necesarios, a pesar de que en la mesa habían mejores ofertas económicas.
También se le señala como uno de los orquestadores del fin del ascenso y descenso en 2020 y de conflictos de intereses, ya que puso al frente del Atlas a José Riestra, hermano de Íñigo Riestra, secretario general de la FMF.
Se le acusa como el causante de poner a Diego Cocca como seleccionador de México en 2023, en un proceso que duró menos de cuatro meses y solo siete partidos. En ese momento, Cocca, el técnico que le ayudó a conseguir el bicampeonato en Atlas, no era uno de los candidatos principales, pero de un momento a otro le ganó la carrera a mejores opciones como Guillermo Almada.
Irarragorri encabezaba una nueva estructura en la FMF, que incluía un Comité de Selecciones nacionales en el que estaban los dueños del América (Emilio Azcárraga), Tijuana (Jorgealberto Hank), Necaxa (Ernesto Tinajero) y Chivas (Amaury Vergara).
Además, se nombró a Rodrigo Ares de Parga como director de las selecciones nacionales y a Jaime Ordiales como director de la selecciones varoniles, con lo que Yon de Luisa empezó a perder poder. Fueron los cambio que provocó que el Tri fuera eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022.
El experimento duró poco y, tras la eliminación de México en las semifinales de la Nations League 2023, Cocca salió del banquillo, vino otro cambio en la FMF que trajo consigo a Juan Carlos la “Bomba” Rodríguez, nuevo encargado de tomar decisiones en el balompié nacional.
Irarragorri ha perdido foco los últimos años en el futbol tricolor, en parte por el proceso que se le abrió por evadir impuestos, algo de lo que fue absuelto en octubre pasado, pero se sabe que sigue en las sombras moviendo algunos hilos en la FMF.