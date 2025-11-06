Mohamed: “Me contratan para ganar”. Y ahora va por el bicampeonato
Toluca sueña en grande y Antonio Mohamed lo sabe. El técnico argentino, recién renovado, tiene clara su misión: ganar. Sin rodeos, el Turco reconoce que su perfil está ligado a los equipos que buscan títulos. Además, sabe que los Diablos Rojos se encuentran en el tercer puesto histórico del futbol mexicano —a solo un campeonato de alcanzar a Chivas—, el objetivo no es menor: mantener viva la tradición de grandeza y poner otra estrella en el escudo.
“No me voy a poner ningún rótulo, eso lo hacen los demás. Pero sí te puedo decir que me buscan para ganar. No para levantar un equipo en la parte baja, sino para pelear campeonatos”, asegura Mohamed en entrevista con Sports Illustrated México.
“Nos ha tocado ganar y confío que vamos a volver a hacerlo. Estoy convencido. Pero más allá de eso, quiero agradecerle a la afición y a todos en el club. Sentí su cariño desde el primer día”, añade el Turco.
Toluca no solo piensa en repetir una buena campaña: sueña con lo que solo unos pocos han logrado en la era de los torneos cortos —lo hicieron Pumas, León y América—, el bicampeonato. Con el reciente título, en su primer semestre al frente, el entrenador ahora fija su mirada en dirigir equipos que no se conforman con competir, sino que viven para ganar.
“Ser bicampeón es un desafío hermoso. Nos estamos preparando para eso. Queremos posicionar a Toluca también a nivel internacional, con la Copa de Campeones (que ya ganaron) y la Concachampions”, explica el argentino, que llegó a México en 1993 y es recordado por ser uno de los futbolistas más talentosos y rebeldes de esa época.
“Estoy disfrutando. Estoy muy bien con todo el club, con toda la directiva, con los jugadores, con mi cuerpo técnico. Y después dentro de un año veremos, si quiero seguir o mi cabeza me pide estar con mis hijos en Argentina o me pide estar aquí”, comparte Mohamed, siempre emocional y frontal.
Siente el cariño de la afición de Toluca
Antonio reconoce que su conexión con el entorno ha sido clave para su éxito. Sobre todo admite que el cariño de la afición escarlata ha sido clave para que él se sienta a gusto en el banquillo de los Diablos.
“Yo no necesito que me quieran para ganar, ni ganar para que me quieran. Desde que llegué sentí el cariño y cuando eso pasa, me va bien”, asegura el técnico, quien agradeció el respaldo de la directiva y la afición.
El estratega, quien ha ganado títulos con Rayados, América y Tijuana, también se muestra satisfecho con el presente del club y su vínculo personal con el proyecto. Ahora, más sereno, Mohamed disfruta el momento. Renovó su contrato, pero también escucha a su corazón.
“Acabo de renovar por un año más. Estoy contento, disfrutando. Si no estoy feliz en un lugar, prefiero irme antes que quedarme por un sueldo. Pero ahora estoy pleno, con energía y objetivos claros”, admite el argentino, que se define como un técnico mexicano, pero cuando no está con energía, prefiere ser honesto y dejar el proyecto.
“Es un tema personal mío. Es un tema personal que no quiero estar más en un lugar y me voy. No pasa por otro lado. Es un tema de mi mentalidad. Creo que es… Saqué todo lo que tenía que sacar, dí todo lo que tenía que dar. Y bueno, hasta aquí llegamos. Cuando me contratan, saben que puede pasar eso”.
Los títulos, se sienten diferente
Entre recuerdos, el técnico repasa su camino con emoción. América, Tijuana, Monterrey, Huracán… Cada título tiene un pedazo de su alma. Pero Toluca, dice, es especial: llegó y enseguida conquistó.
“Este título fue espectacular. Teníamos una base buena y nosotros pusimos nuestra parte. Fue rápido, fue intenso, fue hermoso… Teníamos una base de los técnicos anteriores, de Nacho (Ambriz) y de Renato (Paiva) y nosotros pusimos nuestra nuestra parte para que se pueda lograr el título”, comparte Mohamed, quien también ha dirigido en España, Brasil y Argentina en su carrera como estratega.
“El título de América... Es el club más grande de México, fue bueno. Tijuana fue espectacular, salimos campeones en un lugar en el que nadie lo esperaba. Y para mí el mejor de todos es el de Monterrey porque lo busqué por todos lados y se dio en el momento que menos pensaba”, describe.
Argentino, pero técnico mexicano
”Yo soy argentino, pero soy entrenador mexicano. Esa es la realidad”, dice Antonio Mohamed con una sonrisa que mezcla orgullo y pertenencia. “Mis raíces están allá, en Argentina, pero mis hijos son de acá. Cuando viajo a mi país entro con mi pasaporte argentino; cuando regreso a México, lo hago como mexicano. Aquí no estoy de visita: me siento parte de esta cultura, parte de la historia del futbol mexicano”.
El “Turco” no habla desde el discurso, sino desde los años. Dos décadas en suelo mexicano lo avalan. “No porque vine un día, hice 20 goles o me pinté el pelo. No. Me tocó ser jugador, me tocó ser entrenador, me tocó vivir el futbol mexicano desde adentro. Por eso me considero, en lo deportivo, un mexicano más. Aunque nunca dejo de ser argentino”.
Esa mezcla de identidad también la refleja en su manera de dirigir: cercana, emocional y directa. Así lo demuestra con jugadores como Alexis Vega, a quien logró recuperar y devolver al protagonismo.
“Con Alexis hablé claro. Le dije que debía decidir si quería ser uno más o dejar huella. Le recordé que tendrá la oportunidad de jugar un Mundial en casa, algo que pocos pueden vivir. Le dije: ‘¿Cuánto pagaría uno por jugar su Mundial en su país?’ Esa debía ser su motivación. Pero para lograrlo necesitábamos al mejor Alexis, al que se cuida, al que entrena todos los días, al que lidera con el ejemplo. Y lo fue. Fue fundamental para ser campeones”.
Mohamed, siempre intenso pero humano, confiesa que ya no piensa en una carrera eterna. El técnico que vive con pasión cada minuto también entiende que hay vida más allá del banquillo.
“No me veo muchos años más como entrenador. Quiero disfrutar la vida. Esta profesión te da mucho, pero también te consume. Llega un momento en que uno necesita respirar, estar con los suyos y disfrutar de lo que tanto costó”.
En su voz se escucha calma, pero también certeza. Antonio Mohamed ya no necesita demostrar quién es: es argentino por nacimiento, mexicano por destino y entrenador por convicción.